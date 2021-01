Von Katharina Schröder

Ladenburg. Nachdem die Heizung im evangelischen Gemeindehaus kürzlich in die Knie ging, mussten die Geflüchteten, die dort in Wohnungen untergebracht waren, schnell ausziehen. Die Kirchengemeinde und der Verein INT.AKT, der aus dem Arbeitskreis für Flüchtlinge und Hilfsbedürftige hervorging, waren nicht über den Auszug informiert. Das ärgerte sie (die RNZ berichtete). Nun erklärt die Stadt auf Anfrage ihre Sicht der Dinge.

Demnach habe sie am 7. Januar erfahren, dass die Heizungsanlage im evangelischen Gemeindehaus ausgefallen sei und nach Angaben einer Fachfirma und Mitarbeitern nicht mehr repariert werden könne. Das teilte Nicole Hoffmann, Referentin des Bürgermeisters, mit. "Aufgrund der Außentemperaturen konnten die Wohnräume in den Folgetagen nur notdürftig mittels Elektrostrahler beheizt werden. Warmes Wasser war ebenfalls nicht verfügbar", erklärt Hoffmann die Ausgangslage. Weil ein Neubau des evangelischen Gemeindehauses ansteht, wusste die Stadt bereits, dass diese Unterbringungsmöglichkeit endet. Aufgrund der Dringlichkeit und der fehlenden Perspektive habe die Verwaltung daher am Montag, 11. Januar, entschieden, kurzfristig alternative Wohnungen für die Geflüchteten zu prüfen.

Gleich am Montag habe die Stadt Kontakt zu den Bewohnern aufgenommen. "Wir konnten innerhalb einer Woche alle Personen in eine adäquate Unterkunft versetzen", betont sie. "Da sich eine Person nicht mit der Umsetzung einverstanden erklärte, wurde eine Ausweichunterkunft angeboten, welche diese annahm, um weiterhin allein leben zu können."

Auf die Frage, warum die Stadt die Kirchengemeinde nicht über den Auszug informiert habe, erklärt Hoffmann: "Herr Bürgermeister Stefan Schmutz hat die Kirchengemeinde auf Rückfrage am 9. Januar per E-Mail informiert, dass man bestrebt sei, allen Bewohnern alternative Unterkünfte zuzuweisen, und das Thema eine hohe Priorität hat." Demnach müsste die Kirchengemeinde bereits vor dem Umzug informiert gewesen sein. Pfarrer David Reichert erklärte auf Anfrage dagegen, erst durch den Hausmeister vom Umzug erfahren zu haben, als er schon im Gange war.

Den Verein INT.AKT habe die Stadt nicht informiert, da es sich bei den Bewohnern der Notunterkunft um volljährige Einzelpersonen und eine Familie handele. Nach Auftreten der Problematik habe die Stadt mit allen Bewohnern in Kontakt gestanden. "Auch einzelne Mitglieder des Vereins INT.AKT haben sich bezüglich der Umsetzung an uns gewandt", gibt die Referentin des Bürgermeisters an.

Runder Tisch in Aussicht gestellt

"Die Stadt Ladenburg muss sich jedoch an geltende Datenschutzrichtlinien halten. Informationen über Meldedaten dürfen nur in wenigen Fällen an Dritte weitergegeben werden", sagt Hoffmann. Die Stadt habe aufgrund der Dringlichkeit und fehlender Alternativen keine Handlungsspielräume gesehen. "Um eine Gefahr für Leib und Leben auszuschließen, musste zeitnah gehandelt werden."

In dem Punkt betonten Kirchengemeinde und INT.AKT ihr Verständnis für das Handeln der Stadt, nicht aber für die fehlende Kommunikation zuvor. Um über die Situation zu sprechen, stellte die Stadt einen Runden Tisch mit den Beteiligten in Aussicht. Einen Termin gibt es noch nicht.

