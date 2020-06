Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Noch ist die "Heisemer Storchekerwe", die eigentlich vom 25. bis 28. September stattfinden würde, nicht abgesagt. "Ich habe mit dem Bürgermeister schon vor einigen Wochen gesprochen. Wir warten noch den 31. August ab", sagte der Vorsitzende des veranstaltenden Sing- und Volkstanzkreise (SVK) Leutershausen, Jürgen Gustke, auf RNZ-Anfrage. Bekanntlich sind bis dahin Großveranstaltungen in Baden-Württemberg untersagt. Entweder fällt die Entscheidung also zu diesem Stichtag oder dann, wenn eine neue Corona-Verordnung ergeht, die Aussagen zu Großveranstaltungen ab September trifft.

Nach derzeitigem Stand rechnet Gustke aber damit, dass die Kerwe aber wohl zumindest in der gewohnten Form abgesagt werden muss. "Wir haben ja auch viele ältere Mitglieder, die beim Fest mithelfen", sagt der SVK-Vorsitzende.

Eine vergleichbare Situation habe es in den 35 Jahren, in denen er im Vorstand ist, nicht gegeben. "Vielen Mitgliedern geht das schon an die Substanz", berichtet Gustke. Der Sommertagszug musste aufgrund der Corona-Pandemie ebenso abgesagt werden wie das Maibaumstellen mit gemütlichem Hock. Auch die Tanztreffs finden aktuell nicht statt.

"Aber wir lassen die Kerwe nicht sterben", verspricht Gustke. Schließlich schwören die Kerweborschte ja jedes Jahr aufs Neue, dass sie die Kerwe nicht ausfallen lassen; nur der Tod und der Teufel könnten sie abhalten. Keweschlackl Gustke denkt bereits über verschiedene Aktionen nach, die man vielleicht anstatt des regulären Festes ins Leben rufen könnte. "Eventuell dann ohne Publikum", überlegt Gustke. Damit wäre dann auch der Eröffnungsabend, den die IG Heisemer Storchekerwe sonst organisiert, wohl gestorben. Eine Kerwe­eröffnung am Samstag nur mit den Kerweborschte und weiteren SVK-Mitgliedern hält Gustke aber für denkbar. Und vielleicht könnte man danach Kerwekuchen und Wein dem Bürgermeister übergeben. Und in kleiner Runde wäre vielleicht im Anschluss ein Besuch des Vereinslokals Gasthaus "Zur Bergstraße" möglich, sinniert der Vorsitzende weiter. Sonntags könnte er sich vorstellen, in Absprache mit der Kirche in einer Gruppe in Tracht den Gottesdienst zu besuchen. "Und ich würde dann eine Kerwepredigt halten", überlegt der Vorsitzende laut. Auch musikalische Beiträge hält er für denkbar. Gustke will sich daher mit der Kapelle "AM" in Verbindung setzen. Normalerweise würde sonntags auch der große Umzug stattfinden. Dass dieser möglich sein wird, scheint aktuell schwer vorstellbar. Aber auch hier gibt es Überlegungen, dass man vielleicht dazu aufrufen könnte, vom Balkon aus zuzuschauen, während ein paar SVKler durch die Straßen ziehen.

Ein Plan ist auch, dass sie sich am Montag vor den Wohnpark Mozartstraße stellen und den Bewohnern das Kerwelied singen – für den wohl ausfallenden Seniorennachmittag. Vielleicht könnten sie in kleiner Runde sogar Tänze aufführen, so Gustke. Denn beim SVK gibt es auch einige Familien, die untereinander ja miteinander tanzen könnten.

Der SVK-Vorsitzende erzählt, dass Tanzleiter Peter Bickel zu ihm gesagt habe: "Dann feiern wir die Kerwe eben so, wie wir angefangen haben: unter uns." Auch Gustke hat schöne Erinnerungen an diese Zeit. Gleichwohl würde er sich natürlich freuen, wenn sie allen Heisemern zumindest ein kleines Programm bieten könnten. "Aber das steht noch in den Sternen."