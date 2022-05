Traudel und Andreas Well können sich vorstellen, die Geschäftsräume im Erdgeschoss von Raumausstattung Bock in der Bahnhofstraße an die Kirchengemeinde zu vermieten. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Seit rund sechs Jahren plant die Evangelische Kirchengemeinde Leutershausen den Bau eines neuen Gemeindehauses gegenüber dem Rathaus. Nun scheint dieses Projekt an den aktuellen Kostensteigerungen im Bauwesen zu scheitern. Mit rund 60 Teilnehmern war daher am Dienstag die Gemeindeversammlung, bei der sich mit der Option, Räume bei Raumausstattung Bock zu mieten, Neues ergab, gut besucht. "Das sind deutlich mehr Gemeindemitglieder als vor einem Jahr, als wir uns in der Alten Villa trafen", stellte Versammlungsleiter Walter Scholl zu Beginn der Veranstaltung in der evangelischen Kirche fest.

Bei der Genehmigung des Neubaus durch den Evangelischen Oberkirchenrat (EOK) in Karlsruhe vor fast zwei Jahren hatte man mit Gesamtkosten für das Gemeindehaus von 1,5 Millionen Euro geplant. Die Hälfte davon wollte die Landeskirche Baden beisteuern, 300.000 Euro sollte die Kirchengemeinde Leutershausen aufbringen, die zusätzlich ein Darlehen von 450.000 Euro aufnehmen sollte. "Nun rechnet man mit Kosten von 1,8 bis 2,1 Millionen Euro", erläuterte die Bereichsleiterin Baufinanzierung und Liegenschaften beim EOK, Sonja Klingberg-Adler, den Gemeindemitgliedern. An den Mehrkosten beteilige sich die Landeskirche nicht, diese müssten von der Kirchengemeinde getragen werden.

Sonja Klingberg-Adler. Foto: Dorn

300.000 Euro zusätzlich könne die Gemeinde vermutlich auch aufbringen, doch dann wäre kein Geld mehr da, um andere dringende Bauprojekte zu finanzieren, wie etwa die Sanierung der Kirche. Bei noch höheren Mehrkosten müsste ein zusätzliches Darlehen aufgenommen werden. Über diese Darlehensaufnahme habe jedoch der EOK zu entscheiden, denn durch das Darlehen dürften die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde nicht überschritten werden.

Zudem sei es um die Finanzen der Landeskirche nicht gut bestellt, betonte Klingberg-Adler. Die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft und Kirchenaustritte führten in den letzten Jahren zu geringeren Einnahmen aus der Kirchensteuer. Deshalb sollen bis zum Jahr 2032 in allen Kirchenbezirken 30 Prozent der Gebäude aus der Finanzierung der Kirche herausgenommen werden. Im Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim geht man davon aus, dass in Hirschberg zukünftig nur noch ein Gemeindehaus von der Landeskirche finanziert wird. Und dies werde vermutlich das Gemeindehaus in Großsachsen sein, so die Bereichsleiterin Baufinanzierung. Angesichts dieser schlechten Nachrichten erinnerten in der darauffolgenden Diskussion verschiedene Gemeindemitglieder daran, dass das Gemeindehaus ehemals im gleichen Gebäude wie der evangelische Kindergarten untergebracht war. Die EOK habe aber auf eine räumliche Trennung von Kindergarten und Gemeindehaus bestanden, wodurch dessen Neubau erst notwendig wurde.

"Das war falsch", räumten unisono Klingberg-Adler und der Abteilungsleiter Gemeindevermögen/Baufinanzen beim EOK, Andreas Maier, einen Fehler ein. Vor einigen Jahren habe man gedacht, dass sich ein Gebäude im Notfall besser veräußern ließe, wenn es nur eine Benutzergruppe hätte, begründete Maier die damalige Entscheidung.

"Wie kriegen wir trotzdem ein Gemeindehaus hin?", richtete Scholl den Blick mehr in die Zukunft. Vorschläge gab es einige, wie etwa Räume im Gemeindehaus beispielsweise an ein Fitnessstudio zu vermieten. Auch eine andere, kostengünstigere Bauweise wurde ins Spiel gebracht.

Kirchengemeinderatsvorsitzender Uli Schulz berichtete schließlich darüber, dass man im Kirchengemeinderat darüber nachgedacht hatte, Räume anzumieten. Dazu habe sich erst vor wenigen Tagen die Möglichkeit ergeben, eine Fläche von rund 150 Quadratmetern im Gebäude der "Raumausstattung Bock" zu mieten. "Wir kommen so langsam ins Rentenalter und haben keine Nachfolger", erläuterte Traudel Well dieses Angebot. Deshalb hätten sie und ihr Ehemann Andreas daran gedacht, die Geschäftsräume im Erdgeschoss an die Kirchengemeinde zu vermieten. Allerdings wolle man die Raumausstattung im Obergeschoss des Gebäudes "auf kleiner Flamme" noch weiter betreiben.