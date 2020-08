Von Florian Busch

Weinheim. Es gibt Musiker, und es gibt Entertainer. Die einen sollen mit ihren Fähigkeiten an einem bestimmten Instrument überzeugen, die anderen mit lustigen Sprüchen das Publikum zum Lachen bringen. "Mambo Kurt" vereint jedoch beide Bereiche und macht dabei vor kaum einem Genre halt. Für die Umsetzung seines Programms braucht er nicht viel mehr als eine Heimorgel, die er wie kaum ein Zweiter in Perfektion beherrscht. So auch bei seinem Auftritt beim Weinheimer Kultursommer am vergangenen Freitagabend.

Doch der Reihe nach: Schon vor dem Beginn des Konzerts schlug sich die Vorfreude der Besucher in tosendem Applaus und Sprechchören nieder. Dann erst erschien "Mambo Kurt" mit typisch grauem Anzug und einer 80er-Jahre-Brille mit gelben Gläsern auf der Bühne und wies zunächst darauf hin, dass Ausrasten zwar erwünscht sei, allerdings nur in ausreichendem Abstand zu anderen an seinem eigenen Platz, den er die "kleine rote Plastikstuhl-Insel" taufte, – es sollte nicht der letzte Appell an diesem Abend gewesen sein.

Das trübte jedoch keineswegs die Stimmung, da der Heimorgel-Künstler mit Van Halens "Jump" direkt den perfekten Einstieg wählte. Schon beim zweiten Stück, "Final Countdown", sangen alle Besucher kräftig mit und spätestens bei "I just Can’t Get Enough" von Depeche Mode hatte es auch den letzten von seinem Stuhl runter und vielmehr hüpfend auf ihn gerissen.

Weiter ging es mit "Kids" vom deutschen Rapper Marteria. Seine etwas kuriose Erklärung, weshalb es dieses Lied in sein Programm geschafft hatte: "In Wacken bin ich kritisiert worden, ich möge mehr Hip-Hop spielen", erzählte "Mambo Kurt" über seinen Auftritt auf einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. Während des Stückes forderte er alle dazu auf, den "Hip-Hop-Groove" zu machen, also den ausgestreckten linken Arm im Takt auf und ab zu bewegen, und ergänzte: "In diesem Moment ist das hier das größte Marteria-Konzert der Welt."

Es folgte etwas für Nostalgie- und Nintendofans: Stolz präsentierte "Mambo Kurt" einen "heiligen Gameboy", den er mit einem Kabel an seine Orgel anschloss. Zunächst wollte er allen noch mal ins Gedächtnis rufen, was dieses Gerät im Stande zu leisten war, und spielte die Melodie des Spieleklassikers "Super Mario" ab. Im Anschluss erklärte er, dass er in den Gameboy etwas einprogrammiert habe. Nun könne er damit auch andere Stücke spielen, der Arbeitsspeicher reiche aber nur für vier Takte. Kein Problem, denn Deichkinds "Remmidemmi" konnte er nun trotzdem vorführen.

Weiter ging es mit Urlaubsgefühlen und "Sunshine Reggae", und auch "Sing Hallelujah" von Dr. Alban und Abbas Welthit "Dancing Queen" wurden kräftig mitgesungen. Nach "Rock Around The Clock", dem mit Abstand ältesten Stück des Abends, und "Baby One More Time" von Britney Spears war das Programm des Heimorgelspielers eigentlich zu Ende. Doch laute "Zugabe"-Rufe und erneute "Mambo Kurt"-Sprechchöre seitens des Publikums mussten natürlich noch befriedigt werden.

Also gab er noch mal alles und sorgte mit "dem schönsten Walzer aller Zeiten", Roxettes "Listen To Your Heart", für Kuschelatmosphäre. Zum Schluss setzte er schließlich noch die imaginäre Kirsche auf den gelungenen Abend und spielte sich mit einer abgewandelten Version von "Empire State Of Mind" in die Herzen der Besucher, indem er im Song "New York" durch "Weinheim" ersetzte.