Von Axel Sturm

Ladenburg. Vielen katholischen Weststadt-Bewohnern dürfte derzeit das Herz bluten, wenn sie an der Johanneskirche vorbeilaufen. Zwar wurde die Kirche schon im Juli 2012 profaniert, aber jetzt tragen Abrissbagger das Gotteshaus nach und nach ab. Die Maßnahme dient der Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen in der Römerstadt, sagt Monika Wolf, die für die Caritas-Kindergärten verantwortliche Geschäftsführerin.

Mit dem Bezug der neuen Baugebiete Hockenwiese und Matzgärten erhöht sich der Bedarf an Betreuungsplätzen, und darauf reagierte auch die Pfarrgemeinde. "Die Katholische Kirchengemeinde St. Gallus der Seelsorgeeinheit Ladenburg-Heddesheim möchte für die jungen Familien in Ladenburg ihre Betreuungsplätze ausbauen", sagt Wolf. "Daher hat sie die Planungen für die Weiterentwicklung des Johannes-Kindergartens, nach der Beauftragung durch die Stadt und Miteinbeziehung des Caritasverbandes der Erzdiözese Freiburg auf dem Areal Breslauer Straße erstellt", führt die Geschäftsführerin weiter aus. Ihre Planungen will die Caritas in den nächsten Tagen der Stadt vorstellen. Laut Wolf kommen Kinder heutzutage früher in Kindertageseinrichtungen als noch vor 20 Jahren. Der Bedarf an Ganztagesplätzen mit längeren Öffnungszeiten würde von Jahr zu Jahr steigen, und die Eltern hätten einen hohen Qualitätsanspruch, was die Ausstattung der Räume betrifft. Diesem Anspruch will die Caritas gerecht werden.

Derzeit werden im Johannes-Kindergarten 62 Kinder betreut. Der neue Johannes-Kindergarten wird als Einrichtung mit fünf Gruppen und 82 bis 85 Plätzen für Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt geplant. Dafür muss die ehemalige Kirche weichen.

In den 1960er Jahren hatten sich viele Christen dafür eingesetzt, dass die Kirche in der Weststadt gebaut wird. Hier siedelten sich nach dem Zweiten Weltkrieg viele gläubige Heimatvertriebene an, die den Wunsch hatten, in ihrem Stadtteil eine Kirche zu haben. Stadtpfarrer Otto Häußler konnte das nachvollziehen. Er setzte sich dafür ein, in der Weststadt ein Gotteshaus zu bauen.

Der Spatenstich war am 8. Oktober 1958 – ein Jahr später gab es den ersten Gottesdienst in der Johanneskirche. Die Ausstattung der Kirche wie das Holzkruzifix des Bildhauers Cyriak Huber wurde durch Spenden der Weststadtbewohner finanziert. Den Glockenturm stiftete der Zimmerermeister Lothar Vögele und den Gockelhahn auf dem Türmchen gestaltete der Handwerksmeister Hubald Schmitt. Um die Kirche kümmerte sich das Messner-Ehepaar Anneliese und Helmut Kinzig, die in der Hausmeisterwohnung des angeschlossenen Johannes-Kindergartens wohnten.

Für die Kinzigs ist der Abriss der Kirche besonders schwer zu verfolgen. Mittlerweile wohnen die ehemalige Kindergartenleiterin und der CDU-Stadtrat in der Ladenburger Südstadt. Von den Abrissarbeiten "ihrer Kirche" haben die Kinzigs zwar erfahren, "anschauen wollen wir uns das Drama aber nicht", sagte Helmut Kinzig kürzlich der RNZ.

Ziel der Baumaßnahme ist neben der Erweiterung um zwei Krippengruppen auch der Ausbau von Ganztagesplätzen für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt. Die notwendigen Räumlichkeiten wie Gruppenräume, Schlafräume, ein Bewegungsraum, ein Essensraum und eine Küche sind in der neuen Konzeption vorgesehen. "Der Bau der Kindertageseinrichtung St. Johannes ist so konzipiert, dass er eine zukunftsorientierte Kinderbetreuung gewährleistet", sagt Wolf.

Die 85 Plätze im Johannes-Kindergarten reichen aber längst nicht aus, um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Daher will auch die Stadt Ladenburg einen Kindergarten in der Weststadt bauen. Die Planungen waren bereits weit fortgeschritten und der Standort für den Bau der städtischen Betreuung festgelegt. Doch dann machte die Genehmigungsbehörde der Stadt einen Strich durch die Rechnung. Weil der Kindergarten zu nah an dem dort vorhandenen Industriegebiet geplant wurde, wurde der Standort abgelehnt. Für den Bürgermeister war diese Nachricht nicht erfreulich. Das Kindergarten-Provisorium an der Hockenwiese, das vom Träger Postillion betrieben wird, muss nun doch länger als zunächst geplant ein Provisorium bleiben.

Die Stadtverwaltung suchte in den letzten Monaten einen neuen Standort in der Weststadt und ist nun auch fündig geworden. Nach Informationen der RNZ soll sich der neue Standort nur wenige Hundert Meter südlich vom abgelehnten Standort Richtung Boveristraße befinden. Der Sicherheitsabstand zum Industriegebiet ist dort gewährleistet.

Schmutz will den Ratsmitgliedern den alternativen Standort in der Weststadt in der Gemeinderatsitzung am 30. September vorschlagen. Gleichzeitig soll auch der notwendige Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden, und dieser Verwaltungsakt kann bekanntlich dauern. Ziel von Schmutz ist es, dass im Frühjahr 2021 Baurecht geschaffen ist und mit dem Neubau gestartet werden kann.

Am neuen Standort wird eine Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen für 60 Kinder geschaffen. Schmutz ist davon überzeugt, dass im Westen Ladenburgs durch die Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule und der Erweiterung des Johannes-Kindergartens sowie den Aktivitäten der Stadt eine Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur geschaffen wird, die der wachsenden Einwohnerzahl gerecht wird.