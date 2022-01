In Nils Herbstrieths Videoprojektion „Colours of Europe“, basierend auf den Flaggen der EU-Staaten, werden permanent neue Bilder erzeugt. Foto: Beckmann

Ladenburg. (skb) "Man kann hier eigentlich tagelang stehen und wird nie dasselbe Bild sehen", erklärt Nils Herbstrieth, mit dessen Video-Installation "Colours of Europe" der Kunstverein Ladenburg (KVL) in seinen Ausstellungs- und Veranstaltungsreigen im Jubiläumsjahr startet. Zugleich eröffnet "Colours of Europe" den neuen Ausstellungsraum in der Hauptstraße 6, den der Verein parallel zu seinem KunstFenster bespielt.

Herbstrieth, Architekt aus Heidelberg, der sich seit 15 Jahren Video- und Lichtinstallationen verschrieben hat, war bereits vor drei Jahren zu Gast beim KVL und hatte damals die erfolgreiche interaktive Raum-Projektion "livingROOM" gestaltet. Mit "Colours of Europe" rückt er nun die Europäische Union in den Mittelpunkt. Grundlage sind die Flaggen und Farben der 27 EU-Staaten, die sich an zwei Wänden des Raumes immer wieder durchmischen und damit stetig neue Beziehungen und Verbindungen eingehen. Technisch geschieht dies mittels dreier Beamer, die über ein Laptop gesteuert werden, außerdem sind Scheinwerfer mit der Projektion verbunden, die zusätzlich Farbkompositionen erzeugen: lebendige Kunst mit Bildern, die jederzeit live entstehen und durch die große Schaufensterfläche von außen betrachtet werden können.

"Lichtspiele in dunklen Nächten"

Als "Lichtspiele in dunklen Nächten, die feuerwerksartig das Jahr einleiten", bezeichnete sie KVL-Vorsitzende Wiebke Hünermann-Neuert im Rahmen der Vernissage. In Europa lebten auf engem Raum viele verschiedene Menschen und Ethnien zusammen, die wiederum versuchten, ihre Herkunft und Geschichte, kurzum: ihre Identität zu bewahren, begann sie ihre thematische Ausführung. Bemühungen der EU, die Länder vor allem wirtschaftlich zu einen und sie auf diese Weise zu stärken und zu schützen, stießen zum Teil auf Unverständnis, führten immer wieder auch zu Populismus und Ausgrenzungen: "Die Bevölkerung fürchtet um ihre Identität." Diese Situation visualisiere Herbstrieths grafische Arbeit: "Europa ist bunt und divers, und das ist gut so", habe es der Künstler formuliert, der zwar immer wieder neue Vermischungen erzeugt, doch dabei bleibe die Identität der Länder letztlich erkennbar: "In jedes Bild lassen sich europäische Themen hineininterpretieren."

"Das Thema Europa betrifft uns alle", betonte auch der Künstler selbst. Die Projektion kann noch bis zum 20. Februar täglich in der Zeit von 18 bis 22 Uhr angeschaut werden.

Derweil startet schon die nächste Ausstellung: Bildhauerin Gabriele Köbler zeigt im KunstFenster (Hauptstraße 77) kleinere Skulpturen, darunter auch den "Frauengipfel". Nach ihm ist die Ausstellung benannt, die bis einschließlich 6. Februar samstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonntags von 12 bis 18 Uhr besucht werden kann. Ob der für den 15. Februar geplante Vortrag über Joseph Beuys im mittlerweile vierten Anlauf stattfinden kann, ist dagegen noch offen: "Ab jetzt lacht uns Corona wieder an und aus", bedauerte Hünermann-Neuert.