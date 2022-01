Die SPD-Fraktion will flächendeckend Tempo 30 in Ladenburg. Symbolbild: dpa

Ladenburg. (krs) Die Gemeinderatsfraktionen haben ihre Anträge für den Haushalt 2022 eingebracht. Einige hat die RNZ bereits vorgestellt, nun folgen die letzten.

> Sicherheit und Ordnung: Die SPD will, dass Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet gilt, da ohnehin nur noch in wenigen Abschnitten eine höhere Geschwindigkeit erlaubt ist. Für Schilder an den Ortseingängen will die Fraktion 25.000 Euro einplanen. Die Sozialdemokraten seien sich bewusst, dass nicht die Stadt, sondern der Kreis darüber entscheide, erklärten sie in der Sitzung. "Wir gehen davon aus, dass wir eher ein Langzeitprojekt starten", sagte Gerhard Kleinböck (SPD) und erinnerte an den langen Kampf um Tempo 30 in der Wallstadter Straße. "Aber irgendwo muss man ja anfangen." Bei sieben Gegenstimmen und zwei Enthaltungen stimmte das Gremium dem SPD-Antrag zu.

Ebenfalls mehrheitlich stimmten die Räte dem Antrag der Freien Wähler zu, 5000 Euro für eine Pizzakarton-Ablage in den Haushalt aufzunehmen. Die Müllsituation soll so verbessert werden, da sperrige Pizzakartons oft die vorhandenen Mülleimer füllen. Außerdem beantragten die Freien Wähler, 3000 Euro mehr für Schutzkleidung der Feuerwehr einzustellen. Diesen Antrag nahm das Gremium einstimmig an.

Den FW-Antrag 25.000 Euro zur Erstellung eines Parkraumkonzepts zu veranschlagen, lehnte das Gremium dagegen mit 14 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen ab. Die anderen Räte sahen das Problem eher in der Umsetzung des 2015 beschlossenen Konzepts und dem generell geringen Parkraum. Das Ordnungsamt müsse nun reagieren, forderten einige Stadträte.

Ebenso lehnte das Gremium den CDU-Antrag ab, 30.000 Euro für die Planung eines Lkw-Leitsystems zum Industriegebiet Wallstadter Straße/Giulinistraße einzustellen. Die anderen Fraktionen verwiesen auf die kürzlich beschlossene Namensänderung des hinteren Teils der Wallstadter Straße in Giulinistraße, die durch Navigationssysteme bedingte Irrfahrten beheben sollte.

> Schulträgeraufgaben: Ihren Antrag, eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Astrid-Lindgren-Schule zu errichten, zog die SPD nach einem Hinweis des Bürgermeisters zurück. Schmutz erklärte, dass darüber schon einmal abgestimmt worden sei. Den Antrag der Fraktion, eine Kommission zur Entwicklung eines Ganztagsschulkonzepts in der Grundschule einzurichten, nahm der Gemeinderat mehrheitlich an. Allerdings erst nachdem die Fraktion das Budget von 25.000 auf 5000 Euro gesenkt hatte.

Einstimmig nahm der Gemeinderat den CDU-Antrag an, 35.000 Euro für die weitere Planung einer zentralen Schulmensa in den Haushalt einzustellen. Diese sollen unter anderem für eine Machbarkeitsanalyse verwendet werden.

> Bauwesen: Knapp nahm das Gremium mit neun Ja-Stimmen den Antrag der Grünen-Fraktion an, die Planungsrate für ein interkommunales Gewerbegebiet von 30.000 auf 50.000 Euro zu erhöhen, sowie die Bezeichnung vom "interkommunalen" zu einem "allgemeinen" Gewerbegebiet zu ändern. Mit der Erhöhung sollen insbesondere Bedarfsanalysen bei ansässigen Betrieben gemacht werden, und versiegelte, aber bisher ungenutzte Flächen für Gewerbe unter die Lupe genommen werden. Prüfung und Analyse befürwortete das Gremium mehrheitlich. Über Schwierigkeiten eines interkommunalen Gewerbegebiets werde man an anderer Stelle noch diskutieren, kündigte SPD-Rat Steffen Salinger an.

> Natur und Umweltschutz: Mit sieben Gegenstimmen und sieben Enthaltungen versagte der Gemeinderat einem SPD-Antrag sein Einvernehmen. Die Fraktion wollte 50.000 Euro für Voruntersuchungen aufwenden, um sicherzustellen, dass städtische Gebäude bis 2035 CO2-neutral sind. Die Mehrheit des Gemeinderats fand, dass die Stadt bereits auf dem Weg sei, dieses Ziel umzusetzen. Die Planung stehe bereits, es fehle lediglich die Umsetzung. Bedarf für weitere Planungen und Voruntersuchungen sah die Mehrheit des Gemeinderats nicht und lehnte den Antrag daher ab.

> Jugend- und Familienhilfe: Mit ihrem Antrag, das letzte Kindergartenjahr gebührenfrei zu machen, war die SPD-Fraktion ebenfalls nicht erfolgreich. Bürgermeister Schmutz sprach von einer Blackbox – also unkalkulierbaren Kosten in Zukunft. Die anderen Ratsmitglieder plädierten dafür, erst einmal die neue Gebührenkalkulation für Kindergartenbeiträge abzuwarten.

Dem Antrag der CDU, eine 50-Prozent-Stelle für mobile Jugendarbeit zu schaffen, stimmte der Rat mit drei Gegenstimmen zu. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 36.000 Euro.