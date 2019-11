Gekonnt begleitete Jens Schlichting live am Klavier das 160-minütige Mammut-Stummfilmwerk "Frau im Mond", welches das Olympia-Kino am Mittwoch zeigte. Foto: Dorn

Hirschberg-Leutershausen. (aste) Es gibt sicher nicht viele Pianisten, die sich an eine Live-Vertonung von Fritz Langs rund 160-minütigem Mammut-Stummfilmwerk "Frau im Mond" heranwagen würden. Jens Schlichting aber ist Profi genug, sich selbst von einer solch stattlichen Überlänge nicht abschrecken zu lassen. "Ich freue mich auf diesen Marathon", sagt er noch kurz vor dem Film am Mittwoch und wirkt völlig entspannt.

Auch das Publikum im voll besetzten Olympia-Kino ist bereit für den knapp dreistündigen Flug auf den Mond, der nach 80 Minuten lediglich kurz unterbrochen wird, um das Glas Prosecco aufzufüllen, das es als Bonus zur Kinokarte gibt. Fritz Langs 1929 gedrehter Science-Fiction-Streifen "Frau im Mond" ist einer der letzten deutschen Stummfilme. Erzählt wird die Geschichte einer abenteuerlichen Reise auf den Mond. An Bord des Weltraumschiffs sind der sonderliche Professor Manfeldt, der behauptet, auf dem Mond gäbe es Gold, Raketenbauer Helius, sein Chefingenieur Win-degger und dessen Verlobte Friede, in die Helius heimlich verliebt ist. Außerdem der schmierige Agent eines Wirtschaftssyndikats, das ebenfalls auf das Mondgold aus ist, sowie ein Junge, der sich als blinder Passagier an Bord geschmuggelt hat.

Als beim Kampf um das tatsächlich gefundene Gold der Sauerstofftank beschädigt wird, muss einer auf dem Mond zurückbleiben, damit die anderen sicher zur Erde zurückkehren können. Helius opfert sich freiwillig. Aber statt Tragik gibt es ein super-schnulziges Happy End, denn bei ihm auf den Mond geblieben ist Friede… Manches von dem, was in den 1930er Jahren noch Science-Fiction war, ist 40 Jahre später tatsächlich so eingetreten. So ist Lang mit seiner fiktiven Vision eines Raketenstarts der Erfinder des rückwärts gezählten "Countdowns", der heute die wirklichen Starts einleitet.

Das Ganze hat tatsächlich einen Hauch "Cape Canaveral", zumal Lang größten Wert auf eine wissenschaftlich fundierte Darstellung legte. Zumindest nach damaligem Kenntnisstand, denn das Innere des "Cockpits" mit seinen an der Decke angebrachten Straßenbahn-Haltegriffen und den kuschligen Betten, in denen die Mondfahrer die kritische Startphase überbrücken, erheitern das heutige Publikum doch köstlich.

Dem "Mann am Klavier" gelingt es unterdessen eindrucksvoll, die "Frau im Mond" musikalisch zu verzaubern. Wüsste man es nicht besser, würden Jens Schlichtings legendäre Live-Improvisationen von mittlerweile zahlreichen Stummfilmen gut und gerne als Original-Filmmusik durchgehen. Lang wäre sicher begeistert gewesen.

Und so ist es auch diesmal ein Jammer, dass diese flüchtige Vertonung wieder im endlosen Raum entschwindet. Eine Musik, die es nur für diesen einen Abend gab und so nie wieder zu hören sein wird. Aber das ist es eben auch, was die Stummfilm-Abende im Olympia-Kino zu einem so einzigartigen Erlebnis machen.

Als Dankeschön gibt’s für Schlichting ausnahmsweise keine Blumen und auch keinen Wein, sondern eine Sylvester-Rakete mit Kino-Logo, eine bunte Mond-Laterne und anhaltende Bravorufe eines restlos begeisterten Publikums.