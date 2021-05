Von Axel Sturm

Ladenburg. Eine Verwaltung mit 200 Mitarbeitern zu führen, war für den vor vier Jahren neu gewählten Bürgermeister Stefan Schmutz durchaus eine Herausforderung. Eine Verwaltungsstruktur, wie er sie sich vorgestellt hatte, habe er im Mai 2017 "nicht unbedingt" vorgefunden, blickt er auf die Zeit seiner Amtsübernahme zurück. Mit dem bis dahin regierenden Bürgermeister Rainer Ziegler gingen indes weitere Führungskräfte in den Ruhestand, sodass Schmutz die Chance hatte, seine Vorstellungen zügig umzusetzen. Das Arbeitsklima und die Strukturen in einem Rathaus zu verändern, ist dennoch alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Bürgermeister Schmutz musste sich an viele neue Kollegen gewöhnen – umgekehrt waren die Mitarbeitenden gespannt, "was der Neue alles verändern wird".

Obwohl in Kürze eine Führungsneuorganisation im Rathaus umgesetzt wird, sei es größtenteils gelungen, neue Vorstellungen zur Geltung zu bringen, sagt Schmutz der RNZ. Es sei ihm bewusst, dass er vorleben muss, was er von seinem Team erwartet. 60 der 200 städtischen Beschäftigten arbeiten direkt im Rathaus – und von denen erwartet der Chef Eigeninitiative, Engagement und Loyalität. "Ich wünsche mir Ideen und Vorschläge, die Verbesserungen nach sich ziehen. Kritik ist erwünscht", sagt er.

Ihm sei es wichtig, dass die Beschäftigten Verantwortung übernehmen und der Führungsstil lösungsorientiert daherkommt. Was er dagegen nicht goutiere, seien pauschale Beschwerden. "Wer kritisiert, sollte auch Lösungsansätze mitteilen", findet der Verwaltungschef. Richtig ungemütlich kann er werden, wenn Mitarbeiter ein "illoyales Verhalten" an den Tag legen und damit dem Haus schaden: "Das geht nicht und dann muss die Konsequenz gezogen werden."

Mit ihren Personalentscheidungen hätten er und der jeweils zustimmungspflichtige Verwaltungsausschuss meist richtiggelegen, sagt er. Von diesem Monat an sollte die Verwaltung auch auf der Stadtmarketing-Position gut aufgestellt sein, sagt er. Mit der neuen Leiterin des Stadtmarketings, Petra Liebig, habe die Stadt eine Expertin mit Berufserfahrung gewonnen. Sie ist innerhalb von zwei Jahren nun die dritte Frau auf dieser Stelle. Schmutz geht davon aus, mit ihr die passende Führungskraft gefunden zu haben.

Die in Viernheim lebende Mitarbeiterin freut sich auf die neue Herausforderung. Sie hat viele Jahre lang als Marketingleiterin bei der Baumschule Huben gearbeitet, wo sie unter anderem für die Organisation der "Ladenburger Gartenlust" verantwortlich war.

Die Großveranstaltung, bei der Trends der Gartenbranche vorgestellt werden, lockte jeweils um die 60.000 Gäste aufs Betriebsgelände. Auch die Adventstunden bei Huben trugen Liebigs Handschrift. Von ihren Kontakten könnte auch der Ladenburger Weihnachtsmarkt profitieren, dem eine Frischzellenkur guttäte. Apropos neue Führungspositionen: Eine feste Größe ist inzwischen der Leiter der Stadtkämmerei, Daniel Müller, der mit der Umstellung der Ladenburger Haushaltsführung (Stichwort: Doppik) bereits sein "Meisterstück" abgelegt hat. Müller habe die Kämmerei im Griff, seine Kenntnisse seien in der Lokalpolitik gefragt, so der Bürgermeister. Einen "sehr guten Job" attestiert der Rathauschef auch dem neuen Ordnungsamtsleiter Rüdiger Wolf. Der Fachmann blickt auf Berufserfahrungen in der Mannheimer Stadtverwaltung zurück – und ist nun in Ladenburg angekommen.

Eine Schlüsselposition nimmt auch der junge EDV-Experte Maximilian Bauer ein, der wegweisende Projekte wie "Digitalisierung" und "Bürger-App" mitträgt. Dass in Ladenburg die richtigen Weichen gestellt und die ersten Förderbeträge bereits abgerufen werden, ist nicht zuletzt Bauer zu verdanken.

Mitarbeitende sollen sich mit ihren Freiheiten wohlfühlen

"Mir ist es wichtig, dass sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und die Freiräume nutzen, die sie von mit bekommen", betont Bürgermeister Schmutz im Gespräch mit dieser Zeitung. Der neue Führungsstil habe auch den Stadtbaumeister André Rehmsmeier weitergebracht. Der zeige sich nun viel selbstbewusster – auch wenn er sich oft dem Gegenwind aus der Bürgerschaft oder an den Ratstischen stellen müsse, weil den Kritikern einige Projekte nicht schnell genug vorangehen.

Eine "personelle Baustelle" ist allerdings noch nicht geschlossen: im Stadtbauamt. Die Stadt Ladenburg findet einfach keine Fachkraft, die für den Bereich Tiefbauarbeiten gebraucht wird. Diese Problemstellung zeige auf, dass Verwaltungen mit der freien Wirtschaft im Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte stehen, so der Bürgermeister. Die Gehälter, die in der freien Wirtschaft bezahlt werden könnten, seien nicht selten ein Grund dafür, dass öffentliche Arbeitgeber im Wettbewerb um die besten Köpfe den Kürzeren ziehen, bedauert Schmutz.