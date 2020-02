Von Axel Sturm

Ladenburg. "Das Kulturdenkmal Wasserturm ist das derzeit prominenteste Gebäude in Ladenburg", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz in der Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) am Mittwoch und schmunzelte. Das erste Ziel der Umbaumaßnahme sei, den Ursprungszustand des Turms aus dem Jahr 1903 wiederherzustellen. Es werde keinen Ausbau und schon gar keinen Anbau mit einem gastronomischen Angebot geben, sagte Schmutz. Eine kommerzielle Nutzung des umgebauten Wasserturms schließt der Bürgermeister aus.

"In erster Linie soll die Öffentlichkeit von der Schenkung profitieren", sagte Schmutz. Er hatte bereits mehrfach betonte, dass die Stadt keine finanziellen Mittel für das Projekt aufbringen müsse. Wer der Gönner und wie hoch das Sanierungsvolumen ist, erwähnte auch die Projektleiterin Stefanie Schumann vom Darmstädter Architekturbüro Schumann nicht. "Ich darf nichts über den Auftraggeber und auch nichts über den Kostenrahmen sagen", sagte Schumann nach der Sitzung der RNZ.

Berichten durfte die Denkmalsanierungsexpertin allerdings über den aktuellen Stand des Umbaus. Die meisten Gutachten liegen bereits vor, und das Ausschreibungsverfahren läuft.

"Der Zustand des Wasserturms ist recht gut", meinte die Architektin. Sanierungsmaßnahmen seien aber notwendig, um den Bestand zu erhalten, und die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden.

Die Außenfassade des Wasserturms besteht aus roten Klinkersteinen. Es gebe mürbe und fehlende Verfugungen im gesamten Fassadenbereich. Das Rissbild sei außen deutlich abgeschwächter als innen. In einer guten Verfassung ist laut Schuhmann der Betonzylinder des Turmkopfes, und auch die Dachkonstruktion sei in einem "relativ guten Zustand". Zufrieden ist sie zudem mit dem Turminneren, obwohl es eine Vielzahl von Rissen in den Mauern und an den sechs Zwischenpodesten gibt. Keine Probleme wird auch die Sanierung der Metalltreppe bereiten, die zum Wasserbehälter in 40 Metern Höhe führt.

Die Aufträge für die Gerüstbauarbeiten, die Fassadensanierung, die Steinmetzarbeiten, die Schlosser- und Klempnerarbeiten, aber auch die Elektroarbeiten sollen bis Ende Februar aller vergeben sein.

Bis Anfang April soll der Turm eingerüstet sein. Danach beginnen die Bauarbeiter mit der Reinigung und Neuverfugung der Klinkerfassade, was rund sechs Monate in Anspruch nehmen wird. Architektin Schumann schätzt, dass das Gerüst im November wieder abgebaut werden kann. Das Dach hat dann eine neue Zinkblecheindeckung, und auch der Blitzschutz sei dann erneuert. Gleichzeitig arbeiten Handwerker im Inneren des Turms. Die Bauarbeiten würden teilweise auch samstags laufen, bereitete die Architektin die Anwohner schon mal vor. Im Juni 2021 soll, wenn alles nach Plan läuft, die Restaurierung abgeschlossen sein. Mit der Beleuchtung werde man "sparsam" umgehen, informierte Schumann, versprach aber, dass der neu renovierte Wasserturm "in einem guten Licht stehen" wird.

"Wir werden eine spektakuläre Baumaßnahme umsetzen, und ich bin zuversichtlich, dass das Ergebnis ebenfalls spektakulär sein wird", sagte Bürgermeister Schmutz abschließend.

Auch die TA-Mitglieder zeigten sich mit der Präsentation der Architektin zufrieden. Stadtrat Max Keller (Grüne) regte an, die schützenswerten Eiben in der Bauphase pfleglich zu behandeln, und es sollte darüber nachgedacht werden, Nistkästen für Turmfalken am Turmkopf anzubringen.

Stadtbaumeister André Rehmsmeier ergänzte, dass einige Bäume wegen Pilzbefall wohl nicht erhalten werden können und wies darauf hin, dass um dem Turm Baustellen-Abstellflächen eingerichtet werden, um den Arbeitsablauf besser organisieren zu können.