Ohne Gegenstimmen wählten die TSG-Delegierten Volker Jacob (am Rednerpult) für weitere vier Jahre zum Ersten Vorsitzenden. Jacob hob in seiner Rede das Engagement des Vereins im Kinder- und Jugendbereich hervor. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. "Eigentlich" wollte Volker Jacob ja nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren. Leiter der Fußballabteilung war er von 1982 bis 2004, ab 1984 gehörte er als Beisitzer dem Gesamtvorstand an, in der Ägide von Hans Hohmann (1994-2005) stieg er zum stellvertretenden Vorsitzenden und Technischem Leiter auf. Seit 2005 ist er Erster Vorsitzender der TSG 1892 Weinheim. Leitende Vereinsfunktonen hat Jacob, der bereits 1954 in den zweitgrößten Verein Weinheims eintrat, fast von Anfang an bekleidet.

Im Verlauf der Delegiertenversammlung 2015 hatte der heute 73-Jährige deshalb angekündigt, sich beim nächsten Mal aus der vordersten Vorstandsebene zurückzuziehen, um "Platz für Jüngere zu machen". Worauf sich TSG-Präsident Jochen Hüchting schon mal Gedanken machte, wie er den "Großen Vorsitzenden" bei seinem Abschied gebührend ehren könnte.

Laudatio und Medaille waren schon vorbereitet

Die Laudatio war bereits vorbereitet und mit der Fritz-Meister-Medaille die höchste Auszeichnung bestellt, welche die TSG zu vergeben hat. Da nahm die Lage eine unerwartete Wendung. Im Zuge des nächsten Bauvorhabens, der Errichtung eines Sportkindergartens, baten ihn Mäzen Hans-Werner Hector und seine Mitstreiter aus dem TSG-Vorstand, "doch noch einmal vier Jahre dranzuhängen". Jacob solle den Neubau federführend begleiten.

"Macher" Jacob mochte die Bitte nicht abschlagen und sagte zu, die Ärmel weiter hochzukrempeln. Doch die Laudatio war bereits geschrieben, die Medaille geliefert. "Ich halte die Laudatio trotzdem und verleihe die Medaille, die Jacob auch jetzt schon verdient hat und die zuvor erst zweimal vergeben wurde", so Hüchting.

Der TSG-Präsident hielt Wort und stellte die Verdienste und das Licht Jacobs folglich schon auf der jüngsten Delegiertenversammlung nicht unter den Scheffel. Zuvor hatten die Delegierten Jacob einstimmig wiedergewählt. Obwohl er "heilfroh" sei, dass es Volker Jacob noch einmal macht, "drohte" Hüchting schon einmal damit, dass es 2023 "aber nicht noch eine Medaille gibt".

Eine "echte Führungsperson" und "Verantwortungsträger voll absoluter Integrität" sei Jacob, so Hüchting. Ein "ständiger Antreiber gegen Mittelmaß und Stillstand", der "die richtigen Ziele setzt und sich dabei nicht schont". Langer Beifall der Delegierten unterstrich die Worte des Präsidenten.

