Von Katharina Schröder

Ladenburg.Karamellisierte Chorizo, Nudelsalat, mit Schokolade überzogene Erdbeeren – nach typischem Konzertessen klingt das nicht. Sven, Antonia, Julian und Franka sitzen damit auf ihrer Decke auf der Ladenburger Festwiese und warten auf das ausverkaufte Konzert der Folktronica-Band Milky Chance aus Kassel.

Mit ihnen warten rund 1200 Fans. In kleinen Gruppen sitzen sie auf mitgebrachten Decken mit eigener Verpflegung. Das ist das Konzept der Picknick-Konzerte. "Das Event fängt schon früher an", sagt Besucherin Antonia. "Man bereitet zusammen das Essen vor, das ist total schön." Dabei konnten sich die Vier auch musikalisch auf das Konzert einstimmen. Beim Vorbereiten lief schon Milky Chance. Für die vier Konzertgänger sind Picknick-Konzerte ein Konzept für die Zukunft. "Es ist entspannter als sonst im Gerangel", findet Sven. Einziges Manko ist die mitgebrachte Kühlbox. "Wir wurden beim Einlass darauf hingewiesen, dass so ein harter Gegenstand nicht gut ist." Fürs nächste Mal plant die Gruppe mit einer Kühltasche.

Mehr Festival als Konzert: Der Freitagabend mit Milky Chance auf der Ladenburger Festwiese am Neckar.

Das Publikum ist überwiegend recht jung, für viele ist es das erste Konzert seit Beginn der Pandemie. "Es fühlt sich einfach gut an, wieder auf einem Konzert zu sein", sagt Johanna aus Heidelberg. Im vergangenen Jahr war sie schon einmal bei einem Picknick-Konzert in Berlin, "aber hier ist es besser", findet sie.

Sophie, Christina und Mandy aus Hockenheim, Schwetzingen und Reilingen sind begeistert vom Picknick-Format. "Es ist alles gut organisiert", lobt Mandy. "Sein eigenes Zeug mitzubringen, ist richtig cool, und man steht nicht so press aufeinander", findet Sophie. Ein kühles Bier haben sich die drei aber gekauft. Mit einem Getränkewagen hält die Kühltasche dann doch nicht mit. Ein gastronomisches Angebot gibt es also trotzdem bei den Picknick-Konzerten. Lange Schlangen sind dort aber Fehlanzeige.

Der Abend mutet mehr an wie ein Festival. Die Besucher richten sich häuslich ein auf ihren Picknickdecken, und es gibt viel Bewegung. Statt nur vor der Bühne zu stehen, laufen die Fans auch mal ein Stück – dann mit Mund-Nasen-Schutz, was Ordner auch kontrollieren. Ein statisches Event, bei dem alle auf ihren Plätzen sitzen, ist ein Picknick-Konzert auf keinen Fall, und Milky Chance kommen damit sehr gut zurecht.

Als die Band die Bühne betritt, braucht sie keine zehn Sekunden, um die Menge zum Aufstehen zu bringen, schnell tanzen die ersten. Das erinnert ein wenig an das Kinderspiel "Der Boden ist Lava", denn die Picknickdecke beziehungsweise den eigenen, mit Linien auf der Wiese markierten Bereich sollen die Gruppen nicht verlassen. Die Menschen jubeln der Band auf der Bühne zu und feiern. Percussion und Bass vibrieren. Ein bisschen surreal mutet die Szene aber schon an. Das findet auch Milky Chance-Sänger Clemens Rehbein. "Menschen – juhu", ist sein erster Ausruf. Der Abend auf der Festwiese sei das erste echte Konzert vor echten Menschen nach gut einem Jahr, und das sei "mega krass".

Eine Premiere gibt es auch gleich für die Fans in Ladenburg. Den neuen Song "Colorado" spielen Milky Chance auf der Festwiese erstmals live. Das kommt gut an. Während Sänger Rehbein sich auf der Bühne verausgabt, tut das Publikum vor der Bühne selbiges. Und auch dabei zeigen sich Vorzüge des Formats: Viele Fans tanzen und hüpfen barfuß zur Musik. Was auf einem regulären Konzert auch mal mit einem Fußbruch enden kann, ist beim Picknick-Konzert problemlos möglich.

Nach einer Zugabe ist kurz vor 22 Uhr Schluss auf der Bühne. Anders als bei anderen Konzerten machen sich die Fans aber nicht sofort auf in Richtung Ausgang. Viele bleiben auf ihren Decken sitzen und plaudern noch. Die Stimmung beim Picknick-Konzert ist vor allem locker, das Feiern auf Abstand klappt.

So war es übrigens Mitte Juli auch schon bei den "Liegestuhl-Konzerten" von Revolverheld und Johannes Oerding in Hirschberg gewesen. Dort bekamen die Fans aber das Essen auf Bestellung an ihre Plätze gebracht. Dass ständig Gastro-Mitarbeiter durch die Reihen wuselten, schadete der Stimmung überhaupt nicht. Helge Schneider hatte sich hingegen in Augsburg bei seinem "Strandkorb"-Konzert von den Essensausgebern vor seiner Bühne so sehr gestört gefühlt, dass er seinen Auftritt abbrach. Es muss also nicht immer am Konzept liegen. Vielleicht sind Formate wie jetzt das Picknick-Konzert in Ladenburg sogar ein Erinnern und ein langsames Gewöhnen an die Zeit vor der Pandemie. Auf der Festwiese jedenfalls war es ein Erfolg.