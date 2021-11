Ladenburg. (stu/krs) In den vergangenen zwei Tagen haben sich in Ladenburg 15 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Stand Freitag sind in der Römerstadt 39 Infizierte registriert, die sich in Quarantäne begeben mussten. Auf die steigenden Zahlen hat der Bürgermeister unter anderem mit der Maßnahme reagiert, in der Gemeinderatssitzung die Einbringung des Etats 2022 auf eine halbe Stunde zu begrenzen.

Zur Erhöhung der Coronazahlen hat in Ladenburg auch das Chor-Wochenende des Frauenchors des Liederkranzes beigetragen. Die 30 Sängerinnen treffen sich traditionell zu einem Probe-Wochenende in Ritschweier. Die Veranstaltung fand auch in diesem Jahr statt, an der nur zweifach geimpfte Sängerinnen teilgenommen haben. Dennoch ist es passiert: Um die zehn Chormitglieder haben sich nach RNZ-Informationen infiziert.

Angesichts des sprunghaften Anstiegs der Infektionen appellierte Bürgermeister Stefan Schmutz in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch: "Ich kann Ihnen nur sagen, halten Sie sich an die Regeln der Alarmstufe." Bei den jüngsten Impfaktionen in Ladenburg wurden 500 Dosen verabreicht. Der Kreis habe zugesagt, an allen verbleibenden Sonntagen im November mit Impfteams in die Stadt zu kommen. Dabei können jeweils 170 Impfungen vorgenommen werden. "Wir wissen, dass die Nachfrage größer ist", sagte Schmutz. Mit den örtlichen Ärzten liefen Gespräche, um eine zusätzliche Aktion auf die Beine zu stellen.