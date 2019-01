Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Machbarkeitsstudie zur Integration einer Dreifeldsporthalle im Bereich des Römerstadions ist von den Mitgliedern des Technischen Ausschusses (TA) einstimmig in Auftrag gegeben worden. Hierfür fallen Kosten in Höhe von rund 19.000 Euro an. Die Firma MVV Regioplan wird mögliche Lösungen erarbeiten, über die der Gemeinderat dann diskutieren wird. Im März sollen die Ergebnisse der Verwaltung vorliegen, sodass die Gremien schon im April über die Vorschläge beraten könnten.

Obwohl es diesmal in erster Linie um die Vergabe der Studie ging, nutzten zehn Mitglieder der Drachenbootabteilung die Gelegenheit, um Präsenz zu zeigen. Eine Variante, die von der MVV Regioplan untersucht wird, ist die direkte Anbindung der Halle an den Umkleidetrakt des Römerstadions. Die Drachenbootsportler fürchten diese Variante jedoch wie der Teufel das Weihwasser, weil sie den Abriss der Drachenboothalle bedeuten würde. Ebenfalls untersucht wird die sogenannte "Sandwichlösung". Dabei könnte die Drachenboothalle stehen blieben, weil man die Sporthalle östlich an die bestehende Bootshalle anbauen würde.

Mit der "Sandwichlösung" würde die Drachenboothalle hingegen vom Abriss verschont bleiben (r.). Grafiken/Repros: Stadt Ladenburg/Sturm

Es gebe auch noch zwei weitere Varianten, die im Geltungsbereich Römerstadion unsetzbar seien, sagte Stadtbaumeister André Rehmsmeier. Allerdings sei deren Ausarbeitung von der Mehrheit des Gemeinderats nicht gewünscht. "Das stimmt. Wir von der SPD-Fraktion wollten diese Einschränkung nicht, aber alle anderen Fraktionen und Gruppierungen wollten nur drei Varianten untersuchen", legte der SPD-Fraktionsvorsitzende, Steffen Salinger, den Finger in die Wunde.

Einig sind sich die Verwaltung sowie alle Gemeinderatsfraktionen jedoch darin, dass Ladenburg dringend eine neue Dreifeldsporthalle benötigt. Bürgermeister Stefan Schmutz, der in der TA-Sitzung von Stellvertreterin Gudrun Ruster vertreten wurde, rechnet damit, dass die neue Halle bis zum Jahr 2021 fertig sein wird. Der einzige geeignete Standort sei im Bereich des Römerstadions, so der Rathauschef. Dort könne der Neubau von der vorhandenen Infrastruktur profitieren. Laut den Sitzungsunterlagen könnten Sportler zum Beispiel die bereits existierenden Umkleidekabinen nutzen. Ein Vorteil sei auch die Nähe zum Schulzentrum, schließlich soll in der Halle auch Schulsport stattfinden. Auch die Stellplatzfrage wäre damit lösbar, so die Verwaltung.

Mit der Machbarkeitsstudie sollen nun einige Fakten geklärt werden, die für die Entscheidung von großer Bedeutung sind. Die Verwaltung hat dafür Vorgaben gemacht: So soll die Studie etwa die städtebauliche Situation und die Grüngestaltung berücksichtigen. Auch die Erschließung mit Versorgungs- und Entsorgungsleitungen ist aus finanzieller Sicht von Bedeutung. Längere Rohrverlegungen sind mit höheren Kosten verbunden. Die künftigen Unterhaltungskosten sind ebenfalls ein wichtiges Kriterium.

Grünen-Stadtrat Alexander Spangenberg gab den Machern der Studie als Anregung mit auf den Weg, die Halle in Passivbauweise zu planen. "Das wäre ein mutiger und sinnvoller Schritt", sagte Spangenberg. Herbert Felbek (SPD) zweifelte an, ob die errechnete Größe der neuen Sporthalle von 27 x 45 Metern realistisch sei. "Wir brauchen auch Neben- und Lagerräume, daher muss die Halle größer werden", betonte Felbek. Schon deshalb sei ein direkter Anbau an den Umkleidetrakt nicht machbar.

Die Diskussion verfolgte auch der Vorsitzende der Drachenbootabteilung, Frank Meiritz. Er sagte der RNZ nach der Sitzung, die Abteilung könne mit allen Varianten leben, die keinen Abriss der Drachenboothalle vorsehen. Sollte die Heimat der Drachenbootsportler der Halle tatsächlich zum Opfer fallen, hätte das "weitreichende Konsequenzen".

Meiritz glaubt nicht, dass die Mitglieder den Neubau einer Bootshalle an anderer Stelle stemmen könnten. "So einen Akt macht ein Verein nur einmal", erinnerte der Abteilungsleiter an die zahlreichen Arbeitsstunden, die Mitglieder der Drachenbootabteilung beim Bau der Bootshalle geleistet hatten. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch einmal funktioniert", so Meiritz. Er versicherte, dass er und die Mitglieder die Entwicklung genau verfolgen werden.