Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses (TA) der Stadt Ladenburg haben einen weiteren Schritt vollzogen, damit die Römerstadt radfahrerfreundlich wird. Sie stimmten dem Verwaltungsvorschlag einstimmig zu, am Domhofplatz und am Marktplatz je einen Pkw-Stellplatz in Fahrradabstellplätze umzuwidmen. Bürgermeister Stefan Schmutz wertete das einstimmige Votum als eine Botschaft an den Einzelhandel, dass gerade Radfahrer wichtige Kunden in der Altstadt sind, die die Geschäfte beleben.

Die im Rathaus zuständige Mitarbeiterin, Anna Struve, erläuterte vor der Abstimmung detailliert die Vorstellung der Verwaltung. Der Domhofplatz ist vom Frühling bis zum Spätsommer besonders stark frequentiert. Viele Radtouristen legen dort einen Stopp ein, um die beiden ansässigen Eisdielen zu besuchen. Um die Fahrradabstell-Situation zu ordnen, widmete die Stadt bereits im vergangenen Jahr zwei Pkw-Parkplätze um und installierte dort acht Fahrradbügel.

Im Spätjahr wurden diese Bügel wieder demontiert und der Platz wurde erneut als Autoparkplatz genutzt. Struve schlug vor, wegen der hohen Frequentierung am Domhof einen weiteren Autoparkplatz umzuwidmen. "Diese Maßnahme sollte für eine Entspannung sorgen – weitere Fahrradstellplätze werden aber noch gesucht", kündigte die Verkehrsexpertin an.

Auch am Marktplatz besteht ein Mehrbedarf für Fahrradabstellplätze. Im nördlichen Bereich des Platzes gibt es zwar schon einige Bügel, an die die Räder angeschlossen werden können. An Markttagen können diese Abstellplätze aber nicht genutzt werden, weil dort die Händler ihre Verkaufsstände aufbauen. Daher schlug Struve vor, den Pkw-Parkplatz vor dem Modegeschäft Ella umzuwidmen und dort vier Bügel zu installieren. Im Gegensatz zum Domhofplatz sollen die Bügel am Marktplatz aber ganzjährig genutzt werden.

Auch am Domhofplatz werden dringend weitere Fahrradstellplätze benötigt. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses stimmten der Umwidmung eines weiteren Autostellplatzes zu. Foto: Sturm

SPD-Stadträtin Uta Blänsdorf-Zahner begrüßte den Verwaltungsvorschlag und regte an, weitere Fahrradabstellplätze am Platz vor den Kirchen zu installieren. Dem konnte CDU-Rat Uwe Wagenfeld nur zustimmen, zumal die Pflanzkübel an diesem Platz in einem unattraktiven Zustand sind. Anstelle der Pflanzkübel könnten Bügel für Fahrräder installiert werden. Diesem Vorschlag widersprach Stadtbildpfleger Egon Lackner, der sich am Platz vor den Kirchen erst einmal keine Fahrradabstellplätze vorstellen will. Lackner regte an, sich an dieser Stelle zuerst um das Müllproblem zu kümmern, das dringend gelöst werden müsse.

Gudrun Ruster (FWV) begrüßte es ebenfalls, dass es in Ladenburg mehr Fahrradabstellplätze geben wird. Sie regte aber an, erst nach einer Testphase darüber zu entscheiden, ob der Fahrradstellplatz am Marktplatz im Spätjahr nicht doch wieder als Auto-Stellplatz genutzt werden kann.

Max Keller (Grüne) erklärte seine "volle Zustimmung" zu der Maßnahme und schlug vor, dass der als "illegaler Autoparkplatz" zweckentfremdete Bereich vor dem Hotel zur Krone in der Hauptstraße doch als Fahrradabstellplatz genutzt werden könne. "Ich bin für jede Idee dankbar", entgegnete Rathausmitarbeiterin Struve.

Angelika Gelle (SPD) regte an, mehr Fahrradstellplätze an den Altstadteingängen zu schaffen. Sie habe bei ihren Radtouren die Erfahrung gemacht, dass Touristen ihre Räder gerne am Rande der Stadt abstellen und die Innenstadt zu Fuß erkunden. Gelle schlug vor, genau solche Plätze am Wasserturm und am Platz an der Linde in der Weinheimer Straße anzulegen.

Jenny Zimmermann (Grüne) begrüßte es, dass es einen Fahrradparkplatz an der Wiese neben dem Schneckenhäusel bereits gibt. Es fehle aber eine bessere Beschilderung, damit Ortsunkundige diesen Platz auch als Fahrradabstellplatz erkennen. Den Vorschlag der Verwaltung nahm das Gremium einstimmig an – mit der Zusicherung, dass über den Stellplatz am Marktplatz nach der Saison noch einmal geredet wird.