Hirschberg. (ans) "Der Lockdown trifft uns ziemlich unerwartet, und wir sind auch etwas enttäuscht von der Politik, dass das jetzt so schnell durchgewunken wurde", sagt der Juniorchef des Gasthofes und der Pension "Zum Löwen" in Leutershausen, Christian Gölz. "Wir hätten härtere Maßnahmen verstanden, aber dass die gesamte Branche wieder komplett schließen muss, ist für uns nicht sinnvoll." Zumal für sein Restaurant der November immer einer der umsatzstärksten Monate gewesen sei.

Gölz erinnert auch an all die Vorkehrungen und Hygienemaßnahmen, die sie vorgenommen hätten. Und an die Investitionen, um es dem Gast so sicher wie möglich zu gestalten. Er findet aber auch: "Die Gesundheit steht natürlich an erster Stelle, von daher werden wir den zweiten Lockdown akzeptieren."

Der Gastronom ist überzeugt, dass sie den erneuten Lockdown "auf jeden Fall" überleben werden. Wie im Frühjahr zitiert er Unternehmer Jack Ma: "Niemals aufgeben. Heute wird es hart, morgen wird es schlimmer, aber übermorgen wird die Sonne scheinen." Allerdings macht sich Gölz um die Gastronomie in den Städten Sorgen. Diese hätten monatlich eine große Pacht zu bezahlen und könnten nicht einfach auf "To Go" umsteigen. Aber auch seinen Betrieb trifft der Lockdown: "Wir müssen leider einen Großteil unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken", sagt Gölz bedauernd. Der "Löwe" wird ab Montag wieder Essen zum Mitnehmen anbieten und – da die Gänsezeit wieder losgeht – eine ganze "Gans to go".

Achim Sagstetter und sein Team vom "FantasTisch" in Leutershausen sind noch "in einer Planungsphase", in der sie sich neu aufstellen und schauen wollen, was sie für Projekte und Pläne mit Mitnahmegeschäft und sozialem Engagement realisieren können. Zwar trifft ihn der Lockdown auch hart, er macht aber deutlich: "Im Vordergrund steht der Schutz derer, die den Schutz benötigen." Der Großsachsener "Lamm"-Wirt Gerd Krämer und sein Team hoffen, dass sich die beschlossenen Maßnahmen positiv auswirken. Mit der Entscheidung, die Gaststätten für einen Monat zu schließen, hadert Krämer schon: "Wenn nachweislich in der Gastronomie die Ansteckungsgefahr höher wäre als in anderen Bereichen, könnte ich die Beschlüsse ja verstehen, aber meines Wissens ist das nicht so." Der Wirt ist gespannt, wie das "Essen to go", das es bei ihm die ganze Pandemie-Zeit über gab, nun angenommen wird. Nach der Wiederöffnung sei die Nachfrage nur noch spärlich gewesen.

Auch bitter: Kaum hatte das Gasthaus "Zum weißen Lamm", das für seine Musikveranstaltungen bekannt ist, im Oktober zum ersten Konzert seit Beginn der Pandemie eingeladen, schon musste Krämer die nächsten wieder absagen: "Die Nachfrage war sehr bescheiden." Vorbereitung und Absagen dafür "ein immenser Zeitaufwand".

Krämers Köchin war zwischenzeitlich in Kurzarbeit und eine Bedienung, auf Minijobbasis angemeldet, seit März nicht mehr tätig. "Eigentlich war geplant, beide ab November wieder normal anzumelden. Das ist jetzt natürlich wieder hinfällig", sagt Krämer bedauernd. Trotzdem will sich das "Lamm"-Team nicht entmutigen lassen.