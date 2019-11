Hirschberg-Leutershausen. (ans) Senior-Chef Reinhold Ost klingt noch ein wenig fassungslos: Bei Getränke Ost in der Friedrichstraße ist am Montagabend ein Einbrecher über den Zaun gestiegen und hat Exkremente hinterlassen. Der Täter ließ eine Kiste Cola und ein paar weitere alkoholfreie Getränke mitgehen.

Zuvor hatte er sich aber in einem nicht abgeschlossenen Werkzeugraum erleichtert. „Dort bewahren wir nichts Wertvolles auf“, erläutert Ost.

Das Ganze hätte sich um 21.45 Uhr ereignet. Den Einbruch zeichnete eine Überwachungskamera auf, anhand der man laut dem Senior-Chef aber nur erkennen konnte, dass es sich um einen Mann gehandelt haben muss. Die Polizei habe den Vorfall am Dienstag aufgenommen, am Mittwoch will Ost Anzeige erstatten.

Aufgrund eines Schichtwechsels konnte die Polizei am Dienstag noch nichts zum Vorfall sagen.