Von Walter Brand

Hirschberg. "Grüß Gott, Du schöner Maien": Mit diesem Lied wird in Leutershausen der Wonnemonat Mai beim traditionellen Maibaumstellen begrüßt. In diesem Jahr ist aber aufgrund der Corona-Epidemie alles anders, denn das offizielle Stellen mit "Maihock" bei Worscht, Weck, Wein, Musik, Gesang und Tanz wurde abgesagt. "Es ist schon schmerzlich, dass diese traditionelle Veranstaltung unter der Regie vom Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen ausfallen muss", sagte SVK-Vorsitzender Jürgen Gustke. "Wir sitzen aber alle in einem Boot, denn andere Vereine und Organisationen sind von den Maßnahmen genauso betroffen".

Immerhin steht dennoch der Maibaum auf dem Brignais-Platz. Und die RNZ hat einen Blick in die Geschichte der Maifeier mit Maibaumstellen geworfen, die bereits vor über 70 Jahren begonnen hat.

Beim Maibaumstellen auf dem Brignais-Platz packen alle mit an. Foto: Brand

Für den Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen ist es seit seiner Gründung 1957 Verpflichtung, sich um den Erhalt und die Pflege von Brauchtum und des heimatlichen Kulturgutes zu kümmern. Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen setzt der SVK seither um. Zu ihnen zählen neben dem Sommertagszug und der "Heisemer Storchekerwe" auch das Maibaumstellen und der Tanz um den Maibaum.

Der SVK gehört heute zum Dachverband der AG Sing- und Tanzkreise Baden-Württemberg und ist Mitglied der Deutschen Jugend in Europa. Viele internationale Kontakte wurden schon in Europa zur Völkerverständigung geknüpft. Dadurch wird der Verein dem Ziel seines Gründers Theo Wild gerecht, der, schwer verwundet und geprägt durch den Zweiten Weltkrieg, die Verbindung der Jugend in Europa auf die Fahne des Vereins geschrieben hatte. Eine tiefe Freundschaft entstand dadurch auch mit der Folkloregruppe "Les Marcaires de la Valleé de Munster" im Elsass. Seit 1985 ziehen Jürgen Gustke mit Ehefrau Marietta die organisatorischen Fäden vom Verein – mit großer Unterstützung der gesamten SVK-Mannschaft.

Im Mai 1957 wurde der Verein als Teil des damaligen Volksbildungswerkes gegründet und als kooperatives Mitglied in die landesweite Arbeitsgemeinschaft der Sing-, Tanz- und Spielkreise aufgenommen. Gründervater war Hauptlehrer Theo Wild, der sich um die Pflege des Brauchtums und den Erhalt der Volkstumsarbeit und des heimatlichen Kulturgutes sehr stark einsetzte. Zunächst konnte Wild nur Mädchen seiner Abschlussklasse für den Volkstanz begeistern, ehe sich nach und nach auch Jungen für das gemeinschaftliche Tanzen interessierten. Für die tänzerische Ausbildung sorgte zu jener Zeit Hermann Rudhardt aus Heidelberg. Erste öffentliche Auftritte der jungen Tanzformation folgten beim "Fröhlichen Dorfabend", beim Erntedankfest im Schlosshof und bei der Maifeier. Unter der Regie von Theo Wild gab es bereits ein gutes Jahr nach der Gründung des Sing- und Volkstanzkreises Leutershausen erstmals eine Maifeier auf dem Pausenhof der "Neuen Schule", an der früheren Schillerstraße, bei der sehr viel gesungen, getanzt und gespielt wurde. Im Volksmund ist heute noch der Name "Schillerschule" ein Begriff.

Ein kleiner Maibaum im Rahmen des Festzugs 1959. Foto: Brand

Zur damaligen Zeit gab es bei der Maifeier ein gewisses Prozedere beim Maibaumstellen: An den Ästen der Fichte hing man früher Würste auf. Meist waren es kräftige Burschen in "Seppelshosen" (Lederhosen), die den Maibaum erklommen, um sich dann die eine oder andere Wurst zu greifen. Manchmal war dieses Unterfangen gar nicht so einfach, denn der entrindete Maibaum wurde zusätzlich mit Schmierseife bestrichen, sodass es die ersten zwei drei Meter gar nicht so leicht hochzuklettern waren.

Höhepunkt war damals schon der traditionelle Bändertanz, der die Maifeierlichkeiten würdig abschloss. Nach der Einweihung der Martin-Stöhr-Schule 1972 zog man es vor, dort die Maifeiern zu veranstalten. Einige Zeit feierte man auch am Vorabend des 1. Mai in Großsachsen an der Alten Turnhalle und bei schlechtem Wetter in der Aula der Martin-Stöhr-Schule.

Im Jahr 1991 zog es den SVK Leutershausen an den Brignais-Platz, um neben dem "Maihock" dort auch das Maibaumstellen zu veranstalten. Bisher klappte das Maibaumstellen ohne Probleme. Nur einmal kamen Mitte der 1990er Jahre nachts "böse Geister" an den Brignais-Platz und sägten den Maibaum einfach durch. Dieser lag damals in zwei Hälften geteilt auf dem Platz und auf dem Gehweg an der B 3.

Auch aufgrund eines Unwetters musste einmal das Baumstellen abgesagt werden. Immerhin steht er in diesem Jahr trotz Corona – und stellt momentan ein Stück Normalität dar.