Sabine Weil von INT.AKT sprach außerdem an, dass Gebäude, in denen Geflüchtete nun unterkamen, teilweise in einem "unsäglichen Zustand" seien. Dazu teilt Hoffmann mit: "Die Notunterkünfte der Stadt Ladenburg werden regelmäßig durch die Hausmeister aufgesucht, und Reparaturen werden von Fachfirmen durchgeführt." Schädlings- und Schimmelbefall seien oft eigenverschuldet, trotzdem komme die Stadt in solchen Fällen, "wo möglich und finanziell vertretbar", für die Beseitigung auf. Mängel an Objekten, die zeitnah abgerissen werden sollen, könne sie im Sinne der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht in vollem Umfang beseitigen. "Hier haben wir jedoch die Nutzungsentschädigung entsprechend angepasst und bemühen uns um alternative Unterbringungsmöglichkeiten."

Bei der Unterbringung von Geflüchteten und obdachlosen Menschen verfolgt Ladenburg einen dezentralen Ansatz. "Bislang konnte allen obdachlos unterzubringenden Personen eine Unterkunft angeboten werden", sagt Hoffmann. Die Stadt ist überzeugt davon, dass eine dezentrale Unterbringung langfristig eine gesellschaftliche Integration besser ermöglicht als eine zentrale. "Wir sind regelmäßig auf der Suche, um geeigneten Wohnraum anzumieten und aufzukaufen, um Obdachlosigkeit zu vermeiden", erklärt Hoffmann. Geflüchtete hätten aber genau wie Obdachlose grundsätzlich die Verantwortung, sich eigenen Wohnraum zu suchen. Genau hier liegt ein Problem, findet Weil von INT.AKT. Sie hält es beinahe für unmöglich, dass Geflüchtete auf dem privaten Wohnungsmarkt etwas finden.

Per Bürger-App wandte sich die Stadt am Freitag an die Bürger. Vor allem für einen schwerkranken, geflüchteten, jungen Mann werde dringend eine kleine Wohnung gesucht. Wie Hoffmann mitteilt, sei dazu bereits eine Rückmeldung eingegangen, und die Stadt sei zuversichtlich, dass Weitere folgen. Auch Weil hofft sehr, dass bald Wohnraum gefunden wird.

Kirchengemeinde war nicht über Auszug Geflüchteter informiert

Ladenburg. Wohnraum für geflüchtete Menschen zu finden, ist nicht leicht. Die evangelische Kirchengemeinde stellte der Stadt Ladenburg dafür in den vergangenen Jahren Wohnungen in ihrem Gemeindehaus mietfrei zur Verfügung. Die Stadt beteiligte sich dafür hälftig an Reparaturen. Diese Lösung war wegen der unklaren Zukunft des Hauses nicht auf Dauer ausgelegt, es soll abgerissen werden. Als in der vergangenen Woche die Heizung kaputt ging, mussten die Geflüchteten früher als erwartet in Wohnungen in teilweise schlechtem Zustand umziehen. Die Stadt hat die Kirchengemeinde und den Verein INT.AKT darüber aber nicht informiert. Das ärgert nun beide.

Das Grundstück des evangelischen Gemeindehauses soll in Erbpacht an einen Investor abgegeben werden, sagt Pfarrer David Reichert. Darüber habe er die Stadt im vergangenen Herbst informiert. "Es war klar, dass die Geflüchteten im Lauf dieses Jahres ausziehen müssen." Als nun die Heizung kapitulierte, kam der Umzug schneller als erwartet. "Wir hätten uns gewünscht, dass man uns wenigstens eine E-Mail schreibt, oder anruft", ärgert sich Reichert. Die evangelische Gemeinde habe erst Mitte vergangener Woche durch den Hausmeister von dem Umzug erfahren. "Da waren die ersten schon ausgezogen." Reichert betont, dass er versteht, dass die Stadt unter Zugzwang stand. "Wenn bei Minusgraden Heizung und Warmwasser nicht funktionieren, ist das nicht tragbar, da musste schnell eine Lösung gefunden werden." Nur wie alles abgelaufen ist, sei nicht gut gewesen. "Die Leute haben bei uns im Gebäude gewohnt, es sind Begegnungsräume entstanden, und unsere Mitarbeiter waren stets involviert", sagt er.

