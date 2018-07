Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. "Lasst uns feiern", rief Matthias Günther, Geschäftsführer der FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH aus Dossenheim, den rund 100 Gästen zu, die zur Einweihung des "Wohnparks Mozartstraße" nach Leutershausen gekommen waren. Die äußeren Bedingungen waren bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von ungefähr 30 Grad ideal. Unter dem aufgestellten Zeltdach auf dem Parkplatz am Wohnpark ließ es sich gut aushalten. Dazu sorgte die "LA Walking Band" aus Lampertheim für schwungvolle musikalische Unterhaltung.

Gründe zum Feiern gab es ebenso zur Genüge. Zum einen die fristgerechte Fertigstellung des Gebäudes mit einer Investitionssumme von 5,5 Millionen Euro. Zum anderen, dass die insgesamt 23 Wohnungen längst bezogen sind. Nur mit der Anwendung des Begriffs "Betreutes Wohnen" für den "Wohnpark Mozartstraße" haderte Günther etwas. "Das klingt nach Entmündigung", befand er und verwies darauf, dass damit nur ein Betreuungsservice gemeint ist, den die AWO Rhein-Neckar leistet.

Neben der seniorengerechten Ausstattung des Gebäudes und der Betreuung durch externe Fachkräfte sah Günther vor allem in der Wohngemeinschaft selbst den entscheidenden Faktor für das Gelingen eines solchen Projekts. "Man muss tolerant sein", nannte er eine wichtige Voraussetzung für das gemeinschaftliche Wohnen. "Gehen Sie gut miteinander um", gab Günther den Bewohnern mit auf den Weg.

"Wir haben vom ersten Tag an versucht, die Gemeinschaft im Haus leben zu lassen", schilderte die Kreisgeschäftsführerin der AWO Rhein-Neckar, Andrea Schneider, den Beitrag zum "guten Miteinander" im "Wohnpark Mozartstraße". Kaffeenachmittage oder Ausflüge habe man organisiert - und vor allem viele Gespräche mit den Bewohnern geführt.

Auf das Zustandekommen des "Wohnparks Mozartstraße" ging Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just ein. Den Beginn dieses Projekts machte er an dem im November 2013 getroffenen Beschluss des Gemeinderats fest, ein Gebäude mit Wohnungen für Senioren zu errichten.

"Mit dem Bauplatz haben wir Glück gehabt", sagte er. Der Parkplatz dort konnte nämlich auf die Ostseite der Mozartstraße verlegt werden, wo zuvor der Bauhof der Gemeinde gewesen war. Der konnte aber nach dem Bau des Hilfeleistungszentrums in die Galgenstraße umziehen.

Dass sich bei der Suche nach einem Investor für das Projekt die FWD durchsetzte, die bereits das Seniorenzentrum in Großsachsen errichtet hatte, habe, so Just, nichts damit zu tun, dass man mit der Baugesellschaft gute Erfahrungen gemacht hatte. Vielmehr habe der Gemeinderat vorab Bewerbungskriterien aufgestellt, nach denen die FWD zum Zuge kam.

Große mediale Aufmerksamkeit erregte, dass die Wohnungen durch ein Losverfahren vergeben wurden, erinnerte Just an die entsprechende Veranstaltung im Bürgersaal des Rathauses. "Das war Schwerstarbeit, aber auch sehr lehrreich für uns", sagte Matthias Günther über das Losverfahren, an dem sich nur Einwohner Hirschbergs beteiligen durften.

Im Februar 2016 war schließlich Baubeginn für den Wohnpark - und nach eineinhalb Jahren Bauzeit konnten die ersten Bewohner im November 2017 einziehen.