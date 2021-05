Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Unermüdlich engagiert sich Richard May für Nepal. Mit seinen 77 Jahren rührt er nicht nur die Spenden-Werbetrommel, sondern will auch einmal mehr dorthin reise, um die Menschen zu unterstützen. "Die warten doch schon auf mich", sagt der Leutershausener, der sich auch von der Pandemie nicht abschrecken lässt. So will er, inzwischen zweifach gegen das Coronavirus geimpft, gerne im Juli nach Nepal reisen. Sofern es denn möglich ist. Denn aktuell gibt es keine Flüge.

Die Not in dem eh schon armen Land ist durch die Corona-Krise noch einmal verstärkt worden. Auch das Bergdorf Bung in der Everest-Solu-Khumbu-Region benötigt dringend Hilfe, insbesondere das dortige kleine Hospital. "Hier gibt es kaum eine ausreichende medizinische Grundversorgung", erzählt May. "Hohe Arbeitslosigkeit, Existenznot, Hoffnungslosigkeit und psychische Erkrankungen sind die aktuellen Folgen der Pandemie", berichtet der Vorsitzende des Leutershausener Laufsportvereins weiter.

Und diese Not möchte May gerne lindern. Er findet, dass jeder Mensch ein Recht auf medizinische Versorgung hat. Und dieses Recht bleibt den Menschen im Himalaja verwehrt, sie leider unter Armut und Krankheit. Viele nepalesische Bergführer würden ohne Geld, aber mit dem Corona-Virus zu ihren Familien zurückkehren. Getestet wird kaum, denn ein Test koste so viel, wie ein einfacher Arbeiter in der Woche verdiene, erzählt May. Auch gibt es derzeit kaum Möglichkeiten, überhaupt Geld zu verdienen. Und die Lebensmittelpreise schnellen in die Höhe. Hinzu kommt, dass bei einer Corona-Erkrankung die medizinische Behandlung selbst getragen werden muss, was kaum leistbar ist. Es gibt keinerlei staatliche Krankenversicherung.

Damit der Arzt die Dorfbewohner von Bung versorgen kann, ist er auf Spenden von Geräten, Arzneien und Verbandsmaterial angewiesen. Foto: privat

Und wer im Bergdorf Bung lebt, müsste für eine coronamedizinische Behandlung eigentlich mehrere Tagesmärsche auf sich nehmen. Doch unermüdlich kümmern sich dort Dr. Dattersing Rai und die Hebamme Man Kumari Rai um das Wohl der Bergdorf-Bewohner.

Sie und die Menschen in Bung will May weiter unterstützen, indem er wieder fleißig Spenden sammelt, um dann vor Ort dringend benötigte Arzneimittel und medizinische Geräte zu kaufen. Für den Arzt und die Hebamme wird dringend medizinische Schutzkleidung benötigt, um sie vor dem Virus zu schützen. Im Hospital, das die nepalesische Regierung mithilfe des Sponsorings durch die Asian Developement Bank gebaut hat, mangelt es an Sauerstoffgeräten, Sauerstoff und Sauerstoff-Sättigungsgeräten. Den Menschen allgemein fehlt es an Schutzmasken und Desinfektionsmitteln.

Mit den Geldern, die May auch immer wieder bei Vorträgen gesammelt hat, möchte er neben dieser medizinischen Ausrüstung auch Lebensmittel kaufen und die Kinderhäuser in Kathmandu und Shanku unterstützen.

"Ich möchte Leid lindern, getragen von der Überzeugung, dass Gesundheit ein Schlüssel zu einem würdevollen und selbstbestimmten Leben ist", betont Richard May. Über weitere Unterstützer, denen er sehr dankbar ist, freut sich der Leutershausener. Nun hofft er, dass er seinen geplanten Aufenthalt von einem Vierteljahr tatsächlich verwirklichen und Hoffnung säen kann.

Info: Wer für die Nepalhilfe von Richard May spenden möchte, kann das tun über: Volksbank Kurpfalz EG Heidelberg. IBAN: DE32.6709.2300.00331369 60.