Mit Blick auf das Wasser im Strandkorb einfach mal die Seele baumeln lassen. Das geht am Schwimmteich von Familie Sturm. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg.Emotionale Entscheidungen können manchmal recht unvernünftig sein. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre es im Jahr 2004 sicherlich vernünftig gewesen, auf unser Grundstück in der Oststadt ein Zweifamilien-Haus zu bauen, um die Wohnungen darin zu vermieten.

In der Tat rückte im Sommer 2004 ein Bagger an, um das 500-Quadratmeter-Grundstück vor unserem Wohnhaus zu "beackern". Allerdings hob Fahrer Siggi Erhardt nicht den Keller für ein Haus aus, sondern den Bereich für unseren Schwimmteich, den wir uns nach langen Überlegungen bauen ließen. Die Anschaffung eines Swimmingpools, die ich mir schon lange vorstellen konnte, lehnte meine Frau Carola übrigens strikt ab. "Die Arbeit für die Pflege des Pools und den Garten bleibt nur an mir hängen", meinte meine Gattin. Mit ihrer Einschätzung hatte sie sicherlich nicht Unrecht... Als Vorsitzende des Freibad-Fördervereins wusste sie genau, wie zeitintensiv die Pflege eines Schwimmbads ist.

Bei einem Österreich-Urlaub in Paternion im Jahr 2002 erlebten wir und unsere Kinder Laura und Maurice erstmals, welche Vorzüge ein Schwimmteich im eigenen Garten haben kann. In vielen Gärten der Alpen-Republik wurden sie damals angelegt, in Deutschland sah man sie eher selten. Der Gedanke, auf unserem Grundstück einen Schwimmteich zu bauen, ließ mich nach dem Urlaub nicht mehr los.

Klar war, ein solches Projekt sollte unserer Lebensphilosophie entsprechen. Ein Schwimmteich erfreut nicht nur die zweibeinigen Nutzer: Im Wasserparadies fühlen sich auch Kröten, Frösche, Molche, Wasserinsekten, Libellen und Schmetterlinge wohl. Fische allerdings nicht – die haben in einem Schwimmteich nichts zu suchen, weil sie die Wasserqualität verschlechtern.

Es bedurfte noch einiger Gespräche, bis wir uns einig waren. Doch letztendlich stand für uns fest: Auf unserem Baugrundstück sollte kein Haus, sondern ein Schwimmteich entstehen. Mit der Fachfirma Sobotta aus dem hessichen Niedenstein hatten wir einen erfahrenen Partner. Bei einem Schwimmteich gibt es schließlich einiges zu beachten: Der angrenzende Regenerationsteich muss so angelegt werden, dass das Wasser des Schwimmbereichs akribisch gereinigt wird. Nicht Chlor und andere Chemikalien, sondern eine Kiesschicht und ausgewählte Pflanzen sorgen für die Reinigung – natürlicher geht es nicht.

Rund drei Wochen benötigten die Landschaftsbauer, bis unser Schwimmteich im Hitzesommer 2004 gebaut war. Der 2,50 Meter tiefe und zwölf mal vier Meter lange Schwimmbereich wurde im Juni mit Wasser befüllt; die Badesaison im eigenen Garten konnte beginnen. Um den Teich herum wurden verschiedene Bambus-Sorten gepflanzt, die schon nach wenigen Jahren eine beachtlich Größe erreicht haben. Auch der Liegebereich und der angelegte Garten sowie die Rasenflächen sehen heute gut aus. Nach anstrengenden Gemeinderatssitzungen setze ich mich oft noch in den Strandkorb, schaue auf den Teich und merke, wie schell man doch entspannen kann.

Alles, was gepflegt aussieht, macht auch viel Arbeit. Nervig ist die Pflege des Teiches für mich trotzdem nicht. Im Gegenteil: Es ist für mich Entspannung pur, mit meinem Spezial-Kescher Algen abzufischen und die Teichfolie mit einer Spezialbürste zu pflegen. Belohnt wird die Arbeit reichlich, wenn sich das Wasser von seiner klarsten Seite zeigt.

Es ist einfach ein Erlebnis, Wassertiere und Teichgäste wie trinkende Vögel oder brummende Libellen zu beobachten. Wenn die Sonne dann langsam untergeht, lassen die Fledermäuse nicht lange auf sich warten, die sich unter anderem Wasserläufer holen. Mir ist klar: Mit Freunden und der Familie an einem solchen Fleckchen Erde sitzen zu dürfen, ist ein Privileg. Natürlich ist unser Teich kein öffentliches Freibad, Freunde sind aber immer willkommen. Die abendliche Weinrunde mit meiner Schwester Constanze und ihrem Mann Jürgen bereichert unser Leben sehr. Kinder aus der Nachbarschaft erhalten ebenfalls eine "Eintrittskarte". Auch das eine oder andere Teich-Konzert mit Akteuren der städtischen Musikschule fand hier schon statt. Gerne erinnere ich mich auch an eine Teichparty mit den RNZ-Kollegen, die man mal wiederholen sollte.

Gewinner sind aber nicht nur wir: Die Tier- und Pflanzenwelt hat sich prächtig entwickelt. Das Hochzeitsgequake der Frösche kann nachts zwar ganz schön nervig sein, aber irgendwann hat jeder Frosch seine "Fröschin" gefunden. Auch die Molch-Population entwickelt sich prächtig. Um die 100 Teichmolche sind im Schwimmteich zuhause. Erst kürzlich machte ein Jungmolch einen Ausflug in die Nachbarschaft zu meiner Journalisten-Kollegin Nicoline Pilz. Sie setzte den Ausreißer wieder an seinem Geburtsort ab und rettete ihm dadurch das Leben.