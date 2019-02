Von Silke Beckmann

Ladenburg. Als "kleine Änderung, die aber Effekte haben wird" bezeichnet Bibliotheksleiterin Antje Kietzmann die Modifizierung der Öffnungszeiten, mit der den veränderten Nutzergewohnheiten Rechnung getragen wird. Ab 15. April öffnet die Bibliothek donnerstags bereits zwei Stunden früher, nämlich um 14 statt wie bisher um 16 Uhr. Ermöglicht wird die gewonnene Nachmittagszeit aber nicht durch eine Aufstockung, die mit dem aktuellen Personalschlüssel nicht zu leisten wäre, sondern durch Umverteilung: Ab den Osterferien schließt das Haus sowohl montags als auch donnerstags bereits um 19 Uhr.

Wie Kietzmann erläuterte, haben sich die "langen Tage" bis 20 Uhr zwar über viele Jahre bewährt, stammen jedoch noch aus einer Zeit, als es noch keine Samstags-Öffnung gab. Die war im Jahr 2013 eingeführt worden und ist "bis heute ein Erfolgsrezept", doch seitdem werden auch die Abendstunden weniger genutzt. Nicht zuletzt die räumliche Kooperation mit der Touristen-Information habe zusätzlichen Bedarf für den Nachmittag ergeben, für Schüler besteht er ohnehin.

"Jede Stunde im Bereich der Unterrichtszeit ist für Schüler eine bessere als am Abend", bestätigte auch Fördervereins-Vorsitzender Martin Schaub, der die Veränderung ausdrücklich begrüßte und nach wie vor für eine generelle Erweiterung der Öffnungszeiten plädiert. Wichtig sei daher, die Bedürfnisse der Bibliothek noch stärker ins Bewusstsein der Verantwortlichen zu rücken.

Bibliotheksleiterin Antje Kietzmann und Fördervereins-Vorsitzender Martin Schaub präsentierten die neue Broschüre über eine bewegte, lebendige Einrichtung. Foto: skb

Schließlich ist die Einrichtung "anpassungsfähig, zeitgemäß und wegweisend": So steht es in der neuen Imagebroschüre, die den Abschluss des innerhalb der letzten beiden Jahre erneuerten äußeren Auftritts bilden, wie Kietzmann erläuterte. Illustrator Mathias Weber hatte den Prozess "mit großer ehrenamtlicher Unterstützung" begleitet und bei jenem "Dach unserer ganzen Publikationen" erneut Hand angelegt. "Eine sehr gelungene Geschichte", freut sich Kietzmann. Die Broschüre zeige unter anderem die verschiedenen Arbeits- und Aufgabenbereiche einer "bewegten, lebendigen, bunten Einrichtung, die nie stehen bleibt".

"Der Förderverein hat sich dem gern angeschlossen", sagte Schaub in Hinblick sowohl auf Mitgestaltung als auch Finanzierung. Und er wird auch weiterhin Sorge tragen für einen aktuellen und attraktiven Bestand. Dafür habe der Verein der Freunde und Förderer jährlich rund 8500 Euro zur Verfügung, gespeist aus Mitgliedsbeiträgen und vor allem dem Erlös der beiden Flohmärkte. Der letzte ist erst vor Kurzem erfolgreich zu Ende gegangen: Die Einnahmen betrugen 3300 Euro.

In diesem Jahr wird der Förder-Schwerpunkt der Unterstützer auf dem Bereich Reiseliteratur liegen. "Reiseführer werden stark nachgefragt", ergänzte Kietzmann: "Das ist ein tolles Geschenk, wenn der Förderverein uns da aktuell helfen kann." Tatsächlich sind gedruckte Werke über manches Reiseziel nicht unbedingt von langer Lebensdauer. Erst kürzlich hatte Martin Schaub per Stichprobe festgestellt, dass ein eigentlich erst wenige Jahre alter Reiseführer über Berlin in Teilen längst überholt ist. Auch das kann die Bibliothekschefin bestätigen: "Die Regale sind voll, die Bücher aber zum großen Teil veraltet." Sie hofft, die Neuanschaffungen rechtzeitig zur Reisesaison anbieten zu können.