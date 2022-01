Von Axel Sturm

Ladenburg. Durch den Tod eines geliebten Menschen kann das Leben von heute auf morgen aus den Fugen geraten. Und wer sollte es besser wissen als die Ladenburger Trauerbegleiterin Alexandra Paatsch? Viele Betroffenen sind nicht nur traurig, sondern meist auch überfordert.

Die Berufung der ehemaligen Marketing-Managerin ist es, trauernde Personen qualifiziert zu begleiten. Daher machte sie vor zwei Jahren einen beruflichen Neuanfang und ließ sich zur Trauerbegleiterin ausbilden. Die verheiratete Ladenburgerin, Mutter einer Tochter, legte erfolgreich ihre Prüfung ab und ist seitdem Mitglied des Verbands für Trauerbegleitung. Den Schritt in eine neue berufliche Zukunft hat die einfühlsame Ladenburgerin nie bereut, denn es erfüllt sie immer wieder, Trauernde auf ihrem Weg zu unterstützen. Sie hilft, den Menschen zu verstehen, wie Trauerprozesse in aller Regel ablaufen. Alexandra Paatsch geht dabei ganz individuell auf die aktuelle Gefühlslage der Trauernden ein.

Sie hat die Erfahrung gemacht, dass in der ersten Trauerphase oft Verdrängung eine Rolle spielt. "Das ist auch gut so, sonst würde man mit der Situation erst einmal gar nicht klar kommen", sagt Paatsch im RNZ-Gespräch. Darauf folgt in der Regel die "Wutphase". Jeder Trauernde, egal ob er seinen Partner, ein Elternteil oder gar ein geliebtes Kind verloren hat, wird sich die Frage stellen: "Warum musste gerade mir ein solcher Schicksalsschlag passieren?"

Um diese Phase zu überwinden, rät die Trauerbegleiterin Dinge zu tun, die mit dem Wort "Liebling..." anfangen. Den Trauernden hilft es, ihr Lieblingsbuch zu lesen, ihren Lieblingsfilm zu schauen oder das Lieblingsessen zu kochen. Paatsch öffnet dann den Weg, wenn die Zeit gekommen ist, in die "Integrationsphase" einzutreten. Der oder die Trauernde soll dann bereit sein, sich selbst um die neuen Bedingungen zu kümmern. Wenn auch dieser Schritt von den Trauernden angenommen wird, dann ist der Weg in die vierte Phase, das neue, veränderte Leben anzunehmen, nicht mehr weit. Ziel der Trauerbegleitung ist es, dass Trauernde wieder gute Momente im Leben genießen können. Es sei allerdings ganz normal, dass es Rückfälle geben wird, die aber leichter zu überwinden sind, wenn man die einzelnen Phasen durchlaufen hat, erklärt die Trauerbegleiterin.

Paatsch spricht oft von Vertrauen, wenn sie ihre Arbeit beschreibt. Verständnisvoll, geduldig und das Tempo der Situation angepasst, finden die Gespräche im geschützten Rahmen statt. Die Trauernden können sich so bei ihr öffnen, wie es im privaten Umfeld oft nicht stattfinden kann. Paatsch beschreibt sich selbst auch als Zuhörende und Beratende, die neben der Einzelbewältigung Trauergruppengespräche anbieten kann.

Auch Führungskräfte aus der Wirtschaft können ihren Erfahrungsschatz in Anspruch nehmen. Die wenigsten wissen, wie man beispielsweise mit einer Mitarbeiterin umgeht, die ihr Kind verloren hat. "Die meisten Chefs sind mit einer solchen Ausnahmesituation überfordert", weiß Paatsch.

Ihre Berufserfahrung in der Marketing- und Veranstaltungsbranche hilft der Ladenburgerin, einen schönen Abschied für einen geliebten Menschen mitzuorganisieren. Trauernde wollen den Verstorbenen meist mit einer Feier verabschieden, die individuell gestaltet werden soll. Die Trauerbegleiterin bietet daher auch Trauerreden an. "So einzigartig wie der verstorbene Mensch war, so einzigartig sollen auch die Worte sein, die wir ihm auf seiner letzten Reise mitgeben", findet sie.

Es kommt sogar vor, dass sich todkranke Menschen an sie wenden, die ihre Beerdigung mit der Trauerbegleiterin planen. Manchmal treten durch einen Todesfall auch Konflikte auf – sei es wegen Erbschaftsangelegenheiten oder wegen der Art der Bestattung. Dann sind die Mediationsfähigkeiten der Ladenburgerin gefragt. "Wenn die Betroffenen es möchten, bringe ich sie wieder an einen Tisch und moderiere ihren Neuanfang", erzählt Paatsch.

Mit Interesse hat sie das neue Angebot von "Mensch-Tier-Bestattungen" auf dem Ladenburger Friedhof verfolgt. Die Trauerbegleiterin hat festgestellt, dass Menschen oft nicht klar kommen, wenn ihr geliebtes Tier verstirbt. "Sie können tierisch trauern", so Paatsch. In solch einem Fall könne professionelle Hilfe den Schmerz über den Verlust oft lindern.

Und wie verkraftet sie die vielen traurigen Begegnungen selbst? Paatsch gibt offen zu, dass es Situationen gibt, die auch einer Trauerbegleiterin Tränen in die Augen treiben. "Wenn Eltern ein Sternenkind verlieren, ist das oft traumatisch."

Paatsch ist trotz allem überzeugt davon: "Humor hilft heilen." So beschreibt sie sich selbst als "lustigen Menschen, der gerne lacht". Es befriedigt sie ungemein, wenn sie Kindern in schwierigen Situationen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Daher ist Paatsch bei den "Klinik-Clowns" aktiv, die Krebsstationen in Kinderkrankenhäusern besuchen. Auch beim Theaterspielen kann die Trauerbegleiterin entspannen, die außerdem Kraft aus dem Familienleben schöpft.

Info: Weitere Infos zum Thema Trauerbegleitung und mehr unter www.lebenliebetod.de. Alexandra Paatsch ist unter 0176/34134734 zu erreichen.