Von Axel Sturm

Ladenburg. Seit 40 Jahren wird in Ladenburg schon über den Bau einer zweiten Großsporthalle nachgedacht. Auch im Bürgermeisterwahlkampf war das Thema von zentraler Bedeutung, wobei sich der spätere Sieger, Stefan Schmutz, wegen finanzieller Risiken stets mit Versprechungen zurückhielt. Umso überraschender war die Nachricht, die er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt gab: In der Gemeinderatssitzung am 24. Oktober wird er zwei Beschlussvorlagen für den Bau einer neuen Dreifeldsporthalle präsentieren.

"Ich gehe davon aus, dass es für die beiden Tagesordnungspunkte eine breite Mehrheit geben wird", sagte Schmutz. Mit dem Grundsatzbeschluss würde der Rat zunächst zustimmen, dass der Bau einer solchen Halle für den Schul- und Vereinssport notwendig ist. Mit dem zweiten Beschluss wird die Stadt beauftragt, ein Ingenieurbüro zu suchen, das einen geeigneten Standort am Römerstadion vorschlagen soll.

Die neue Dreifeldhalle könnte am Römerstadion direkt neben den Umkleiden entstehen. Dann müsste allerdings das in Eigenregie errichtete Zuhause der FV-Drachenbootabteilung (links Foto, r.) weichen. Der Neubau könnte auch als Ausweichstandort während der dringend nötigen Sanierung der 1972 errichteten Lobdengauhalle (r.) dienen. Fotos: Sturm

Seit Jahrzehnten klagen Sportvereine, dass die Hallenkapazitäten nicht ausreichen. Einige LSV-Abteilungen mussten schon auswärtige Hallen in Anspruch nehmen. "Es handelt sich um ein sehr wichtiges Thema, das gelöst werden muss", so Schmutz. Der Neubau sei auch deshalb dringend erforderlich, weil die Lobdengauhalle, Ladenburgs einzige Großsporthalle, aus dem Jahr 1972 stammt und saniert werden muss. Das Hallendach sei undicht und der energetische Zustand entspreche nicht den heutigen Standards.

Für die Vereine und die Schulen wäre eine Sanierung der Lobdengauhalle zum jetzigen Zeitpunkt eine große Belastung. In die Nachbarkommunen auszuweichen, wolle er den Vereinen nicht zumuten, sagte Schmutz. Als Schulträger sei die Stadtverwaltung zudem gesetzlich dazu verpflichtet, Hallenkapazitäten für den Schulsport zur Verfügung zu stellen.

Der Neubau der Halle im Römerstadion soll bereits 2021 abgeschlossen sein. Danach werden sich die Entscheidungsträger dem Thema Lobdengauhalle widmen. Zwei Optionen sind dafür im Gespräch: zum einen die Sanierung, und zum anderen ein Abriss der Halle, um an gleicher Stelle ein neue zu bauen. Doch das sei noch "Zukunftsmusik", so Schmutz. Er konzentriere sich nun auf den Bau der Halle im Römerstadion. Bereits vor 30 Jahren gab es Pläne dafür, umgesetzt wurde dieses Vorhaben aber nie.

Und wie sieht es mit den Kosten aus? Die Frage, ob sich Ladenburg die neue Dreifeldhalle leisten kann, stelle sich für ihn nicht, so Schmutz: "Wir müssen uns die Halle leisten." Er rechnet für das Projekt mit einer finanziellen Kerngröße in Höhe von fünf Millionen Euro. Die derzeitige Haushaltslage sei aber "sehr entspannt".

Vier Millionen Euro seien aus dem Haushaltsjahr 2017 übrig, und auch der Haushalt 2018 gebe Anlass zur Freude. "Die Finanzierung ist daher nicht das größte Problem", meinte Schmutz. Er denkt vielmehr über den ehrgeizigen Zeitplan nach. Ladenburg werde schon in wenigen Jahren 20 Prozent mehr Einwohner haben. Allein deshalb müsse die neue Halle schnell gebaut werden.

Wegen des Baus der geplanten Dreifeldsporthalle im Römerstadion schrillen in der Drachenbootabteilung des Fußballvereins 1903 (FV 03) nun die Alarmglocken. Denn die Römerdrachen haben dort selbst im Jahr 2007 eine Drachenboothalle an den Umkleidetrakt angebaut und dafür 500.000 Euro gezahlt.

Aber damals wurde auch vertraglich festgehalten, dass die Halle zurückgebaut werden muss, wenn die Stadt Ladenburg das Gelände benötigt - was nun der Fall sein könnte. Der direkte Anbau an die jetzige Umkleidekabine ist nur möglich, wenn die Drachenboothalle abgerissen wird. Der Vorsitzende des Fußballvereins, Thomas Thieme, hofft aber, dass die Gutachter sich für einen anderen Standort im Römerstadion entscheiden. "Das wäre der Tod der Drachenbootabteilung", sagte Thieme gestern auf Nachfrage der RNZ. Wenn es tatsächlich so kommen sollte, werde der Verein auch rechtliche Schritte prüfen. Zunächst werde man aber die Ergebnisse der Gutachterer. Das Römerstadion sei groß genug, um dort eventuell auch eine zweitbeste Standortauswahl umzusetzen.

"Riesenfreude" über die Perspektiven verspürt indes die Vorsitzende des größten Vereins, Petra Klodt von der Ladenburger Sportvereinigung (LSV). Seit Jahren habe sich der LSV eine neue Halle gewünscht, um die angespannte Situation zu lösen. Mit dem Bau einer neuen Sporthalle erkenne die Stadtverwaltung auch die gesellschaftliche Aufgabe von Vereinen an.