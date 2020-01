Seit dem 6. Januar ergänzen die „Heiligen Drei Könige“ die Besucherschar an Jesus’ Krippe, die es seit 1947 in Leutershausen gibt. Foto: Brand

Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Die katholische Pfarrgemeinde feierte am 6. Januar das Hochfest der "Erscheinung des Herrn", sprich das "Fest der Heiligen Drei Könige". Seit diesem Tag sind auch die drei Könige in der Krippe der Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist in Leutershausen zu bewundern.

Sie gehört nicht nur zu den ältesten, sondern auch zu den schönsten in der Region. Um das Jahr 1947 wurden Teile dieser Krippe mit einem Pferdewagen von Landwirt Josef Rell – er wohnte gegenüber vom einstigen Gasthaus "Zur goldenen Krone" – von Mauer nach Leutershausen gebracht. In Mauer war die Krippe nach den Vorgaben von Pfarrer Josef Merk gefertigt worden. Seither wird sie Jahr für Jahr, mit wenigen Unterbrechungen, zum Weihnachtsfest in der Kirche aufgebaut.

Beim genauen Betrachten erinnern Teile der Krippe wohl an das älteste Fachwerkhaus gegenüber vom Gasthaus "Zum goldenen Hirsch" in Leutershausen und zum anderen an die Schriesheimer Strahlenburg.

Die historische Krippe in der Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist ist noch bis "Maria Lichtmess" am 2. Februar 2020, dem 40. Tag nach dem Weihnachtsfest, zu sehen.