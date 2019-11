So idyllisch kann der Skulpturengarten an der Alten Villa aussehen. Doch was sich hier mitunter abends und nachts abspielen soll, lässt eine Anwohnerin verzweifeln. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Wenn der Skulpturengarten am Samstagnachmittag feierlich eingeweiht wird, dann gibt es nicht für jeden Grund zur Freude. Vor einem Jahr wurde der Garten, in dem Kunstwerke ausgestellt werden, fertiggestellt. „Seit April ist hier eine Partymeile für Jugendliche entstanden“, ärgert sich eine Anwohnerin aus der Bahnhofstraße, deren Name der RNZ bekannt ist, die aber anonym bleiben möchte.

Was der Garten für sie als angrenzende Anwohner um den Park herum bedeutet, wisse kaum jemand. Bis in die Morgenstunden würden Jugendliche hier lärmen, laute Musik hören und rumschreien, Unrat liegen lassen, Lampen beschädigen und die Kunst bekritzeln. „Das ist kein Ort der Ruhe und Besinnung.“

Mehrfach hätte ihr Dezibelmesser, den sie sich eigens wegen der Vorfälle angeschafft hätte, über 80 Dezibel angezeigt, sagt die Leutershausenerin. Und: Dauerhafter Lärm mache ja nachweislich krank. Laut Freizeitrichtline sollten es in einem Mischgebiet maximal 60 Dezibel sein, nachts ab 22 Uhr sogar nur 45.

„Wenn wir um Ruhe bitten, werden wir angepöbelt“, ist die Anwohnerin verzweifelt und verärgert. Sie sei mit ihrem Unmut nicht allein, erzählt sie weiter. Weitere Anwohner und auch Bewohner des angrenzenden „Wohnparks Mozartstraße“, einer Seniorenwohnanlage für Betreutes Wohnen, hätten dies im Rathaus bei den Verantwortlichen mehrfach reklamiert. Würden Verwaltungsmitarbeiter und Gemeinderäte hier wohnen, die den „Schildbürgerstreich“ für 240.000 Euro genehmigt haben, wäre das Thema schon gelöst, ist die Anwohnerin überzeugt.

„Selbst jetzt im Herbst und Winter wurde das nicht besser“, schildert die Anwohnerin die aktuelle Situation. Vor allem die Wochenenden seien besonders lautstark frequentiert. Die Leutershausenerin hat auch schon beobachtet, dass mit Mopeds und Rädern durch den Skulpturengarten gefahren wurde. Eine über 90-jährige Frau, die hier seit Jahrzehnten wohnt, könne ihren Balkon nicht mehr nutzen, klagt die Anwohnerin.

Auch der angrenzende Betrieb Getränke Ost hätte schon unter den Folgen zu leiden gehabt, berichtet die Leutershausenerin. Seniorchef Reinhold Ost erläutert auf RNZ-Nachfrage, dass er zwar anhand einer niedergedrückten Bepflanzung und Ausstiegshilfen aus Kisten nachvollziehen könne, dass bereits jemand über den Zaun gestiegen ist. Ob dies Jugendliche waren und ob dabei Leergut mitgenommen wurde, könne er aber nicht sicher sagen. Als Konsequenz wird er nun den Zaun weiter absichern – mit einer Art Stacheldraht.

Was die Anwohnerin wiederum noch tun kann, weiß sie nicht. In ihrer Verzweiflung habe sie schon acht Mal die Polizei in Weinheim angerufen, drei Mal sei sie auch angerückt. Zwar habe danach kurz Ruhe geherrscht, dann seien die Jugendlichen wieder gekommen.

Die Polizei bestätigt die drei Einsätze im Jahr 2019 im Skulpturengarten – am Abend des 2. und 7. Augusts sowie des 12. Oktobers. Einmal sei es um Partylärm gegangen, ein anderes Mal hätten sich die Jugendlichen wohl lautstark unterhalten, sagt Polizeisprecher Dieter Klump. Zwar beginne die Nachtruhe erst um 22 Uhr, aber auch davor dürfe man nicht einfach Radau machen. Die Jugendlichen seien ermahnt worden. Beim Einsatz am 7. August hätten die Kollegen niemanden angetroffen. „Wir gehen natürlich solchen Anzeigen nach, aber manchmal gehen andere Dinge wie Brände oder Unfälle einfach vor“, wirbt Klump um Verständnis. Angesichts von drei Einsätzen kann er hier keinen Schwerpunkt ausmachen. Generell könne man bei solchen Plätzen auch über eine spezielle Beleuchtung nachdenken.

Solche Gedanken sind Bürgermeister Ralf Gänshirt nicht fremd. Auch er ist schon länger mit dem Problem befasst und wolle es nicht kleinreden. So sind er selbst sowie die Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber und Werner Volk in den Sommermonaten immer wieder vor Ort gewesen und haben nach dem Rechten gesehen. Zudem sei man im Gespräch mit Polizei und Ordnungsamt. Der Bauhof sei zeitweilig jeden Tag da gewesen, um den Müll wegzuräumen.

Eine Patentlösung gibt es aus Gänshirts Sicht nicht. „Ein falscher Ansatz wäre aus meiner Sicht, den Skulpturengarten abends zu schließen, denn schließlich wurde hier extra eine Durchwegung ermöglicht.“ Ein Bewegungsmelder sei eine Möglichkeit, wobei er hier Einbußen bei der Atmosphäre befürchtet. Und einer Video-Überwachung, nach der auch schon der Ruf laut geworden sei, stehe er kritisch gegenüber.

Jetzt werden erst mal die Bänke befestigt, die man bislang zu Sitzgruppen verschieben konnte. Auch der Gemeindevollzugsdienst werde stichpunktartig kontrollieren. Und die Verwaltung will nun abwarten, wie sich die Situation im kommenden Jahr entwickelt, wenn es wieder wärmer wird.

Mit der Anwohnerin, die ihn um ein Gespräch gebeten hatte, möchte der Bürgermeister reden, um vielleicht gemeinsam eine Lösung zu finden. Außer ihr hätten sich nur vereinzelt andere Anwohner beschwert.

„100-prozentige Ruhe wird es hier aber nicht geben, schließlich soll es auch ein Ort der Kommunikation sein“, stellt der Bürgermeister aber klar. Er appelliert an die Ruhestörer, sich künftig angemessen zu verhalten. Zugleich bedauert er, dass man nun bei so etwas Schönem wie dem preisgekrönten Skulpturengarten über solche Fälle reden muss.