Ladenburg. (skb) Nach wetterbedingt noch recht verhaltenem Start nahm der "Lebendige Neckar" in Ladenburg am Sonntag ab den frühen Mittagsstunden Fahrt auf, wenngleich das Angebot im Vergleich zu den Vorjahren auf den ersten Blick etwas reduziert wirkte.

Dass die Grillwiese zum Bedauern einiger verwaist war und das Technische Hilfswerk (THW) seine Sitzbänke seitlich der Straße am Freibadzaun aufgebaut hatte, hatte jedoch gute Gründe: "Das ist mit der Stadtverwaltung so abgesprochen", erklärte Manuel Schwindt, Gruppenführer der Ersten Bergungsgruppe und der "Fachgruppe Spaß", ansonsten hätte nach dem Regen-Intermezzo die Wiese gelitten.

Das THW war beim Aktionstag erstmals für die Verköstigung verantwortlich und hatte bei dieser Premiere gleich alle Hände voll zu tun. "Mit so einem Andrang haben wir aufgrund der Wetterlage gar nicht gerechnet", sagte Schwindt, der die Resonanz aber "super" fand und schon eine erneute Teilnahme signalisierte - dann auch mit erweitertem Unterhaltungsprogramm. Spiel- und Bastelaktionen betreute die THW-Jugend.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe verband ihren Einsatz als Ersthelfer einmal mehr mit praktischen Unterweisungen für den Ernstfall: Reanimation, also das korrekte Ausführen von Herzdruckmassage und Beatmung, konnte unter fachlicher Anleitung an der Puppe geübt werden. Einsatzleiterin Nikola Unland bestätigte, dass dieses Angebot auch von vielen Kindern wahrgenommen werde. "Die Aktion hat sich bewährt", sagte Johanniter-Ortsbeauftragter Alexander Kolz, "so können die Leute in der Wartezeit auf die Fähre was Sinnvolles lernen." Auch der Rettungswagen der Ersthelfer wurde interessiert inspiziert, die Ausstattung insbesondere von Jüngeren aufs Genaueste hinterfragt.

Ein Renner auf dem idyllischen Gelände der Naturfreunde: Stockbrot-Backen ist längst nicht nur was für Kinder. Foto: Beckmann

Die Möglichkeit, aufs Wasser zu kommen, bot - einmal abgesehen von der Neckar-Querung per Fähre - der junge Verein "Die Flußwanderer", der zu kurzen Schnuppertouren im Faltboot einlud. Dieser Sport eigne sich für jede Altersklasse, sagte Vizevorsitzender Ansgar Böhm, der kurz das Vereinsziel skizzierte: die Wiederbelebung des Flusswanderns, jener Bewegung, die Anfang des letzten Jahrhunderts in voller Blüte stand, ab den Fünfziger-Jahren aber in Vergessenheit geriet. Favorisiert werden vor allem Mehrtagestouren. "Wir möchten die Liebe zu Faltbooten weitergeben und zeigen, dass es ein schöner Sport ist", ergänzte Böhms Ehefrau Monika Krischollek, zu deren Haushalten ebenfalls zwei Faltboote gehören: "Fünfzig Jahre alt, aber zeitlos." Und pro Boot in zwei Taschen zu transportieren.

Auf den Neckar ging es mit einem Exemplar der Firma Pouch, in dem auch der 23-jährige Pascal aus Neckarhausen Platz nahm - natürlich mit Böhm im Boot, der während der Fahrt auch die Schifffahrtsregeln erklärte, "schließlich ist der Neckar eine Bundeswasserstraße". Deren Befahren erfordert entsprechende Kenntnisse. Recht angetan zeigte sich Pascal am Ende der Tour, die für ihn Neuland war: "Ich bin das erste Mal gepaddelt und fand es gut."

Weniger gut schnitten die Gegebenheiten am Neckarufer ab, wo die Hinterlassenschaften von Hunderten Gänsen das Grün auf Schritt und Tritt pflasterten und den Weg Richtung Anleger zum Spießrutenlauf machten. Obwohl sich die Vereinsmitglieder im Vorfeld schon bemüht hatten, das Gröbste zu beseitigen.

Keinerlei Gänse-Probleme hatten dagegen die Naturfreunde, auf deren idyllischem Gelände am Neckar Hochkonjunktur herrschte. Dass man hier am Aktionstag entspannen kann und prima versorgt wird, ist längst kein Geheimtipp mehr. "Da können wir unser Gelände präsentieren und zeigen, was man hier alles machen kann", sagte Hans-Peter Rosenzweig aus dem Vorstandstrio. Zum Beispiel Stockbrot backen am Lagerfeuer, über einen Barfußpfad gehen oder Insektenhotels bauen.