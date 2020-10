„Nach der Verschmelzung ist der Generationenwechsel die nächste dringliche Aufgabe“, sagt Hirschbergs BDS-Vorsitzender Andreas Well (62). In spätestens drei Jahren müsse seine Nachfolge geklärt sein. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Die beiden einst eigenständigen Ortsvereine des Bundes der Selbstständigen Leutershausen und Großsachsen sind Geschichte. Im RNZ-Interview äußert sich Vorsitzender Andreas Well über den neuen BDS Hirschberg, dessen Ziele und Vorhaben. Der 62-Jährige geht auch auf die aktuelle Situation der Betriebe ein und macht noch einmal die Position der Selbstständigen zur Erweiterung des Gewerbegebiets deutlich.

Herr Well, Sie schreiben als erster Vorsitzender des BDS Hirschberg ein Stück Geschichte mit. Wie fühlt sich das an?

Hoffentlich haben wir mehr Geschichte gemacht mit unserem Engagement und den vielfältigen Projekten der vergangenen Jahre für die Selbstständigen in Leutershausen beziehungsweise Großsachsen, als es diese Verschmelzung nun bedeutet. Die Zeit war jetzt reif. Es tat sich ein Fenster auf, in dem diese Verschmelzung sinnvoll scheint, und wir haben sie dann durchgeführt.

Zum historischen Ereignis, der Verschmelzungsversammlung, sind nur 25 von 166 Mitgliedern erschienen. Stimmt Sie das traurig? Und woran könnte das liegen?

Nein, da bin ich keineswegs traurig. Ich habe eher den Eindruck, dass wir in beiden Ortsvereinen in den letzten drei Jahren die Verschmelzung gründlich vorbereitet haben. Es standen keine Fragen mehr offen. Das Interesse am eigentlichen Verwaltungsakt war daher gering. Dazu kommt natürlich auch die Begrenzung der Anwesenden durch die Corona-Beschränkungen. Viel wichtiger ist mir die große Anteilnahme während der Gründung des BDS Hirschberg am 10. Februar 2020 im Bürgersaal.

Gibt es denn unter den Mitgliedern noch eine Ortsteildenke oder ist das Ihrer Meinung nach längst passé?

So ganz passé wird das wohl noch nicht sein. Meine Aufgabe in den nächsten drei Jahren sehe ich vorrangig im weiteren Aufbau des Denkens für den Gesamtort. Wir haben bei dem Entwurf der Satzung für den BDS Hirschberg bewusst gesagt, dass wir keine Vorgaben für die Besetzung des Vorstandes und der Beiräte nach Ortsteilzugehörigkeit haben wollen. Der BDS Hirschberg ist wirklich ein Verein für die Gesamtgemeinde. Bei der Einteilung von Helfern für die eine oder andere Aktion soll die Herkunft aus dem einen oder anderen Ortsteil keine Rolle spielen. So haben wir in den vergangenen Jahren zum Beispiel die Glockenspielhelfer immer paritätisch aus beiden Ortsvereinen gestellt. Nun sind wir ein Verein. Da brauchen wir nur eine bestimmte Anzahl Helfer – egal woher. Ich denke, das spielt sich ein, braucht aber noch ein bisschen Gewöhnung.

Was hat sich der BDS Hirschberg denn für die nächsten Monate vorgenommen?

Wir werden eine Bestandsaufnahme aus beiden Ortsvereinen machen. Dann wird gewertet, was wir weiterführen, was wir neu machen, was wir zunächst mal sein lassen. Es gibt aus den Reihen der Mitglieder schon Ideen, die wir ausarbeiten sollten. Natürlich müssen wir auch ins Auge fassen, dass in spätestens drei Jahren meine Nachfolge geklärt sein muss. Nach der Verschmelzung ist der Generationenwechsel die nächste dringliche Aufgabe.

Wird es große Aktionen wie eine Gewerbeschau geben, sobald es die Corona-Situation wieder zulässt?

Wie gesagt, das ist Gegenstand unserer nächsten Beratungen, was es weitergeben wird und was nicht. Sicherlich werden wir auch mit großen aufsehenerregenden Aktionen auf uns aufmerksam machen. Wir kämpfen dafür, dass unser Ort ein attraktiver Ort für Gewerbe bleibt. Wir wollen keine Schlafdörfer, in denen das Vereinsleben und das Geschäftsleben, die eng zusammenhängen, immer mehr verkümmern.

Werden Traditionen wie das Schmücken des Osterbrunnens in Großsachsen oder die Glühwein- und Stollenaktion beim Glockenspiel im Advent fortgeführt?

Das sind zwei Gemeinschaft stiftende Aktionen, die meiner Meinung nach unbedingt fortgeführt werden sollten. Der Glühwein und der Stollen werden verschenkt und finanziert durch unsere BDS-Mitglieder, die auf den Werbetafeln an den Sonntagen zu sehen sind. Nach augenblicklichem Stand müssen wir uns allerdings intensiv mit den Modalitäten des Ausschanks beschäftigen. Mal sehen, was für die Weihnachtsmärkte beschlossen wird. Für das Schmücken des Osterbrunnens sehe ich Potenzial, das wir das noch ein wenig zu einem kleinen Event ausbauen könnten.

Wie ist denn aktuell die Lage der Selbstständigen in Hirschberg? Haben Sie von Schließungen gehört oder haben sich die Betriebe nach dem Lockdown regeneriert?

Ich sehe bei den Gastronomen nicht wieder aufholbare Verluste. Der Trend, der sich in den vergangenen Jahren abzeichnete, ist durch Corona sicherlich massiv beschleunigt worden. Es liegt natürlich an uns allen, dass wir das Angebot auch nutzen. Die traditionellen Wirtshäuser als wichtiger Teil der Dorfkultur und des gesellschaftlichen Lebens in den kleinen Gemeinden drohen unterzugehen. Auch die Gastronomie mit kleinen Gasträumen wie "Café Erdmann" oder "FantasTisch" haben in der kalten Jahreszeit keine Chance, gewinnbringend zu arbeiten. Da kommen die Probleme erst noch. Die Handwerksbetriebe sind nach meinen Informationen bis jetzt relativ problemlos über die Krise gekommen. Beim Einzelhandel lassen sich während des Lockdowns verlorene Umsätze nicht mehr nachholen. Dazu gehören in erster Linie Waren, die nicht den täglichen Bedarf decken und Kioske.

Kürzlich hat sich der BDS positiv zur geplanten Gewerbegebietserweiterung und kritisch gegenüber dem Bürgerbegehren geäußert. Wird sich der BDS auch im Wahlkampf einbringen, sollte es zu einem Bürgerentscheid kommen?

Der BDS hat seine Position deutlich gemacht. Die werden wir auch weiterhin sachlich und faktenorientiert vertreten. Wir Selbstständigen und Unternehmer setzen uns engagiert für den Erhalt der freien und sozialen Marktwirtschaft ein. Die BDS-Mitglieder der kleinen und mittleren Unternehmen brauchen Raum zur Entwicklung. Mit qualitativem Wachstum erbringen sie einen erheblichen Anteil, dass unsere Jugend weiterhin gute, regionale Ausbildungsplätze vorfindet. Die BDS-Mitglieder zahlen ihre Steuern und Abgaben hier vor Ort und tragen damit zu einem nicht unerheblichen Teil zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte bei.