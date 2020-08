Von Micha Hörnle

Neckar-Bergstraße. Zum ersten Mal nach seinem überraschenden Rückzug bricht der SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck sein Schweigen. Er erklärt im RNZ-Interview, was ihn zu diesem Schritt bewogen hat, wie er den Generationswechsel sieht – und ob ein Gerücht stimmt. Demnach soll es bereits 2016 eine Absprache zwischen ihm und seinem Wahlkreismitarbeiter Sebastian Cuny – er bewirbt sich nun mit dem Weinheimer André De Sá Pereira um das Landtagsmandat – gegeben haben, dass der von Kleinböck zur Mitte der Wahlperiode übernimmt.

Für viele kam Ihre Entscheidung, zur Landtagswahl nicht mehr anzutreten, sehr überraschend. Was ist da passiert?

Es war schon seit Monaten klar, dass aus dem Büro nur eine Kandidatur kommt: Entweder ich trete selbst nochmals an mit Sebastian Cuny als Zweitkandidat, oder Sebastian Cuny wird Erstkandidat. Im Vorfeld gab es mehrere Kontakte mit den Ortsvereinen, mein Konzept zum Erhalt des Mandats im Wahlkreis war ganz klar kommuniziert. Dazu war ich bereit, mich nochmals in die Pflicht nehmen zu lassen und nach 2011 und 2016 erneut das Mandat zu sichern. Dass im Laufe der Wahlperiode eine Übergabe stattfinden kann, hatte ich vor zwölf Jahren auch mit meinem Amtsvorgänger Hans Georg Junginger abgestimmt. Da es in Baden-Württemberg keine Parteilisten, sondern vom Wähler aufgestellte Ranglisten gibt, ist dieses Prozedere ein durchaus üblicher Vorgang. Allerdings hatte ich auch immer deutlich gemacht, dass das nur funktioniert, wenn alle Ortsvereine mitziehen. Ohne Corona hätte die Nominierung am 22. April stattgefunden, die Situation wäre heute vermutlich eine andere. Die Rangfolge "Erst das Mandat, dann der Generationenwechsel" war bis Juni unstrittig. Dass in der Ortsvereinsvorsitzenden-Sitzung im Juli diese Rangfolge von einigen Vorsitzenden aufgegeben wurde und der Generationenwechsel erklärtermaßen wichtiger ist als das Mandat zu halten, hat mich echt überrascht – die notwendige Geschlossenheit war dahin!

Wie sehr belastet diese Situation Sie oder Ihre Familie?

Wie gesagt: Es gab für mich von vornherein die beiden Optionen: Entweder alle ziehen mit, und ich kandidiere selbst, oder Sebastian Cuny kandidiert. Das war auch in der Familie genauso besprochen – insofern ist die Entscheidung letztlich weder für mich noch für meine Familie eine Belastung.

Sind Sie enttäuscht oder gekränkt, wie das alles abgelaufen ist?

Na ja, die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, ist schon speziell. Einige freundschaftlich verbundene Ortsvereinsvorsitzende reiben sich heute auch verwundert die Augen darüber. Aber so ist eben Politik. Enttäuscht bin ich darüber, dass mein aufgezeigter Weg zur Mandatssicherung und das angestellte politische Kalkül von einigen nicht angenommen wurde, meine jahrzehntelange politische Erfahrung wird hier nicht wertgeschätzt. Aber gekränkt bin ich nicht, wer das Innenleben von Parteien kennt, sieht das auch so. Ob das dem von Olaf Scholz gerade propagierten "respektvollen Umgang" gerecht wird, darf jede und jeder für sich entscheiden.

Wie haben Ihre Landtagskollegen auf Ihren Schritt reagiert? Und was hören Sie von der SPD-Basis in der Region?

Da wir auch bei der nächsten Wahl auf jede Stimme angewiesen sind, hatte ich meine Überlegungen mit einigen Kollegen in Stuttgart abgesprochen. Nach meinem Rückzug gab es von Ihnen die entsprechenden Rückmeldungen, Andreas Stoch beispielsweise schrieb: "Ich hatte fest mit Dir gerechnet, was ist passiert?" Aus dem Wahlkreis selbst erfahre ich, dass viele es noch gar nicht wissen, andere es nicht glauben können, dass ich nicht mehr antrete.

Wieso sind Sie nicht im Tandem mit Sebastian Cuny gegen André De Sá Pereira und Vanessa Bausch angetreten?

