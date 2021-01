Von Axel Sturm

Ladenburg. Dennis Krause wohnt seit fünf Jahren in Ladenburg. Seine Freundin und er wollen sich irgendwann eine eigene Immobilie kaufen – am liebsten in der eigenen Stadt. Da die Immobilienpreise in der Römerstadt hoch sind, wäre ein finanzieller Grundstock von Vorteil. Und wenn man Geld sogar spielerisch hinzuverdienen kann, dann lässt sich der Wunsch nach einem Eigenheim manchmal früher erfüllen als gedacht.

Showmaster Jörg Pilawa. Foto: NDR

Weil Krause Quiz-Fan ist, meldeten er und sein Freund Chris Michel sich für die Fernsehserie "Das Quiz mit Jörg Pilawa" an. Die Bewerbung hatte Erfolg. Am Mittwoch, 16.10 Uhr, ist in der ARD zu sehen, wie sich Krause und sein Quiz-Partner Michel geschlagen haben. Vielleicht erzielen die beiden ja sogar den Höchstgewinn von 50.000 Euro und lassen in Ladenburg die Sektkorken knallen.

Der 30-jährige Quizkandidat Krause mag das gemeinsame Spiel. In seiner Jugend spielte er Fußball, nach einer Verletzung schloss er sich der "Schiedsrichterzunft" an. Ein Berufskollege nahm ihn mit zu einem American-Football-Spiel – und Krause war sofort Feuer und Flamme. Trotz harter körperlicher Attacken gingen die Spieler äußerst fair miteinander um, erklärt er. Die Entscheidungen der Schiedsrichter würden akzeptiert – anders als beim Fußball, wo es die Unparteiischen oftmals schwer haben.

Krause blieb "Schiri", aber wechselte die Sportart: Im baden-württembergischen Footballverband hat er es sogar zum Liga-Obmann gebracht. Ein weiteres Spiel, das der Ladenburger schätzt, ist Minigolf. Auch hier ist er erfolgreich. In der Hessenliga gilt er als ambitionierter Mannschaftsspieler, sein Onkel betreibt übrigens den Ladenburger Minigolf-Platz an der Neckarwiese. Der Teamgedanke ist ihm aber auch bei einem weiteren Hobby wichtig: Mit seinem besten Freund ist er seit zehn Jahren in Sachen "Quiz" unterwegs. Beide verfügen nicht nur über ein breites Allgemeinwissen, sondern haben auch in Sachen Strategie einiges zu bieten. Ab und zu nehmen sie an Quiz-Wettbewerben teil, meist ergattern sie dabei vordere Plätze.

Dennoch betreibt der gelernte Lokführer Krause, der als Disponent im Schienengüterverkehr arbeitet, das Frage- und Antwortspiel nur aus Spaß an der Freude. Als Fan von Pilawas Quizshow hatte er bereits mit dem Gedanken gespielt, sich für die erste Auflage zu bewerben, die vor zehn Jahren endete. Doch irgendwie hatte er damals nicht den Mut dazu – mit 20 Jahren fühlte er sich noch nicht reif für diese Herausforderung. Seit Ende November wird nun die zweite Auflage gespielt, und nun fühlten sich Krause und Michel bereit.

Der Vorstellungstermin im Dezember musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen, die beiden Teilnehmer sollten ein Video einschicken, damit sich Pilawas Team einen Eindruck von den Kandidaten verschaffen konnte. Deren Videobotschaft kam so gut an, dass das Duo in die Quizsendung eingeladen wurde. "Wir haben damit gerechnet, dass es klappt", so Krause. Er hat zurecht darauf gesetzt, dass die lustige Präsentation ankommt. Immerhin haben beide Quiz-Partner schauspielerische Erfahrung: Der in Viernheim aufgewachsene Krause hatte schon ein paar kleine Rollen am Jugend-Theater in Mannheim. Das Lampenfieber beim Video-Dreh hielt sich folglich in Grenzen.

Die Freude war groß, als die Einladung in das Fernsehstudio in Hamburg erfolgte. Die beiden gingen vor ihrem Auftritt viele Quiz-Varianten und taktische Manöver durch, bereiteten sich gezielt vor. "Wir haben uns aber nicht unter Druck gesetzt", sagt Krause der RNZ.

Info: Das Quiz mit Jörg Pilawa wird am Mittwoch, 27. Januar, mit den Kandidaten Dennis Krause aus Ladenburg und Chris Michel aus Stockstadt um 16.10 Uhr in der ARD ausgestrahlt.