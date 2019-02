Noch heute denkt der Vorsitzende des Laufsportvereins Leutershausen, Richard May, gern an die Gründerzeit zurück, an den guten Zuspruch und die vielen positiven Rückmeldungen. 2001 kam das Boulen als Vereinsangebot dazu. Im Sportzentrum wurden daher zwei Boule-Plätze und die vereinseigene LSP-Hütte gebaut. Fotos/Repro: Dorn

Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Laufen bei jedem Wetter? Wenn es regnet, schneit oder einfach nur brutzelheiß ist? Für Martin Loch, Hugo Spaniol und Ulrich Pampel spielte die Witterung keine Rolle, als sie sich ab 1986 jeden Sonntagmorgen im Leutershausener Sportzentrum trafen, um von dort aus gemeinsam ihrem Hobby, dem Langstreckenlauf, nachzugehen.

Sie liefen über die Aussiedlerhöfe nach Schriesheim und Ladenburg - und natürlich wieder zurück ins Sportzentrum. Viele Kilometer, und das bei jedem Wetter. Ihre Leidenschaft war ansteckend. Weitere Laufkameraden kamen dazu, und bei der "Nachbereitung" der Touren kam die Idee auf, sich an den Volksläufen in der Region zu beteiligen.

Ein Name für die zunächst noch lose Gruppe war rasch gefunden: Aus den Anfangsbuchstaben der Nachnamen von Loch, Spaniol und Pampel wurde kurz "LSP" und somit zugleich der "LSP Leutershausen". Am 29. Dezember 1989 machten 15 Laufsportfreunde im "Löwen" einen Knopf an die Sache und gründeten den "Laufsportverein Leutershausen", der somit in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert.

Gründungsmitglieder waren damals: Manfred Berninger, Günther Gedak, Ursula Hildebrand, Werner Hildebrand, Alfons Holzmann, Frans Jacob, Roland Kern, Ilse May, Richard May, Horst Mayer, Edgar Muschelknautz, Ulrich Pampel, Rolf Pippert, Hugo Spaniol und Ingrid Spaniol.

Noch vor der Vereinsgründung war der LSP Leutershausen die erste Gruppierung, die in Hirschberg einen Partnerschaftslauf mit Brignais organisierte. "Das war eine 640-Kilometer-Staffel", erinnert sich Richard May, der 1996 den Vereinsvorsitz von Hugo Spaniol übernahm. Ohne Pause liefen die Teilnehmer eine zuvor festgelegte Strecke, bis man am Ende Brignais erreichte. "Das war ein toller Erfolg", sagt May.

Noch heute denke er gerne an die Gründerzeit zurück, an den guten Zuspruch und die vielen positiven Rückmeldungen, eine Organisation ins Leben gerufen zu haben, um in der Gemeinschaft von Gleichgesinnten dem Laufsport zu frönen. Nach dieser Gründungsphase entwickelte sich der LSP sportlich und personell stets weiter und nahm an vielen läuferischen Wettbewerben teil. Höhepunkte seien beispielsweise die Teilnahme an den 24-Stunden-Läufen in Mörlenbach, die Partnerschaftsläufe nach Brignais und später von Brignais nach Hirschberg, der Europalauf nach Straßburg und die alljährlichen Frühlingsläufe.

Am 29. Dezember 1989 gründeten 15 Laufsportfreunde im Restaurant "Zum Löwen" den Laufsportverein Leutershausen.

Tatsächlich müssen die Laufveranstaltungen rund um die Partnerschaft einiges an Motivation freigesetzt haben. Denn danach stellten sich die Sportler des LSP zwei weiteren großen Herausforderungen mit dem Deutschlandlauf 2003, Endziel Berlin, sowie dem Wiener-Walzer-Lauf 2007 nach Wien.

Zwischenzeitlich nahm der Verein weitere sportliche Aktivitäten auf und etablierte Gymnastik, Walken, Nordic Walking und nicht zuletzt den Boulesport. "Der LSP hat durch eine gute und pfiffige Idee 2001 das Boulen nach Leutershausen gebracht", stellt May zufrieden fest. Ziel sei gewesen, etwas ältere Läufer, die - aus welchen Gründen auch immer - ihre Laufschuhe an den Nagel gehängt hatten, an den Verein zu binden.

Im Sportzentrum wurden daher zwei Boule-Plätze und die vereinseigene LSP-Hütte gebaut. Hier wird im August auch ein Sommerfest zum 30. Geburtstag stattfinden, in dessen Rahmen die Boule-Vereinsmeisterschaften ausgetragen werden. "Dann gibt es eine kurze Ansprache und danach ein gemütliches Beisammensein bei Essen und Trinken", kündigt May an. Den genauen Termin werde man rechtzeitig bekannt geben.

Einen Geburtstagswunsch äußert der Vorsitzende: "Ich wünsche mir, dass wir weiterhin so eine tolle Gemeinschaft sind, die ihren Sport bei bester Gesundheit der Mitglieder ausüben kann." Heute hat der LSP rund 160 aktive und passive Mitglieder: "Jeder ist willkommen bei uns, wir freuen uns über jeden Einzelnen", sagt May.

Info: Den nächsten Termin sollten sich Laufbegeisterte gleich in den Kalender eintragen: Am Samstag, 6. April, findet der nächste Frühlingslauf mit Start und Ziel im Sportzentrum Leutershausen statt, Beginn um 15 Uhr.