Das war der ursprüngliche Plan – nach der Analyse der Ortsvereinsvorsitzenden-Sitzung sollte das weitere Vorgehen entschieden werden, ob wir als Tandem antreten oder Cuny Erstkandidat wird. Aber: Vor zehn Jahren, mit anderthalb Jahren Abgeordnetentätigkeit, ist eine Gegenkandidatur sicher etwas anderes als nach elf Jahren erfolgreicher Tätigkeit im ganzen Land. Von Platz 12 bei der Mandatsübernahme 2009 habe ich mich durch meine Wahlkreisarbeit bei der Wahl 2011 auf Platz 7 und bei der Wahl 2016 auf Platz 5 in Nordbaden hochgearbeitet. Da eine Kampfkandidatur anzuzetteln, schwächt den Mandatsinhaber, schwächt die Partei. Eine Kandidatur gegen meinen Amtsvorgänger kam 2006 für mich deshalb nie in Frage. Natürlich kann man sich das schön reden und sagen, die Wahl zwischen mehreren Bewerbern stärkt die Demokratie. Das mag zutreffen für parteiinterne Prozesse bei der Nominierung eines Bürgermeister- oder OB-Kandidaten, da ist die Öffentlichkeit außen vor. Das mag auch zutreffen, wenn ein Amtsinhaber nicht mehr kandidiert. Für die öffentliche Kür eines Kandidaten, der unstrittig ein Jahrzehnt erfolgreich gearbeitet hat, ist Geschlossenheit aber das entscheidende Kriterium – genau so habe ich das schon eingangs gesagt. Übrigens: Ich bin als Abgeordneter tagtäglich in Fragen "Demokratie" unterwegs, eine Nachhilfe dazu ist deshalb für mich entbehrlich!

Die meisten SPD-Ortsvereine, die die RNZ kontaktiert hat, sagen, man wolle jetzt einen Generationswechsel. Hat man Ihnen das in den letzten Monaten auch in dieser Deutlichkeit gesagt?

Dazu muss klargestellt werden, dass nicht die Ortsvereine befragt wurden, sondern Personen aus den Vorstandschaften. Nein, es gab keine Rückmeldung zu diesem Sinneswandel, im Gegenteil: Viele Ortsvereinsmitglieder gingen davon aus, dass ich nochmals kandidiere.

Wie stehen Sie persönlich zu diesem geforderten Generationswechsel?

Den Generationenwechsel hatte ich immer fest im Blick, aber das Kriterium "Jung" relativiert sich täglich. Insofern reicht Jungsein alleine einfach nicht aus! Das Versprechen, man werde es schon gut machen, ist mir zu wenig. Deshalb gehört für mich dazu auch, welche Erfahrungen und Kompetenzen ein Kandidat oder eine Kandidatin mitbringt. Auch wenn ich mich wiederhole: Der Generationenwechsel war fest geplant.

Wurde in der letzten Zeit in den SPD-Ortsvereinen Kritik an Ihrer Art, das Landtagsmandat auszufüllen, geäußert?

Nein, absolut nicht! Wir waren regelmäßig im Austausch, Anregungen und Wünsche aus den Ortsvereinen haben wir im Büro stets aufgegriffen und Großteils in parlamentarischen Initiativen eingearbeitet.

Apropos Tandem "Kleinböck-Cuny": Gab es denn schon, wie manchmal kolportiert wird, die Abmachung vor der letzten Landtagswahl 2016, wonach Sie das Mandat nach einiger Zeit an Cuny abgegeben hätten, aber sich daran nicht mehr gehalten hätten?

Nein. Das habe ich bereits mehrfach erklärt, denn dann hätte ich mich 2016 dafür entschieden, als Schulleiter weiterzuarbeiten, und wäre damals nicht mehr angetreten.

Sie treten nicht mehr an, Cuny ist aber Ihr Büroleiter. Wie kann das funktionieren? Kündigen Sie ihm?

Nein. Auch wenn es anders geplant war, hat Cuny jetzt die Verantwortung für das Mandat übernommen. Zudem habe ich noch ein halbes Jahr meine Wahlkreisarbeit und die Arbeit in Stuttgart vor mir. Da brauche ich die Unterstützung wie bisher bis zum letzten Tag.

Wem geben Sie am 8. Oktober Ihre Stimme beim Nominierungsparteitag: Cuny oder De Sá Pereira?

Das ist wohl klar – ich werde nicht von meinem Konzept abrücken, dass Erfahrung und Kompetenz entscheidend sind. Ich gehe davon aus, dass das am 8. Oktober zur Nominierung eine große Mehrheit auch so sehen wird.

Werden Sie sich als SPD-Vorsitzender in Ladenburg überhaupt im Landtagswahlkampf engagieren?

In Zeiten von Corona wird ein anderer Wahlkampf stattfinden. Ich lasse mich überraschen, wie das Konzept aussehen wird, und im Ortsverein unsere Aktivitäten abstimmen.

Wie geht es nun weiter mit Ihnen?

Was für eine Frage! Ich habe das Alter erreicht, wo man etwas kürzer treten kann. Familie und Ehrenämter werden mich auf Trab halten. Zudem gibt es im Bereich Bildung noch so viele Betätigungsfelder, dass mir sicher nicht langweilig wird. Es gibt also noch jede Menge zu tun, auch außerhalb der Landespolitik.