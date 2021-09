Ladenburg. (stu) In der Boveristraße soll auf dem ehemaligen Firmengelände der Schreinerei Heiko Schmidt ein Reihenhaus-Wohnpark mit 17 Wohneinheiten entstehen. Es sind insgesamt fünf Häusergruppen mit jeweils drei oder vier Wohneinheiten geplant. Die Wohnungen werden eine Wohnfläche zwischen 120 und 145 Quadratmetern haben. Die Bauvoranfrage des Antragsstellers hat der Technische Ausschuss (TA) positiv beschieden, sodass der Bauherr nun in die konkrete Planung einsteigen kann.

Das alteingesessene Handwerksunternehmen von Heiko Schmidt hatte seinen Firmenstandort bisher in der Boveristraße. Vor wenigen Monaten ist der Betrieb mit seinen 30 Mitarbeitern in die Wallstadter Straße umgezogen. Neuer Firmensitz ist das Viessmann-Gelände am Verkehrskreisel West. Der Hersteller von Kesselanlagen wird den Standort Ladenburg, an dem sich nur noch das Kundenbüro befindet, spätestens Ende 2022 verlassen. Die Viessmann-Werkshallen stehen seit Jahren leer, sodass die Schreinerei Schmidt hier die neue Werkstatt integriert hat. Das Büro der Schreinerei befindet sich derzeit im Kellergeschoss des Viessmann-Gebäudes.

Letztlich muss das Landratsamt die bauordnungsrechtliche Entscheidung treffen, aber mit dem positiven Signal des Ausschusses wurde die erste Hürde für den Wohnparkbau genommen. Bürgermeister Stefan Schmutz erläuterte, dass in der Nachbarschaft des alten Betriebsgeländes, dem ABB-Areal, weitreichende Veränderungen anstehen. ABB wird den Standort in Kürze verlassen, sodass das Industriegelände neu überplant wird. Die Stadt hat für das Gebiet eine Veränderungssperre ausgesprochen und will das Vorkaufsrecht für das Grundstück ausüben. Derzeit ist die Gründung einer Entwicklungsgesellschaft in Arbeit, die Ideen für die künftige Nutzung des ABB-Geländes erarbeiten soll.

Weil der neue Wohnpark direkt ans ABB-Gelände anschließt und hier ein Mischgebiet aus Wohnen und Gewerbe entstehen wird, handelt es sich um einen sensiblen Bereich der Stadtentwicklung. Vor dem Bau des gegenüberliegenden Wohngebiets vor rund zehn Jahren gab es hier kontroverse Diskussionen. Die in der Boveristraße angesiedelten Gewerbebetriebe befürchteten, dass ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu stark eingeschränkt werden. Trotz einer Klage wurde das Wohngebiet mit 20 Reihenhäusern aber umgesetzt. An diesen Vorgang erinnerte sich Max Keller (Grüne), der den Bau von weiteren Häusern auf dem Betriebsgelände der Schreinerei Schmidt kritisch sieht. "Wir haben in der Boveristraße ein klassisches Mischgebiet. Ich finde es nicht gut, dass der Wohnbereich überhandnimmt", sagte Keller, der wie Jenny Zimmermann (Grüne) die Wohnbebauung an dieser Stelle ablehnt.

Christian Vögele (CDU) sah die Situation anders. "Wir wollen doch genau diese Entwicklung haben, dass in diesem Bereich neue Wohneinheiten entstehen", meinte Vögele, dessen Meinung mehrheitsfähig war. Auch die SPD und die FW stimmten der Bauvoranfrage zu.