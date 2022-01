Ladenburg. (krs) Er ist Deutschlands bester Bankkaufmann-Azubi 2021: Tim Bartmann. Der 20-Jährige aus Ladenburg hat schon in der Schulzeit sein Interesse für das Finanzwesen entdeckt. Wo andere Zahlen fürchten, fühlt er sich wohl. Aber die Ausbildung war für ihn erst der Anfang. Der 20-Jährige hat schon neue Ziele.

Abitur hat Bartmann an der Weinheimer Johann-Philipp-Reis Schule gemacht. Schon das sei kein Zufall gewesen, sagt er. Denn er besuchte dort das Wirtschaftsgymnasium. "Mein erster Berührungspunkt mit der Finanzwelt war der Börsen-Club in der Schule", erzählt Bartmann. "Es hat mir einfach Spaß gemacht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen." Die Schüler hätten im Börsen-Club vorgeschlagen, welche Aktien man sich genauer anschauen könnte, und der Börsen-Club verfügte auch über ein kleineres Budget. "Danach wollte ich in die Praxis", sagt Bartmann.

Das Berufsbild des Bankers fand er gleich spannend und vielseitig. Die Wahl seiner Ausbildung habe er zu keinem Zeitpunkt bereut. "Es ist einfach ein total abwechslungsreicher Beruf", meint er. "Man kann jeden Tag etwas Neues entdecken, das ist das Tolle daran."Auch der Kundenkontakt habe ihm gefallen. Den gebe es trotz des Trends zur Filialschließung bei einigen Banken noch zur Genüge, meint Bartmann. "Die Kunden können selbst wählen, ob sie ein persönliches Gespräch, einen Videochat oder alles online wollen", führt er aus. Bartmann habe auch direkt am Schalter mit den Kunden gearbeitet, erzählt er.

Mit seinem Ausbildungsbetrieb, der Landesbank Baden-Württemberg, am Standort Mannheim sei er zufrieden. "Ich hatte praktisch Einblick in alle Bereiche", schildert der 20-Jährige. "Und das trotz der kurzen Zeit meiner Ausbildung." Denn Bartmann hat seine Lehre auf zwei Jahre verkürzt. Möglich war das aufgrund seines Abiturs.

Mit der Auszeichnung als bundesweit bester Auszubildender zum Bankkaufmann habe Bartmann zu keinem Zeitpunkt gerechnet, betont er. "Klar, ich hatte schon gute Noten, aber dass ich jetzt bundesweit am besten abschneide, hätte ich nicht gedacht", sagt er. Gefreut habe er sich dafür umso mehr, als er von der Neuigkeit erfahren habe. "Das ist eine tolle Auszeichnung, und so etwas macht natürlich wahnsinnig stolz", erklärt der 20-Jährige. Allerdings habe ihn die frohe Kunde erst erreicht, als er schon gar nicht mehr bei seinem Ausbildungsbetrieb tätig war. "Nach der Prüfung im Juli war meine Ausbildung und auch mein Arbeitsverhältnis zu Ende", erzählt Bartmann. "Die Nachricht über die Auszeichnung kam erst im Oktober, da hatte ich gerade angefangen, zu studieren", schildert er. Derzeit studiert Bartmann Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt. Wo genau es einmal hingehen soll, weiß der 20-Jährige noch nicht sicher. "Das ist eine gute Frage", sagt er. "Ich will auf jeden Fall die Zeit an der Uni nutzen, um mir möglichst viele verschiedene Bereiche anzuschauen", erzählt er. In den Semesterferien wolle er zum Beispiel Praktika machen und so weitere Erfahrung sammeln. "Aber ich kann mir auch vorstellen, wieder in einer Bank zu arbeiten."

Trotzdem wollte Bartmann auf seine Bankkaufmann-Ausbildung noch ein Studium setzen. "Zum einen hat mir Lernen immer Spaß gemacht", erklärt er. "Zum anderen hat man nach einem Studium einfach mehr Aufgabenbereiche, die man übernehmen kann."

Auch wenn er inzwischen mit Zweitwohnsitz in Frankfurt lebe, ist Bartmann in der Römerstadt fest verwurzelt. Seit mehr als zehn Jahren spielt er Tennis beim TC Ladenburg, bei der LSV hat er Leichtathletik gemacht und auch den Fußballern vom FV03 gekickt.

Eine Empfehlung will der ausgezeichnete Bankkaufmann Schülern und Schülerinnen weitergeben. "Im Nachhinein habe ich gedacht, dass ich meine Ferienzeit besser für Praktika hätte nutzen sollen", meint Bartmann. "Ob das jetzt ein mehrwöchiges Praktikum oder nur ein kurzer Einblick ist, ist nicht so wichtig, glaube ich", schätzt er. "Aber man sollte sich die Bereiche, die einen interessieren, definitiv schon früh anschauen."