Von Axel Sturm

Ladenburg. Jetzt sollen die Kinder die Macht übernehmen, fand Bürgermeister Stefan Schmutz bei der offiziellen Eröffnung des Schlangenspielplatzes am Wochenende. Dieser Aufforderung waren die jungen Ladenburger schon einige Tage zuvorgekommen. "Der Spielplatz ist toll. Die Steinschlange und die Rutsche gefallen mir am besten", erzählte zum Beispiel die sechsjährige Emilia Bündig. Mit ihrer vierjährigen Schwester Leana komme sie jeden Tag dorthin. Nach seiner Verschönerung sei er nun der Lieblingsspielplatz der Geschwister.

50.000 Euro hat die Stadt Ladenburg investiert, um den alten Schlangenspielplatz aufzuhübschen. Rathaus-Mitarbeiterin Iris Lipowsky leistete ganze Arbeit und motivierte alle Beteiligten, damit der Spielplatz zum Frühlingsbeginn eröffnet werden konnte. Ohne das Engagement des städtischen Bauhofes und der Mithilfe der Werkstatt-Spielart Heidelberg wäre der Zeitplan nicht einzuhalten gewesen, lobte der Bürgermeister. Außerdem bedankte er sich beim Heidelberger Verein Meuti, der 15.000 Euro zur Verschönerung beigesteuert hatte. Dafür applaudierten auch die anwesenden Ratsmitglieder, zumal weitere Maßnahmen für die Ladenburger Spielplätze anstehen. Das nächste Großprojekt wird der auf der Deichwiese.

Schmutz erklärte in seiner Rede, dass man sich auch über die Bepflanzung Gedanken gemacht habe. So sind essbare Früchte dabei, die die Kinder später gerne ernten dürften. Und auch an die Eltern habe man gedacht. Es gibt ausreichende Sitzmöglichkeiten, und die Verwaltung hat sich ausnahmsweise entschieden, einige Mülleimer aufzustellen. Es wird aber darum gebeten, den anfallenden Müll mit nach Hause zu nehmen. Und in den kommenden Tagen will der Bauhof noch ein Sonnensegel installieren. Dann erreiche der Schlangenspielplatz einen Zustand, der für Schmutz "perfekt" ist.

Diese Einschätzung konnte auch der Anwohner Michael Eichberger vorbehaltlos teilen. Der ehemalige Richter am Karlsruher Bundesverfassungsgericht wohnt mit seiner Frau nur wenige Meter entfernt, und Justus, einer seiner zehn Enkel, hat den Spielplatz schon entdeckt. Eichberger kann sich noch daran erinnern, als es an dieser Stelle den "Eiffelturm-Spielplatz" gab: lediglich ein Klettergerüst, das aussah wie der Eiffelturm, und einen Sandbereich. Der Jurist findet es gut, dass die Kinder heute ganz andere Spielmöglichkeiten haben.

Auch aus Pädagogensicht erfüllt der Spielbereich alle Erfordernisse. Angelika Gelle, die Leiterin des Anne-Frank-Kindergartens, berichtete, dass die Kinder diesen Spielplatz lieben. Im Vorfeld haben die Vorschulkinder die Umzäunung hübsch bemalt, sodass die Identifikation mit dem Areal groß sei. "Das ist unser Spielplatz, den wollen wir öfter besuchen", hören Gelle und ihr Team im Kindergarten immer wieder. Und so war es für Gelle auch kein Problem, eine Kindergartengruppe zur Eröffnung einzuladen.

Ein Highlight für die Gruppe: zusammen mit dem Bürgermeister und Lopowsky das rote Band zur Eröffnung durchschneiden. "Ich bin ganz aufgeregt", sagte die kleine Filomena mit einer Schere in der Hand. Zusammen mit Leticia, Guiletta, Leoni, Anna, Anouk, Hannah, Liam, Melina, Paulina und Moritz schnitt sie das Band durch – ganz unfallfrei.