Hirschberg-Leutershausen. (ze) Wer in Leutershausen entlang Haupt- und Großsachsener Straße zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs ist, findet nun eine Sitzgelegenheit an der "Drehscheibe", der Kreuzung von Bahnhof-, Hauptstraße, Vordergasse und Großsachsener Straße. Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Heidelberg, Karl A. Lamers, hat nämlich der Gemeinde eine Sitzbank gespendet. "Ich war als Bundestagsabgeordneter 27 Jahre mit der Region verbunden und wollte etwas Nachhaltiges hinterlassen", erläuterte Lamers am Montag bei der Übergabe. Eine Sitzbank fand er, sei da genau das Richtige. Wenn man auf ihr Platz nimmt, ließe sich beispielsweise über Vergangenes nachdenken oder man könne den Blick in die Zukunft richten, so Lamers.

Die Vergangenheit, das war für Lamers sein Bundestagsmandat. "Ich hatte die Chance, 27 Jahre lang für die Menschen in der Region und vor allem meinem Wahlkreis da zu sein", sagte Lamers. In diesen fast drei Jahrzehnten war er nicht nur im Verteidigungsausschuss aktiv. Er ist auch seit 1998 Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der Nato, deren Präsident er zwei Jahre lang war. "Auch heute bin ich noch Mitglied des Präsidiums der Parlamentarischen Versammlung der Nato", erklärte der CDU-Politiker.

In die Zukunft hatte Lamers seinen Blick aber gerichtet, als er am 26. Oktober aus dem Bundestag ausschied, da er nicht mehr für ein Bundestagsmandat kandidiert hatte. Sein Ruhestand dauerte allerdings nicht sehr lange, genauer gesagt dreieinhalb Stunden. "Dann bekam ich die Ernennungsurkunde der estnischen Außenministerin Eva-Maria Liimets zum Honorarkonsul der Republik Estland überreicht", berichtete Lamers von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Seine neue Aufgabe umfasse die Verbesserung der Beziehungen zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Republik Estland, erläuterte der ehemalige Abgeordnete. Dies gelte insbesondere für die Bereiche Bildung, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft. So gebe es etwa Chancen, von Estland in puncto Digitalisierung zu lernen, schließlich sei das Land ein Motor der Digitalisierung.

"Eine schöne Idee", lobte Bürgermeister Ralf Gänshirt die Spende der Sitzbank. Mit dem Platz an der "Drehscheibe" habe man zudem eine gute Lokalität gefunden, an der viele Fußgänger und Fahrradfahrer vorbeikommen. Gänshirt erinnerte aber auch daran, dass Lamers während seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter in Hirschberg nahezu "omnipräsent" gewesen war und hoffte, ihn bald wieder in der Bergstraßengemeinde begrüßen zu dürfen. "Wenn ich eingeladen werde, komme ich natürlich", zeigte sich Lamers nicht abgeneigt, ab und an mal wieder in Hirschberg vorbeizuschauen.