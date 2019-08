Lampertheim. (pol/geko) Ein 30-Jähriger wurde am Mittwochabend in einem gestohlenen BMW-Cabrio am Ortseingang Lampertheim gestoppt, meldet die Polizei.

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass das Cabrio gestohlen wurde. Ein Zeuge hatte das Auto danach auf der B44 entdeckt und gab den entscheidenden Hinweis. So konnte die Polizei den Mann bereits am Abend an einer roten Ampel aus dem Verkehr ziehen.

Der Dieb hatte 2,4 Promille intus und wurde für einen Bluttest mit auf das Revier genommen. Im Auto und bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten auch noch eine kleine Menge Marihuana.

Der 30-Jährige gestand die Taten und wurde nach allen Formalia vorerst wieder entlassen.