Hintergrund Einige neue Gesichter beleben das Team des Geschäftsführenden Vorstands um den Ersten Vorsitzenden Volker Jacob. > Stellvertreter bleibt Bernhard Deigert, auch Manfred Soßong und Elke Sattler sind weiter dabei. Neu ist dagegen Michael Hohenadel. > Dem erweiterten Vorstand gehören Rudolf Abt, Jürgen Hohmann, Werner Hörner, [+] Lesen Sie mehr Einige neue Gesichter beleben das Team des Geschäftsführenden Vorstands um den Ersten Vorsitzenden Volker Jacob. > Stellvertreter bleibt Bernhard Deigert, auch Manfred Soßong und Elke Sattler sind weiter dabei. Neu ist dagegen Michael Hohenadel. > Dem erweiterten Vorstand gehören Rudolf Abt, Jürgen Hohmann, Werner Hörner, Gisela Klemm und Thomas Schwab an. Neu in das Gremium gewählt wurden Tobias Apfel, Kordula Rau und Susanne Weippert. Als Kassenprüfer fungieren Thomas Geißler, Birgit Ahrens und Gisela Hauf. > Mit der Bronzenen Verdienstnadel der TSG wurden Stefan Sauer, Yvetta und Matthias Metzger, Christian Hornung, Hans Schneider und Jan-Niklas Weber ausgezeichnet. > Je eine Silbernadel gab es für Helmut Lohrer und Klaus Waldow. > "Gold" ging an Egon Menzel. > "Gold mit Brillant" erhielt Gisela Klemm. > Zum Ehrenmitglied wurde einer der "Väter der erfolgreichen Florettfechter-Abteilung" ernannt: Hartmut Ellwanger. > 62 Mitglieder wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft mit Urkunden ausgezeichnet: Seit 75 Jahren ist Heinz Jochim Mitglied, unfassbare 80 Jahre ist TSG-Urgestein Alfred Morweiser dabei. 27 Mitglieder wurden für ein Vierteljahrhundert Vereinszugehörigkeit geehrt. Elf halten seit 40 Jahren, acht seit 50 Jahren, sieben seit 60 Jahren, zwei seit 65 Jahren und fünf seit 70 Jahren die Fahne der TSG hoch. keke

[-] Weniger anzeigen

Was im zurückliegenden Geschäftsjahr von "meiner Mannschaft geleistet" worden war, bilanzierte Jacob mit stolz geschwellter Brust und eindrucksvollen Zahlen. Aktuell beläuft sich der Gesamtmitgliederstand auf 7023 Menschen. Aufgeteilt in 3040 weibliche und 3546 männliche TSGler. Darunter befinden sind 2570 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die Zahlen verdeutlichten, dass eines der zentralen Anliegen der TSG das soziale Engagement im Kinder- und Jugendbereich ist, so Jacob.

Die TSG werde in der Öffentlichkeit als Verein wahrgenommen, der für Konzepte und Kompetenz im Jugend-, Schüler- und Kindersport steht, verwies Jacob auf das neue Betätigungsfeld "Sportkindertagesstätte". In Zeiten, in denen der Bewegungsmangel bereits im Kindesalter um sich greift, wolle sich die TSG engagieren.

Eine Möglichkeit dafür sei, einen Sportkindergarten zu betreiben und so bereits im Kindesalter die Grundlagen für lebenslanges Sporttreiben zu legen. Als Einstieg hierzu dient die "Übergangs-Sport-Kita", die derzeit im ehemaligen Stadionrestaurant "Seppls Herberge" hergerichtet wird und im Herbst mit eineinhalb Gruppen startet. Jacob: "Damit gewährleisten wir, dass die Kinder jeden Tag mindestens eine Stunde Sport unter Anleitung einer Sportlehrerin erhalten."

Mit ihren Wettkampfsportlern repräsentiere die TSG die Stadt in hervorragender Weise bei regionalen und überregionalen Meisterschaften. Damit trage der Verein auch einen erheblichen Teil zum guten Ruf Weinheims bei, so Jacob abschließend.

Diese Repräsentationsaufgabe habe man auch in hervorragender Weise beim Landesturnfest wahrgenommen. "Ohne sich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen: Ohne die TSG und ihre über 350 ehrenamtlichen Helfer hätte dieses Großereignis mit mehr als 10.000 Teilnehmern nicht stattfinden können."

"Mit Augenmaß und Nüchternheit geht es weiter nach vorn": Manfred Soßong legte eine tadellose finanzielle Bilanz vor und erwartet - trotz drei neuer Projekte wie die Inbetriebnahme des "Allwetterplatzes", der Übergangs-Sport-Kita sowie der Vorarbeiten für den Bau des Hector Sport-Centrums 2 und für die "große" Sport-Kita - auch aus dem laufenden Geschäftsjahr erneut die wichtige "schwarze Null".