Vom Fischwagen bis zur Stadtbibliothek standen die Kunden am Gründonnerstag an. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Auch das Corona-Virus vermag die Essgewohnheiten der Menschen nicht wirklich zu verändern. Die Traditionsgerichte vor Ostern stehen fest. Am Gründonnerstag gab es zum Mittagessen in vielen Haushalten Spinat mit Kartoffeln und Spiegeleiern. Der Spinatverkauf im Gemüsegeschäft "Olive" von Turan Demir sei drei Mal so hoch wie an "normalen Tagen" gewesen. Am Karfreitag gehört es für viele Familien zur Tradition, zum Mittagessen Fisch auf den Tisch zu bringen.

Mancher bevorzugt es zwar, die Schuppentiere schon gebacken zu kaufen, aber dafür gab es in diesem Jahr in Ladenburg kein Angebot. Weil der Straßenverkauf in den letzten Jahren immer weniger angenommen wurde, hat die Vorstandschaft des Angelsportvereins entschieden, das Backfischbraten am Karfreitag mit dem Straßenverkauf nicht mehr anzubieten. "Der Aufwand hat sich nicht mehr rentiert", sagte der Vorsitzende Heinz Matt in der jüngsten Jahreshauptversammlung.

100 Meter lange Warteschlange

Dass die Leute Fischgerichte am Karfreitag schätzen, wurde beim Blick auf den Neckartorplatz am Donnerstagnachmittag klar. Zum Teil war die Warteschlange vor dem Fischwagen über 100 Meter lang. Die Wartezeit betrug schon mal eine halbe Stunde, bis man Spezialitäten wie Seelachs-Filet, Zander oder Lachs bestellen konnte. Weil sich die Fischliebhaber an die vorgeschriebenen Abstandsregeln hielten, reichte die Schlange sogar bis zur Stadtbibliothek.

"Natürlich gibt es bei uns am Karfreitag Fisch", sagte Gerda Müller im Gespräch mit der RNZ. Sie bekocht zu Hause vier Menschen und paniert dafür Filets, die sie anschließen in der Fritteuse gart. Dazu gibt es Kartoffelsalat. "Wenn ich am Karfreitag einmal was anderes kochen würde, gäbe es Ärger", sagt die Ladenburgerin und lacht, während sie in der Schlange wartet.

Die „Fisch-Lene“ eröffnete ihren Laden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und war für die Qualität ihrer Ware stadtbekannt. Foto: Sturm

Ältere Ladenburger dürften sich noch an die beiden Fischgeschäfte erinnern, die es in den 1970er Jahren in der Altstadt gab. Dies war zum einen das Fischgeschäft von Magdalena Kunzelmann in der Kirchenstraße, und zum anderen war im Gebäude des Gasthauses "Zum Ochsen", ein "Küsten-Fischgeschäft" angesiedelt. Den Fischladen führte eine Bremer Familie. Weil die Gaststätte in den 1980er Jahre aber erweitert wurde, musste das "Küsten-Fischgeschäft" aber weichen.

Der Betrieb von Magdalena Kunzelmann war der älteste in Ladenburg. Weil die Ur-Ladenburger lange Namen nicht leiden konnten, wurde die Betreiberin des Fischladens kurzerhand zur "Fisch-Lene" umbenannt. In ihrem Laden herrschte ein recht rauer Ton, und wer sich nicht schnell genug entscheiden konnte, wurde von der Lene schon mal strafend angeschaut.

Damals gab es noch die klassischen Fische wie Zander, Hecht, Rotaugen, Karpfen, Heringe, Makrelen und Filet, und wenn der Großhändler die Ware hergab, wurde auch mal Forelle, Scholle oder Aal angeboten. Edelfisch wie Seezunge, Wolfsbarsch oder Seeteufel kannten die Menschen bei der Eröffnung des Fischladens nicht. Bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg richtete die Tochter des "Kerchgass-Borjemeschter" (Kirchenstraßen-Bürgermeister) Christian Oßwald im Haus ihres Vaters das Geschäft ein. Die "Fisch-Lene" war schon bald eine Ladeberjer Institution. Denn die Qualität ihrer Fische war in der ganzen Stadt bekannt.

In der Kirchenstraße war auch eine Metzgerei mit Kultstatus beheimatet. Gegenüber dem Fisch-Lene-Laden machte der Metzgermeister Bertold die beste "Lewwerworscht", die man in Ladenburg bekommen konnte. Die Hausmacher Wurst vom Metzger Bertold war ein Verkaufsschlager.

Nicht-Stammkunden verkaufte der knorrige Metzgermeister übrigens nichts. Die schickte er wieder aus dem Laden mit dem Hinweis "heid sinn ma ausverkaaft". "Ich bin in Ladeberjer Metzger für die Ladeberjer Leut" war das Motto des Metzgermeisters. Gegen Ende der 1980er Jahre musste Bertold seine Metzgerei in der Kirchenstraße ebenso wie die "Fisch-Lene" ihren Laden aus Altersgründen schließen.