Ladenburg. (stu) Verstopfte Mülleimer durch Pizzakartons sollen in Römerstadt jetzt passé sein. An Festwiese, Neckarwiese, Marktplatz und den Schulen stehen jetzt "Pizzaboxen", in denen sie passend entsorgt werden können. Dafür hat die Stadt 10.000 Euro in die Hand genommen. Der Antrag der Freien Wählervereinigung dafür hatte die Gemeinderatsmitglieder bei den jüngsten Haushaltsberatungen überzeugt.

Die speziellen "Entsorgungsboxen" gibt es allerdings "nicht von der Stange", wie Bürgermeister Stefan Schmutz beim Ortstermin erklärte. Bauhofleiter Andreas Treiber, der auch bei der Einweihung dabei war, hatte dafür eigens eine Schlosserei beauftragt. Die Vorgabe von Bürgermeister Schmutz war, dass die Boxen aus Metall praktisch, zweckmäßig aber auch gestalterisch ansprechend sein sollten. "Die Anforderungen wurden erfüllt", lobte der Bürgermeister. Und er fand: "Die Boxen passen gut in die Umgebung."

Die sechs Pizzakarton-Entsorgungsstellen wurden nach dem Kartonaufkommen ausgewählt. Erfahrungswerte zeigen, dass der für die Müllentsorgung zuständige Bauhof-Mitarbeiter Andreas Pappe an den Standorten Festwiese, Neckarwiese, Marktplatz und an den Schulen besonders viele Kartons findet. Daher wurden genau dort die neu angeschafften Boxen installiert.

Eigentlich sei es traurig, dass man für die Entsorgung der Pizzakartons 10.000 Euro investieren muss. Warum nehmen die Konsumenten ihren Müll nicht mit nach Hause, fragte sich nicht nur der Bürgermeister. Da die Realität eine andere ist, sind die Entsorgungsboxen nun die Reaktion darauf. Die Boxen bieten übrigens auch eine Entsorgungsmöglichkeit für leere Flaschen und Dosen, die nicht selten neben den Kartons hinterlassen werden.

Das Problem, dass die normalen Müllbehälter mit Pizzakartons vollgestopft werden, sollte nun vorbei sein, meinte der Bürgermeister, der beim Pressetermin am Rande der Festwiese appellierte, erst gar keinen Müll im öffentlichen Raum zu entsorgen. Bezahlen muss diese Bequemlichkeit der Steuerzahler – und das sind wir alle, meinte Bürgermeister Schmutz.