Reichert habe die Stadt über die kaputte Heizung informiert. Diesmal war keine Reparatur mehr möglich, der Heizkessel hätte ausgetauscht werden müssen. "Ich habe der Stadt geschrieben, dass wir das mit unserer Regelung, die Kosten hälftig zu zahlen, nicht mehr schaffen", sagt Reichert. "So eine Investition in ein Gebäude, das wir abreißen wollen, dürfen wir nicht machen, da bekämen wir Ärger mit der Finanzaufsicht." Sein Bestreben sei aber eine neue Lösung, nicht der Auszug gewesen. Die Stadt habe dann erklärt, auch nicht mehr investieren zu wollen, man suche nach einer Übergangslösung. "Es klang für mich so, dass man eine ,Übergangslösung’ im Haus sucht", sagt Reichert.

Das dachte auch Sabine Weil, Vorsitzende von INT.AKT. Der Verein ging aus dem ehemaligen Arbeitskreis für Flüchtlinge und Hilfsbedürftige hervor. "Die Kirchengemeinde hat uns gesagt, dass die Heizung kaputt ist", erinnert sie sich. "Meine Info war, dass Stadt und Gemeinde in Kontakt sind, um eine gute Lösung zu finden." Vom Umzug wusste sie nichts. Die fehlende Kommunikation vonseiten der Stadt ärgert auch sie. "Wir wären ja sogar vorbeigekommen und hätten beim Umzug geholfen", erklärt Weil.

Wie Reichert hat auch sie Verständnis dafür, dass die Stadt schnell handeln musste. Aber die Gebäude, in denen die Geflüchteten nun unterkamen, seien zum Teil "in einem unsäglichen Zustand". Sie beklagt unter anderem Schimmel in einer Wohnung. "Eine Mutter hat aber auch eine schöne Wohnung bekommen", sagt Weil. Es sei schwierig mit sozialem Wohnraum. "Wir haben hier nichts anderes, und auf dem privaten Wohnungsmarkt haben Geflüchtete keine Chance." Aber das Problem sei lange bekannt. "Ich will den Bürgermeister nicht in die Pfanne hauen, er ist uns zugewandt." Von einer Wohnung in besonders schlechtem Zustand habe sie Bürgermeister Stefan Schmutz am Freitag Fotos geschickt. "Er hat sofort geantwortet und die Hände überm Kopf zusammengeschlagen", sagt Weil. Für die Antwort sei sie dankbar. Am selben Tag startete die Stadt in der Bürger-App einen Aufruf, dass Wohnraum für Geflüchtete gesucht wird. Dennoch: "Es ist lange bekannt, dass dieses Haus abbruchreif ist."

An dieser Stelle wird klar, welche schwerwiegenden Folgen mangelnde Kommunikation haben kann. "Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es ein Missverständnis gab", sagt Pfarrer Reichert. "Die Stadt dachte, dass sich die evangelische Gemeinde überhaupt nicht an den Kosten für die Heizung beteiligen will. Das ist falsch." Nur die hälftige Lösung sei nicht mehr möglich gewesen. Nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister sei die Sache für ihn weitgehend erledigt. "Aber das Stimmungsbild im Kirchengemeinderat ist jetzt eher negativ", sagt Reichert.

Ein Grund dafür sei auch, dass es bereits mehrfach Kommunikationsprobleme gab. "Mit der Kleiderkammer lief es ähnlich", erinnert sich Reichert. "Auch da haben wir der Stadt mietfrei Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt." Auch hier sei die Kleiderkammer überraschend ausgezogen. Sollte es wieder eine Notsituation geben, will Reichert "selbstverständlich" wieder helfen. "Aber dann werde ich gleich eine engere Kommunikation einfordern."

Die Stadt Ladenburg konnte sich am Dienstag noch nicht zu dem Thema äußern, kündigte dies aber für Mittwoch an.