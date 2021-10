Ladenburg. (pol/rl) Als ein Kellner in der Hauptstraße am Freitagabend kurz nach 20 Uhr eine Raucherpause machte, versuchte ein Mann ihm hinterrücks die Geldbörse vom Gürtel zu stehlen. Der Kellner bemerkte dies jedoch und schubste dem Täter zu Boden. Zuvor verletzte der Räuber den Kellner noch mit einem Taschenmesser an der Hand, dann rannte er davon.

Der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, hat eine sportliche Figur, südländisches Aussehen, einen Drei-Tage-Bart und eine Narbe über der rechten Augenbraue. Er trug einen schwarzen Trainingsanzug mit Hoodie und der weißen Aufschrift "Alpha Gun" auf dem Rücken, sowie schwarze Turnschuhe.

Die Fahndung nach dem Täter blieb bisher erfolglos. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.