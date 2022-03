Von Silke Beckmann

Ladenburg. Die Wahl des neuen Jugendgemeinderates (JGR) in der Römerstadt steht kurz bevor. In der Woche ab dem 25. April kann die Ladenburger Jugend das Gremium wählen, nun startet die Kandidatensuche. Angesprochen sind alle im jugendlichen Alter von zwölf bis 19 Jahren, die ihren Wohnsitz seit mindestens drei Monaten in Ladenburg haben, hieß es.

"Heute startet fristgerecht unsere Wahl", verkündete Dominik Alt, Leiter der JGR-Geschäftsstelle im Jugendzentrum (JuZ) "Kiste" zum Auftakt der Wahlorganisation. Turnusgemäß hätte das Gremium schon vor einem Jahr neu gewählt werden sollen, aber in Zeiten der coronabedingten vielfachen Einschränkungen sah man zu diesem Zeitpunkt wenig Chancen, Jugendliche zu erreichen und für das Amt zu motivieren.

Doch jetzt wird das "ganz wichtige Thema" angepackt, und "wir sind voller Energie", bekräftige Alt auch namens Anerkennungspraktikant Florian Bitzel, im Rahmen eines Pressegesprächs, bei dem auch amtierende Jugendstadträte, Kandidaten für das künftige zweieinhalb Jahre amtierende Gremium sowie Bürgermeister Stefan Schmutz zugegen waren.

Gerade jetzt, nach zwei Jahren voller Einschnitte, sei es "umso wichtiger, die Jugend nach draußen zu kriegen", Plätze zu erneuern, ein Sprachrohr der Jugend zu sein, warb der Hausleiter des Jugendzentrums. Er war erfreut über die Unterstützung, die der JGR, der einen Querschnitt durch alle Schularten repräsentiert, auch im Gemeinderat erhält, federführend durch den Bürgermeister. Rundum positiv also, "dass dieses Organ so krass gefördert, unterstützt und am Leben gehalten wird".

Dass das Gremium damit auch viel erreicht, skizzierte die amtierende JGR-Vorsitzende Jule Walz: "Toll" sei vor allem, "dass wir einen Tisch im Gemeinderat haben". Und auch "projektbezogen haben wir einiges geschafft". Dazu gehört die Einweihung der noch von den Vorgängern angestoßenen Pumptrack-Anlage, außerdem wurde die benachbarte Skater-Anlage mit neuen Elementen versehen.

Seit Längerem in Planung ist die Errichtung einer "Chill-Anlage" rund um das Areal, wobei nach Dossenheimer Vorbild ausrangierte Überseee-Container eine Rolle spielen. Diese sollen auch die Themen Aufenthalt und Sport entzerren. Das soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden, ebenso die Sanierung des Basketballplatzes und der Aufbau eines Calisthenic-Parks, in dem mit eigenem Körpergewicht trainiert werde.

"Uns war wichtig, das noch anzustoßen", denn diese anstehenden Projekte werden dem neuen JGR übergeben. An Ideen und Engagement habe es wahrhaftig nicht gemangelt, sagte Dominik Alt und erinnerte an das Seminarwochenende im November 2019, als das zwölfköpfige Gremium zahlreiche weitere Vorhaben ersonnen hatte, die aufgrund der Pandemie aber auf die lange Bank geschoben werden mussten. Nun also beginnt die Kandidatensuche, die in Kooperation mit den hiesigen weiterführenden Schulen erfolgt und auch von den Schulsozialarbeitern unterstützt wird. Ende des Monats, am 31. März, erfolgt die Vorstellung der Kandidaten.

Alle Wahlberechtigten, das sind sämtliche Jugendliche und junge Erwachsene von zwölf bis 19 Jahre, werden per Brief benachrichtigt und können ihre Stimme im April sowohl in den Schulen (die jeweiligen Termine werden noch bekannt gegeben) als auch per Briefwahl abgeben. Etwas erweitert wurde dem Wahlausschuss, dem neben Mitarbeitern der "Kiste" und dem Schulsozialarbeiter-Bereich sowie der JGR-Vorsitzenden Jule Walz auch SPD-Gemeinderätin Uta Blänsdorf-Zahner angehört.

Bürgermeister Schmutz hofft, dass viele dem Aufruf zur Wahl des JGRs folgen, denn "Politik lebt vom Mitmachen", und wie groß dieses Privileg ist, zeige die aktuelle politische Situation. "Mir ist die Stimme der Jugend wichtig", unterstrich der Bürgermeister.

Aus Sicht der Verwaltung habe man alles dafür gegeben, "dass die Jugendlichen gehört werden". Auch Jule Walz appellierte an die Jugendlichen in der Stadt, sich einzubringen. Das Engagement habe ihr persönlich viel gebracht und werde jeden individuell bereichern. Dass der JGR ein offizielles Gremium ist, ein Ehrenamt zwar, das aber auch Verpflichtungen mit sich bringt, hatte ihr zunächst durchaus Respekt abgenötigt. Doch schließlich sei man nicht allein und habe Ansprechpartner. "Ich hatte immer im Kopf, Politik sei so negativ" – Annahmen, die sich letztlich nicht bestätigt hätten, im Gegenteil: "Es ist einfach eine schöne Sache, sich zu engagieren. Dass man etwas bewegen kann und gehört wird."