Von Nicoline Pilz und Axel Sturm

Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. Es war an einem eisigen Wintermorgen im Januar 1899, als die Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg von den Eisschollen aus der Verankerung gerissen wurde und drohte, an der 500 Meter entfernten Fußgängerbrücke zu zerschellen. Zum Glück konnte das abgewendet werden. Sonst wäre die wichtigste Verbindung zwischen den beiden Kommunen zerstört gewesen. Im Amtlichen Mitteilungsblatt von Ladenburg ist nach dem Vorfall zu lesen, dass "unbedingt eine Neckarbrücke von Ladenburg nach Neckarhausen gebaut werden muss".

So erzählte es Ladenburgs Stadtbildpfleger Egon Lackner am sonnigen Samstag, als 120 Jahre nach dem Fast-Unglück auf dem Neckar die Politprominenz zum Spatenstich der "L597 neu mit Neckarbrücke" anreiste. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann war da, die Landtagsabgeordneten des Wahlkreises und die Bürgermeister Stefan Schmutz (Ladenburg), Andreas Metz (Ilvesheim) und Simon Michler (Edingen-Neckarhausen).

​ Kartenskizze des neuen L597-Straßenabschnitts. Quelle: openstreetmap.de



Hermann traf zwar auf viele Befürworter des Jahrhundertprojekts. Einige Meter von seinem Rednerpult entfernt auf einem Hügel stand aber auch eine Gruppe Bürger, die laut ihr Missfallen ausdrückten. "Der Lärm in Neckarhausen wird deutlich zunehmen", sagte Rüdiger Tessmer, "wir sind die Verlierer des Bauprojektes, denn der Lärmschutz ist ungenügend." Er begleitet das Projekt Neckarbrücke schon seit 1983 kritisch.

Ein anderer Neckarhäuser machte seinem Ärger während Hermanns Rede Luft. "Man hat nicht alle Bürger gehört. Diese Straße ist doch keine Lösung, sondern Klientelpolitik", rief der Mann wenige Meter seitlich von Hermann stehend aus der Menge heraus. Der Minister war kurz irritiert, bat den Mann darum, nicht so zu schreien, und beschrieb dann noch einmal die Problemlagen dieses Projekts rund um Trassenfindung, Bürgerinitiativen pro und contra und den Schutz von Feldhamsterhabitaten. Hermann: "Wir haben viel für den Lärmschutz getan."

In Neckarhausen wird das nicht so gesehen. Während in Ladenburg ein Lärmschutzwall entsteht, gehen die Anwohner in den Wingertsäckern, die mit der 2006 zu ihren Ungunsten geänderten Trassenführung der "L 597 neu" leben müssen, leer aus. Ohne beinahe. Das Regierungspräsidium in Stuttgart fördert für Teilabschnitte in Neckarhausen und Ilvesheim Flüsterasphalt als Straßenbelag. Eine Zusage, die unterschiedlich gefeiert wird. Denn beide Kommunen sind jeweils mit 15.000 Euro beteiligt. Und über die Haltbarkeit von Flüsterasphalt gibt es verschiedenste Angaben, die von acht bis zwölf Jahren reichen. Danach muss der Belag erneuert werden. Wer dafür aufkommt, ist offen.

"Flüsterasphalt ist ein billiges Trostpflaster", fand Edingen-Neckarhausens Altbürgermeister Roland Marsch. Dass bei einem 40-Millionen-Projekt nicht mal ein Prozent für Lärmschutz ausgegeben werde, sei unverständlich. Günstiger sei es doch, wenn man das gleich mit erledige. Eine Lärmschutzwand auf 300 Metern Länge sei ausreichend, aber auch nötig, fand SPD-Altgemeinderat Georg Kohler.

Möglich, dass es für Neckarhausen Licht am Horizont gibt. Der SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck meinte, "da muss noch etwas passieren". Finanziell müsse das "drin sein", denn die Kommunen könnten das nicht stemmen. Und sein Landtagskollege Uli Sckerl (Grüne) sagte, man müsse bei der "Umsetzung mal schauen". Er habe immer mehr gewollt und es sei ihm bewusst, dass dieses Thema nicht "völlig befriedigend gelöst" sei.

Objektiv betrachtet, sei das Straßenbauprojekt für die Region sinnvoll. "Die Vorteile überwiegen", sagte Bürgermeister Simon Michler. Er machte aber auch deutlich, dass sich seine Begeisterung in Grenzen halte. "Wir müssen das Beste daraus machen." Ihm und seinem Kollegen Stefan Schmutz war eines wichtig: Dass das Regierungspräsidium die begonnene bürgernahe Informationspolitik in der Bauphase bis 2024 fortsetzt.

Denn auch in Ladenburg wird das Projekt kontrovers diskutiert. Wenn die Brücke in fünf Jahren stehen soll, befürchten Kritiker, dass der Verkehr in der Benzstraße stark zunimmt. Auch die Bewohner der verlängerten Wallstadter Straße sorgen sich, dass ihre Straße als Abkürzung genutzt werden könnte, um schneller auf die Brücke zu fahren. Ein Bewohner der Ilvesheimer Straße, dessen Haus bald keine 100 Meter von der Brücke entfernt stehen wird, beschrieb in einer Infoversammlung, dass Autos und Laster quasi durch sein Wohnzimmer fahren würden.

Verkehrsminister Hermann sagte, es sei nicht leicht, "es allen Recht zu machen". Aber nach einem intensiven Abwägungsprozess und einem langen Bürgerbeteiligungsverfahren stehe dem Bau der Brücke nichts mehr im Wege. Das aber wollen die meisten Kritiker des Projekts ja auch gar nicht. Sie wollen, dass die Politik sie vor dem Lärm schützt.