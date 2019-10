Ladenburg. (skb) Steffen Neudel arbeitet seit 17 Jahren in der Pflege, hat seine Ausbildung im Seniorenheim Rosengarten absolviert und anschließend 13 Jahre lang in der Kirchlichen Sozialstation "Unterer Neckar" gearbeitet, seit 2015 als Teamleiter in Heddesheim. Es waren Jahre, in denen er gemerkt hat: Es fehlt etwas im Pflegebereich. Jetzt hat sich der 38 Jahre alte Familienvater selbstständig gemacht und einen ambulanten Betreuungsdienst gegründet. Mit "Allcare Dienstleistungen" will er eine Lücke in der Versorgung von Menschen mit Hilfsbedarf schließen, indem er Leistungen unter den großen Themenbereichen Betreuung und Alltagsbegleitung, aber auch Assistenz für Behinderte anbietet.

Neudel wollte nie einen klassischen Pflegedienst gründen, sondern einen Betreuungsdienst, in dem man "einfach flexibler und nicht auf Module festgelegt ist", seine Tätigkeit also "viel individueller gestalten kann". Denn in der Pflege werden Module abgerechnet, in der Betreuung dagegen die Zeit.

Neudel gibt ein Beispiel: Ein Pflegedienst-Mitarbeiter, der seinen Patienten mit einer bestimmten Aufgabe besucht, für die ein genaues Zeitfenster vorgesehen ist, kann nicht zusätzlich noch schnell den Abwasch erledigen oder sich die Zeit für ein Gespräch nehmen, selbst wenn der Bedarf offensichtlich ist. Am Ende zählt hier nur der wirtschaftliche Aspekt. "Als Betreuungsdienst kann ich das, weil die Zeit bezahlt wird", so der examinierte Altenpfleger, der seinen Beruf "unheimlich gern" ausübt und dieses Engagement auch im Gespräch vermittelt.

Überhaupt habe sich vieles gewandelt, sagt Neuder: "Sauber und satt ist schon lange nicht mehr. Was fehlt, ist vielmehr die Alltagsbegleitung, die Teilhabe am Leben." Früher seien die Leute relativ früh ins Pflegeheim gekommen. Heute ist das Ziel eher, so lange wie möglich in der vertrauten Umgebung bleiben zu können, was in manchen Bereichen dann eben Unterstützung erfordert. Bettlägerigkeit sei längst nicht mehr der Hauptgrund, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Neudel war erstaunt zu erfahren, wie viele ältere Menschen gerne nur einfach einmal wieder ins Rhein-Neckar-Zentrum fahren möchten, weil sie dort schon lange nicht mehr waren, aber keine Möglichkeiten sahen, dorthin zu gelangen.

Zum Leistungsspektrum des neu gegründeten Unternehmens gehören daher pflegerische Betreuungsangebote, Begleitung und Koordination vom Arzt- oder Ämterbesuch bis zum Spaziergang, die Organisation von Alltag und Haushaltsführung sowie weitere Privatleistungen. Die Assistenz von Menschen mit Behinderungen beschränkt sich nicht nur auf den pflegerischen Bereich, sondern erstreckt sich auch auf Erwerbstätigkeit, Freizeit und Familiäres - derzeit ist Steffen Neudel, der als Einzugsgebiet die Bereiche von Ladenburg bis Hirschberg, Mannheim und Heidelberg nennt, auch mit dem Behindertenbeauftragten in Heidelberg im Gespräch.

Als Konkurrenz zu seinem langjährigen Arbeitgeber sieht Neudel sich nicht. Zumal er und seine Mitarbeiter "ganz andere Leistungen" erbringen würden. Insofern würde er sich wünschen, viel eher Kooperationen zu bilden. Die Sozialarbeiter, mit denen er im Vorfeld gesprochen hat, sehen in seinem Tätigkeitsfeld einen "Riesenbedarf". Anders dagegen die Krankenkassen, die sich auf ehrenamtlich Tätige berufen, sowie darauf, dass die sogenannten Entlastungsleistungen, die ab Pflegegrad 1 greifen, durch Pflegedienste "gut abgerufen" würden. Neudel weiß allerdings, wie viele Kunden mangels Kapazitäten abgelehnt werden: "Da wären Kooperationen viel sinnvoller, es entsteht ja eine Win-win-Situation."

Begriffe wie "Entlastungsleistungen" oder "Verhinderungspflege" sind zumindest jenen nicht unbekannt, die sich bereits mit dem Thema Pflegeleistungen auseinandergesetzt haben. Darüber, inwieweit Pflegegelder im individuellen Fall für Betreuung abgerechnet werden dürfen, über Anträge und Ansprüche berät Steffen Neudel Interessierte gerne. Für konkrete Bedarfsermittlungen besucht er seine Kunden aber lieber zu Hause, um sich ein Bild vor Ort zu machen und den Zeitbedarf einschätzen zu können.