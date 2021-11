Von Günther Grosch

Weinheim. Die Rechnung, die Erster Bürgermeister Torsten Fetzner auf der Mitgliederversammlung des Vereins "Lebendiges Weinheim" aufmachte, war so einfach wie plausibel: "Ohne die wichtigen Angebote von Gewerbe, Handel, Kultur, Hotellerie und Gastronomie kann keine Stadtgesellschaft überleben. Umgekehrt können die aber auch nicht ohne eine hinter ihnen stehende Stadtgesellschaft existieren." Insofern hätten die Stadt mit ihrem Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit, das "Lebendige Weinheim" und dessen aktuell 56 Mitgliedsbetriebe auch während der Pandemie "vieles richtig gemacht". Wenn er etwas aus der Krise gelernt habe, dann dies, so Fetzner: "Weinheim verfügt über eine funktionierende Gemeinschaft, die sich in Notlagen gegenseitig hilft und damit wichtige Akzente nach außen setzt."

Wie Weinheims inhabergeführte Fachgeschäfte und Betriebe die Pandemie gemeistert hätten, verlange ihm großen Respekt ab. In der hohen Politik sei immer noch nicht angekommen, wie schwierig sich die Lage an der Basis darstellt, so Fetzners Kritik. Von Seiten der Landespolitik fehle ihm die Empathie für die Situation und die Belange des Einzelhandels. Bei einem Weihnachtsmarkt, so Fetzner, werde es auf absehbare Zeit keine "Rückkehr zur Normalität" geben. Dennoch werde auch die Stadt alle Versuche unterstützen, die Menschen gerade in der Vorweihnachtszeit durch Veranstaltungen wieder stärker zusammenzubringen.

Der Verlust von einem halben Dutzend Mitgliedsbetriebe "schmerzt", gab der Vorsitzende des "Lebendigen Weinheim", Christian Mayer, zu. Als Ausgleich konnte man drei neue "Schnuppermitglieder" begrüßen, die sich, so Mayers Hoffnung, am Ende der einjährigen Probezeit für eine Dauer-Mitgliedschaft entschließen. Dem gut halbjährigen Lockdown mit einem "total eingeschränkten Geschäftsleben" setzten die Händler viel Engagement und Ideen entgegen. In "vorbildlicher Kooperation" mit der Stadt wurde ein Abhol- und Lieferservice installiert. Die Ausfälle des "Pflänzeltags", des "Weinheimer Herbsts" und der "Weinmeile" schlugen sich dennoch in der Kasse nieder.

"Der Umsatzrückgang war drastisch", konstatierte der Zweite Vorsitzende, Sebastian Kerner, in Vertretung des Schatzmeisters Hans Krüger. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich 2020 der Umsatz des "Lebendigen Weinheim" von 43.400 Euro auf 21.400 Euro. Im Endeffekt schloss das Berichtsjahr mit einem Minus von 1384 Euro ab – auch durch den Rückgang bei den Mitgliedsbeiträgen. "Jedes einzelne Mitglied aber ist für eine Gemeinschaft wichtig, um künftig Akzente setzen zu können."

Der von Mayer vorgestellte Werbeplan 2022 zeugt von Optimismus. Eröffnet wird die neue Saison am 26. November mit einem langen Einkaufsabend bis 21 Uhr und der Illumination prägnanter Gebäude und Orte. Hinzu kommt in diesem Jahr ein Weihnachtspreisrätsel "Knack’ die Nuss". Dabei gibt es in den Geschäften kleine Tütchen mit Nüssen und einer Rätselfrage. Die Preise für die richtigen Antworten stiften die Händler. 2022 wieder stattfinden sollen das Schmücken des Marktplatzbrunnens, der Pflänzeltag am 10. April, der "Weinheimer Herbst" mit verkaufsoffenem Sonntag und Dürreplatzfest (vom 9. bis 11. September) sowie Anfang Oktober die "Weinmeile" in der Fußgängerzone.

Im Vorstand gibt es etliche neue Gesichter: Auf Hans Krüger (Sanitätshaus Krüger), der nach mehr als 20 Jahren im Amt nicht mehr als Schatzmeister kandidierte, folgte Karin Sattler ("Sport 65"). Zur neuen Beisitzerin als Nachfolgerin für die gleichfalls nach mehr als zwei Jahrzehnten Vorstandstätigkeit nicht mehr kandidierende Gisela Ballhaus (Kunsthandwerk Zehender) wurde Jasmine Letschnig (Genuss x Zeit) gewählt.

Paul Herrmann (Buchhandlung Beltz) ist neben Heiko Pult (Optik Riede) neuer Zweiter Kassenprüfer. Erster Vorsitzender bleibt Christian Mayer (Blumen Mayer), als sein Stellvertreter wurde Sebastian Kerner (Englert Herrenmode) bestätigt. Helena Berghoff (Altstadt-Galerie) und Silvia Mayer (Buchhandlung Schäffner) komplettieren das Beisitzerinnen-Trio. Auf eigenen Wunsch schied Geschäftsführerin Susanne Beutel nach fünfjähriger Tätigkeit aus dem Amt. Ein Nachfolger steht hier noch nicht fest.