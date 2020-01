In diesem Container, der auf dem städtischen Bauhof steht, sind die alten Schallplatten und Abspielgeräte von Karlheinz Erny eingelagert. Foto: privat/Repro: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Wem gehört jetzt eigentlich der Wasserturm? Nach Auffassung von Bürgermeister Stefan Schmutz ist die Stadt nach dem Rückkauf wieder Eigentümer des Ladenburger Wahrzeichens. Das teilte Bürgermeister Stefan Schmutz bereits Anfang Juli 2019 in einer Pressemeldung mit: "Der Ladenburger Wasserturm befindet sich wieder im Eigentum der Stadt", hieß es dort. Und so wurde es bis Mittwoch auch immer kommuniziert und steht sogar auf den Plakaten, die derzeit am Bauzaun rund um den Turm hängen.

Dann erschien der RNZ-Bericht, dass der vermeintlich frühere Besitzer Karlheinz Erny die Stadt angezeigt hat, und die Ereignisse überschlugen sich. Denn in diesem Bericht sagte Erny auch, er sei so lange Besitzer des Wasserturms, bis der vereinbarte Kaufpreis von 35.000 Euro an ihn überwiesen worden sei. Und das sei noch nicht geschehen.

Auf Anfrage teilte die Verwaltung am Mittwochnachmittag mit, dass sie mittlerweile juristisch prüfen lässt, ob der Wasserturm bereits im Eigentum der Stadt ist oder nicht. Für Erny dagegen ist die Sachlage eindeutig: "Ich bin nach wie vor Besitzer des Wasserturms", sagte er bei einem erneuten Treffen. "Der Erwerber ist seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen."

Und wirklich steht in dem notariell beglaubigten Vertrag vom 8. Juli 2019, den die RNZ einsehen konnte, dass das Geld binnen 14 Tage an den Verkäufer zu überweisen ist. Ist der Rückkauf des Wasserturms damit noch nicht zustande gekommen?

Dass die 35.000 Euro noch nicht an Erny überwiesen wurden, bestreitet die Stadtverwaltung nicht und nennt dafür auch einen Grund: "Wir haben mehrfach versucht, die Kontodaten von Herrn Erny zu bekommen. Leider ohne Erfolg", teilte Nicole Hoffmann, die Sprecherin von Bürgermeister Schmutz, mit. Schmutz befindet sich momentan im Urlaub.

Diese Aussage wiederum kann Erny nicht nachvollziehen. Ein Anruf im zuständigen Notariat hätte schließlich genügt, und die Überweisung hätte getätigt werden können. Er sei jedenfalls nicht mehr bereit, seine Kontodaten an die Verwaltung von sich aus zu übermitteln, wie dies der Liegenschaftsleiter noch am Mittwoch forderte. Hier muss die Stadt selbst aktiv werden.

Die Weigerung Ernys kommt, nachdem die Verwaltung ohne Wissen Ernys den Wasserturm leergeräumt hat, obwohl im Kaufvertrag festgehalten ist, "dass die Räumung bis spätestens 31.12.2019 vorzunehmen ist".

Zum Jahresende hin wollte Erny dem auch nachkommen, doch als er den Wasserturm aufschloss, waren seine alten Plattenspieler und Schallplatten bereits weggebracht worden. Wohin, wusste Erny nicht. Er erstatte daher auf dem Polizeirevier in Ladenburg Anzeige wegen Diebstahls gegen Unbekannt.

Schnell stellte sich aber heraus, dass die Stadt Ladenburg für die Räumung verantwortlich war und die Gegenstände bereits im September abgeholt hatte. Nicht nur das erzürnt Erny. Seiner Ansicht nach verlief die Lagerung auch nicht fachgerecht. Die beauftragte Firma habe seinen Besitz einfach in einen Container gestapelt und in den Bauhof gefahren.

Die Gegenstände wurden nach Auffassung Ernys massiv beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, will Erny nun ermitteln lassen. Foto: privat/Repro: Sturm

Als er den Container geöffnet habe, sei sein Ärger gestiegen. Viele Gegenstände seien beschädigt und unbrauchbar, sagte Erny und legte der RNZ Fotos vor. Wie hoch der Schaden ist, kann er derzeit nicht beziffern. Schon deshalb will Erny an den Eigentumsverhältnissen des Wasserturms jetzt nicht rütteln. Er sei es leid, dass ihm die Stadt "weiterhin auf der Nase herumtanzt".

Allerdings hat Erny auch großes Interesse daran, dass schnellstmöglich ein Gespräch mit der Verwaltung stattfindet. Er hofft weiterhin auf eine schnelle Einigung, schließt aber auch nicht aus, dass es lange dauern kann, bis mit dem Umbau des Wasserturms begonnen wird. Notfalls müssten sich die Gerichte darum kümmern, sagte Erny.

Er macht der Stadt auch Vorwürfe, was den Verkauf des Wasserturms generell angeht. Sie habe alle potenziellen Käufer "vergrault". Erny berichtete von einem französischen Sternekoch, der Interesse hatte, im Wasserturm ein Restaurant zu eröffnen. 60.000 Euro habe er für den Kauf des Gebäudes geboten. Stattdessen habe die Stadt selbst Kaufinteresse angemeldet. Er war daher überrascht, als Schmutz schließlich von einem Gönner berichtete, der den Wasserturm für die Stadt kaufen und auch die Renovierung des Turms übernehmen wolle. Bis heute zweifelt Erny, dass es diesen Gönner tatsächlich gibt. Er habe das Vertrauen in die Stadtverwaltung längst verloren.