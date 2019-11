Ladenburg. (stu) Schon in ihrer Kindheit war die Künstlerin und Galeristin Linde Hollinger von farbenfrohen Gegenständen fasziniert. Sie spielte am liebsten mit bunten Knöpfen und malte stundenlang farbenfrohe Bilder. Ihre Eltern bestärkten sie darin, nahmen sie später zu Museumsbesuchen mit. "Das Schöne hat mich immer besonders interessiert", sagt Hollinger.

In Ladenburg haben sich Linde Hollinger und ihr Mann Hermann Schmölzer im Preysing’schen Palais, das 1736 vom bayrisch-kurpfälzischen Generalfeldzeugmeister von Preysing erbaut wurde, einen Traum erfüllt. Das Gebäude, in dem im 20. Jahrhundert unter anderem eine Krawattenfabrik untergebracht war, hat Flair. Das erkannten Hollinger und ihr Mann, die dem Palais 1998 neues Leben einhauchten. Hier siedelten sie ihre Werbeagentur Schmölzer und Hollinger an, die in ihren Glanzzeiten bis zu 50 Werbefachkräfte beschäftigte, die Kunden wie Metro, Praktiker und BASF betreuten.

Hollinger war der kreative Kopf des Unternehmens. Die Werbeagentur-Zeiten waren spannend, aber auch hart. Der rüde Umgangston in der Branche - besonders als die Zeiten schlechter wurden - störte Hollinger zunehmend. Irgendwann überzeugte sie ihren Mann, dass ihre Zukunft nicht das Agenturleben ist. Sie wollte zurück in die Kunstszene, in der sie sich schon immer am wohlsten fühlte.

An der Fachhochschule für Gestaltung in Kaiserslautern hatte Hollinger eine handwerkliche Basisausbildung erhalten, eine wichtige Voraussetzung, um in der Kunst erfolgreich zu sein. Ihr anschließendes Studium an der Stuttgarter Akademie für bildende Künste bei den Professoren Funk und Sonderborg war für sie eine wichtige Lebensperiode. Die Professoren erkannten das Talent der jungen Frau sofort, die das Ziel hatte, als freie Künstlerin ihren Lebensunterhalt zu verdienen. "Meine persönliche und berufliche Freiheit ist mir ganz wichtig, ich wollte schon als Kind frei und unabhängig sein, und dieser Wunsch zieht sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben", erzählt Hollinger.

Nie ließ sie sich Vorschriften machen. Sie lächelt: "Ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf, was ich wollte, habe ich durchgesetzt." Und Hollinger kann argumentieren. Neben ihrem Fachwissen haben ihr ihre Überzeugungskraft und ihr Charme zweifelsohne geholfen, sich in der Kunstbranche zu behaupten. Ihre Galerie ist heute eine Topadresse für konstruktive, konkrete und konzeptionelle Kunst.

Hier stellen Künstler mit Weltformat ihre Werke aus, darunter Vera Molnar (Paris), Turi Simeti (Mailand), Manfred Mohr (New York) oder Tatsushi Kawanabe (Japan). Neben den Einzelausstellungen arbeitet sie mit jungen avantgardistischen Künstlern, um bereits Bekanntes und Aktuelles in immer wieder neuen Spannungsfeldern zu präsentieren.

70 Künstler betreut Hollinger derzeit, deren Werke sie auf 450 Quadratmetern zeigt oder für die sie Kataloge erstellt. Ihre Vernissagen sind zudem Höhepunkte in der Szene. All das kostet Kraft, die Hollinger sich bei ausgiebigen Waldspaziergängen zurückholt. Sie liebt die Natur, die sie immer wieder inspiriert. Kunst sei aber nie ein Nachahmen der Natur. "Das sollte man nicht versuchen, die Natur kann alles besser", sagt sie.