Von Max Rieser

Weinheim. Der Buchhandel war in den letzten Wochen ein Fähnchen im Wind der aktuellen Corona-Maßnahmen. "Click & Collect", "Click & Meet", Waren des täglichen Bedarfs – was ist denn nun mit dem Buchhandel im Moment?

Aktuell darf wieder nur bestellt und abgeholt werden, berichtet Ricarda Martin-Dreher. Sie ist Leiterin der Kinderbuchabteilung der Weinheimer Buchhandlung Beltz. Sie sagt: "Wir müssen vor allem viel erklären. Die meisten Leute wissen gar nicht mehr, was sie aktuell dürfen und was nicht." Silvia Mayer, Inhaberin der Buchhandlung Schäffner, berichtet: "Manche kommen einfach rein, weil sie gar nicht wissen, dass wir wieder nur Bücher an die Tür bringen dürfen."

Silvia Mayer von der Buchhandlung Schäffner ist vom Hin und Her bei den Ladenöffnungen genervt. Foto: Dorn

Zur Verwirrung trägt laut Martin-Dreher auch bei, dass Weinheim im Grenzgebiet zwischen Baden-Württemberg und Hessen liegt, die beiden Länder fahren unterschiedliche Öffnungsstrategien. In Hessen bleibt der Buchhandel mit Beschluss vom 22. März vorerst inzidenzunabhängig geöffnet, in Baden-Württemberg ist wieder "Click & Collect" angesagt, und auch ihren Sonderstatus als Waren des täglichen Bedarfs haben die Bücher eingebüßt.

Die beiden Buchhändlerinnen sind trotz ihres Verständnisses für die Maßnahmen sichtlich genervt von dem ewigen Hin und Her. Das hat auch finanzielle Gründe. So berichtet Mayer, dass sie aufgrund der Öffnungen wieder mehr Bücher bestellt hat: "Die Entscheidung, dass wir geöffnet bleiben, klang stabil. Da habe ich wieder mehr eingekauft. Jetzt ist das Lager voll – und wir verkaufen kaum aus dem Bestand", beklagt sie. Auch das Ostergeschäft konnte an den niedrigen Verkaufszahlen nicht gravierend rütteln. Die Stammkundschaft hält den beiden Buchläden die Treue, das Geschäft aus dem Normalbetrieb können sie allerdings nicht abfangen. Gerade kleine Geschenke und Postkarten, die gerne während des Einkaufs ausgesucht werden, sind jetzt Ladenhüter.

Dabei gibt es kreative Ideen. So kann man sich beispielsweise bei Beltz ein Überraschungspaket zusammenstellen lassen: "Die Kunden können sagen, ich brauche ein Geschenk für meine vierjährige Nichte für 20 Euro – und wir stellen dann etwas zusammen", sagt die Abteilungsleiterin.

Die zwei Wochen, in denen sie regulär für die Kundschaft öffnen durften, erlebte Martin-Dreher als Segen: "Das war wirklich schön", und auch die Kunden hätten gleich wieder den Weg zu ihrem Buchladen gefunden. Viele hätten sogar aus Unsicherheit gleich auf Vorrat gekauft: "Da waren die Quittungen teilweise deutlich länger als sonst", freut sie sich. Geholfen hätte auch das frühlingshafte Wetter, sagt die Betreiberin von Buch Schäffner. Durch Dekoration vor dem Laden und die geöffnete Tür hätten sich die Kunden wieder etwas mehr angesprochen gefühlt.

Auch auf die Art der Nachfrage wirkt sich der Lockdown aus: "Die Bestellungen sind sehr konkret. Das liegt auch daran, dass die Leute nicht stöbern können", berichtet Mayer. Sowohl bei Beltz als auch bei Schäffner gibt es verstärkten Bedarf nach Kinderbeschäftigungs- und Rätselbüchern. Mayer freut sich darüber: "Die Kinder sitzen jetzt viel vor dem Bildschirm, da ist es schön, wenn sie auch ein bisschen zum Lesen animiert werden." Doch auch Krimis und Bestenlisten-Bücher stehen gerade hoch im Kurs.