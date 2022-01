Auf ein „Live-Erlebnis“ mussten die Bürger am Antoniustag erneut verzichten. Die Neujahrsansprache von Bürgermeister Stefan Schmutz wurde aufgezeichnet und am Sonntag freigeschaltet. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Zur Tradition soll die virtuelle Neujahrsansprache von Bürgermeister Stefan Schmutz zwar nicht werden, aber auch in diesem Jahr musste der Stadtempfang am Antoniustag wegen der hohen Corona-Fallzahlen abgesagt werden. "Das Digitale wird die persönliche Begegnung nie ersetzen können", befand Schmutz. Er bedauerte, dass er sich am Antoniustag schon zum zweiten Mal in digitaler Form an die Bürger richten musste. Diesmal stellte sich die Stadt noch professioneller auf.

Die Veranstaltung moderierte Rathaussprecherin Nicole Hoffmann, die geehrten Persönlichkeiten wurden digital präsentiert (siehe weiteren Bericht), auch der Impulsvortrag von Stadtsoziologin Prof. Annette Spellerberg bereicherte die 30-minütige Aufzeichnung, die am Sonntag um 11 Uhr freigeschaltet wurde. Weil die Menschen seit März 2020 täglich mit dem Virus konfrontiert werden, spielte Corona auch in der diesjährigen Neujahrsbotschaft des Bürgermeisters eine wichtige Rolle. Er sorgt sich, weil die Omikron-Variante eine unglaubliche Dynamik entwickelt hat. Er könne die stark aufkommende Ungeduld und die Sehnsucht nach Normalität zwar nachvollziehen.

Aber in seiner Rede positionierte sich das Stadtoberhaupt deutlich: "Klar ist: Die Pandemie stellt uns als Gesellschaft vor eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam lösen können." Er dankte daher den Menschen, die sich durch ihr Verhalten von Beginn an auf vielfältige Weise solidarisch gezeigt haben und das Wir wichtiger nehmen als das Ich. Und Schmutz erwähnte ausdrücklich die Personen, die im Gesundheitsbereich und in der Pflege in der Pandemie den Großteil der Last tragen mussten und bis heute weitertragen. In Ladenburg wurde im vergangenen Jahr viel erreicht, das die Pandemie überdauern wird. Schmutz nannte beispielhaft "Meilensteine" wie die Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule, die Neugründung der Draußenschule und den Ausbau des Altenpflegeheims am Waldpark. Er erwähnte auch den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen, die Sanierung der Kirchenstraße und die Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft mit dem Kauf des ABB-Geländes, dessen mittelfristige Weiterentwicklung eine riesige Chance für Ladenburg darstelle.

Natürlich durfte in der Rede des Bürgermeisters die Sanierung des Wasserturms nicht fehlen. "Unser Wahrzeichen ist 2021 aus dem Dornröschenschlaf erwacht", dankte Schmutz nochmals der Odwin GmbH und ihrer Geschäftsführerin Gerda Tschira für die großzügige Übernahme der Kosten der Sanierung.

Den Blick auf die Zukunft gerichtet kündigte der Bürgermeister an, dass das Jahr 2022 nicht minder spannend werde. Im Mittelpunkt stehen der Ausbau der Kinderbetreuung, der Bau und die Sanierung von Sportstätten, die Digitalisierung der Schulen und die Schaffung von mehr Barrierefreiheit. Das Thema mit der größten Reichweite in die Zukunft sei aber die Erarbeitung eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts, mit dem bereits begonnen wurde. "Wir möchten mit möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern zentrale Zukunftsthemen der Stadtentwicklung diskutieren", betonte Schmutz. Der Bürgerbeteiligungsprozess "Ladenburg 2035" werde fortgesetzt, um gemeinsam Antworten auf die wichtigsten Herausforderungen und Zukunftsfragen zu finden.

Themen wie die wachsende Bedeutung des Klimaschutzes, die Stärkung von Wohn- und Lebensqualität, der soziale Zusammenhalt der Stadtgesellschaft, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, die Zukunft der Ladenburger Bildungslandschaft, Generationengerechtigkeit und Fragen zur Mobilität der Zukunft bräuchten vielschichtige Sichtweisen.

Dieser Stadtentwicklungsprozess stehe auch unter dem Vorzeichen einer wachsenden Stadt. "Ob Martinshöfe, Hockenwiese, Am Matzgarten oder der Nordstadt – überall gibt es fast täglich neue Klingelschilder", so Schmutz. Er rechnet damit, dass die Einwohnerzahl von 12.100 bis Ende des Jahres auf 12.500 steigt. Der Bürgermeister bedauerte, dass die Neubürger in den letzten beiden Jahren ihre neue Heimat nicht von allen Seiten kennen lernen durften. "Zwei Jahre Pandemie, das waren zwei Jahre Vereinsleben auf Sparflamme, zwei Jahre kein Altstadtfest oder Weihnachtsmarkt, zwei Jahre ohne Drachenboot- und Triathlonfestival, zwei Jahre ohne ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm", sagte der Bürgermeister. "Uns allen fehlt etwas."

Schmutz ergänzte, dass viel bedeutsamer als das reine Wachstum der Einwohnerzahlen das Zusammenwachsen und der Zusammenhalt der Stadtgesellschaft seien. Dies funktioniere nur durch Begegnung und Austausch sowie bürgerschaftlichem Engagement. "Hier wechselseitig einen Beitrag leisten zu können und zu wollen, darauf kommt es in 2022 an." Im Kreis gebe es keine Stadt, die aktuell eine so große Entwicklungsdynamik besitze wie Ladenburg.