Von Alexander Albrecht

Hirschberg-Leutershausen. Wenn Johannes Teutsch nicht Winzer, sondern Brauer wäre, statt Riesling und Spätburgunder Weißbier ausschenkte - der rundum gelungene Auftakt des Schlemmerkinos würde sich vollends in eine gediegene Oktoberfest-Party verwandeln. Das liegt schon an den bayerischen Urschreien der vierköpfigen Freddy Wonder Combo, die vermutlich noch in weiten Teilen der Leutershausener Ortsmitte zu hören sind. Bandchef Wonder gibt am Dienstagabend mehr den Friedrich, so sein Geburtsname, als den Freddy. Er hat sich in eine Lederhose geworfen, die mit etwas Wohlwollen als Krachlederne durchgeht, das weiße Hemd lässig raushängend.

Mitstreiter Gigu Neutsch am Ukulele-Bass trägt sogar einen Tirolerhut, während Michael Quast (Akkordeon) einen Zylinder aufhat und Karl Valentin die Ehre erweist. Saxofonist und Elvis-Interpret Kai Häfner steht ohnehin zu seinen volksmusikalischen Wurzeln. A cappella haut das Quartett viele Partyhits raus und bringt das fußwippend-schunkelnd-klatschende Publikum im Olympia-Kino in Stimmung. Die "Resi mit dem Traktor" fehlt ebenso wenig wie Gus Backus’ "Sauerkraut-Polka" oder "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang.

"Ja, mei", denkt sich mancher Gast, als Chef-Organisator und Moderator Klaus Erdmann für eine faustdicke Überraschung sorgt. Der Konditor-Meister übernimmt bei "Fürstenfeld" den Hauptgesangspart, obwohl das Freddy Wonder ("Schleich di!") noch "verhindern" will. Erdmann macht seine Sache ganz gut, wofür der lautstarke Jubel im Saal nach der Einlage spricht. Dazwischen streut die Combo immer wieder bitterböse Zoten ein. Beispiel gefällig? Bitteschön: "Zwei Schwiegermütter gingen baden, in einem See in Berchtesgaden. Die eine ist ersoffen, von der andren woll’n wir’s hoffen." Johlen im Publikum.

Doch was wäre das Schlemmerkino ohne das gute Essen? Eric Washeims "Seelenmanufaktur" tröstet vor der Vorstellung die draußen wartendenden Besucher bei strömendem Regen mit Bresaola-Röllchen, dazu wird ein Döschen "Schlemmerkino-Brause" gereicht. Mit dabei ist auch wieder Hermann Wetzel, obwohl er Ende 2018 seinen Feinkostladen in Leutershausen aufgegeben hat und jetzt im Hochschwarzwald Ferienwohnungen vermietet. Seine Vorspeise - Blattsalate mit Schwammerln - bereitet er in seinem früheren Geschäft zu, in dem seit Frühjahr die "Seelenmanufaktur" residiert. Für köstlich befunden wird im Saal auch die vom Hotel Krone in Großsachsen als Hauptgang kredenzte gefüllte Kalbsbrust beziehungsweise der Vegi-Fleischkäse für Vegetarier. Wie immer ist es erstaunlich, wie sorgfältig und fix das eingespielte Schlemmerkino-Team die Teller anrichtet und die Gaumenfreuden zu den Gästen bringt. Ein Rädchen greift in das andere.

Als das Geschirr abgeräumt ist und sich die Wonder-Combo verzogen hat, geht es bayerisch weiter. Die sehenswerte Krimi-Komödie "Leberkäs-Junkie" rund um den kauzigen Ermittler Franz Eberhofer sorgt für viele Lacher und Schenkelklopfer. Anschließend serviert die bienenfleißige Helferschar zum Nachtisch Nuss-Gugelhupf mit Zwetschgengelee vom Café Erdmann.

Viel Applaus brandet auf, als Klaus Erdmann zum Schluss alle Beteiligten namentlich nennt. Im Gespräch mit der RNZ bittet er um Verständnis. Denn in diesem Jahr gibt es "nur" neun statt zwölf Schlemmerkino-Vorstellungen, die ratzfatz ausverkauft waren. "Aber wir haben eben alle auch unsere Betriebe", sagt Erdmann. In ein paar Stunden steht er wieder in der Backstube.