Ladenburg. (skb) Einfacher, besser und gerechter für Familien soll sich zum Kindergartenjahr 2022/23 die Gebührenstruktur für Betreuungsplätze gestalten, sowohl im Ganztagsbereich als auch im Bereich der Verlängerten Öffnungszeiten (VÖ). Das ist das Ergebnis eines Auftrags, den der Gemeinderat der Stadtverwaltung Mitte 2021 gegeben hatte: die Reform der Betreuungsgebühren.

Nun hat die Verwaltung ein neues Gebührenmodell erarbeitet, das Bürgermeister Stefan Schmutz im Rahmen eines Pressegesprächs vorstellte, bevor in der kommenden Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 23. März, ein "Knopf drangemacht" werden soll. Ebenfalls mit dabei: Melanie Zanger, die neue Abteilungsleiterin für den Bereich "Kinder, Jugend, Bildung". Bei Trägern, Gemeinderäten und auch Elternvertretern in den Kindergärten habe das Modell, "breite Zustimmung" gefunden, wie der Bürgermeister sagte.

Die tragenden Säulen: Die Bemessungsgrundlage und damit Ausgangsbasis für die Gebührenhöhe ist künftig bei allen Trägern die gleiche. Maßgebend ist die Zahl der unter 18-jährigen Kinder im Haushalt; welche und ob sie überhaupt eine Betreuungseinrichtung besuchen, spielt keine Rolle. Alleinerziehende werden im neuen Modell bessergestellt: Bei einem Kind erfolgt die Einstufung im preiswerteren Tarif der Zwei-Kind-Familien, mit zwei oder mehr Kindern im günstigsten Drei-Kind-Familie-Tarif.

Damit bringt die Reform "für Eltern in Summe finanzielle Entlastung mit sich", sagte Schmutz. Während die Gebühren im VÖ-Bereich bis 14.30 Uhr einkommensunabhängig sind und für deren Höhe die Anzahl der Geschwisterkinder maßgeblich ist, ist bei den Ganztagsangeboten sowohl die Geschwisterzahl als auch das Familieneinkommen relevant, für das eine veränderte Klassifizierung entwickelt wurde. Damit werden Familien mit einem Einkommen unter 6000 Euro brutto entlastet. Eltern, deren Einkommen bei über 7000 Euro brutto liegt, sollen, so Schmutz, "ein bisschen mehr zahlen als bisher". Grundlage für die Einkommens-Bemessung ist eine Selbsteinschätzung der Eltern, für deren Richtigkeit die Verwaltung Ehrlichkeit und Verantwortung der Erziehungsberechtigten erwartet und sich eine stichprobenartige Überprüfung vorbehält. Die veränderte Gebührenordnung greift für Neuanmeldungen, während für bereits angemeldete Kinder Bestandsschutz gilt – es sei denn, die neuen Tarife bringen Ersparnisse mit sich, in diesem Fall haben Familien vor Beginn des nächsten Kindergartenjahres einmalig die Gelegenheit, den Tarif zu wechseln.

Zur Verdeutlichung nennt die Stadtverwaltung einige konkrete Beispiele zum Kostenvergleich, wobei die Zahlen jeweils für die gesamte dreijährige Kindergartenzeit aller Kinder gelten, die unterschiedliche Einrichtungen besuchen. Zunächst zu den Verlängerten Öffnungszeiten: Belaufen sich die Gebühren für zwei Geschwisterkinder aktuell noch auf insgesamt 8928 Euro, sind nach dem neuen Modell 8280 Euro zu zahlen, was eine Ersparnis von 648 Euro bedeutet. Eine Familie mit drei Kindern zahlt im Laufe von deren Kitazeiten künftig sogar 5292 Euro weniger.

Bei der einkommensabhängigen Gebühr für einen Ganztagesplatz schlugen bisher die Plätze für Zwei-Kind-Familien mit gestaffelten Gesamtbeiträgen zwischen 11.160 und 29.448 Euro zu Buche. Deren Spanne reicht im reformierten Modell künftig von 8280 bis 30.168 Euro; vergleichsweise teurer wird es erst ab einem monatlichen Bruttoeinkommen von mehr als 7000 Euro, während alle anderen im Vergleich sparen. Die Kosten für die Reform trägt zu hundert Prozent der kommunale Haushalt: "Wir rechnen mit einem erhöhten Zuschussbedarf, der derzeit aber noch nicht quantifiziert werden kann", sagte der Bürgermeister. Aufgrund dieser unbekannten Größe und damit Ungewissheit über die Reform-Auswirkungen, wurden bislang nur Kita-Gebühren in den Fokus genommen, während für andere Einrichtungen noch keine Anpassungen vorgenommen wurden.

Aber "wenn der Rat es wünscht, werden wir uns auch den Krippen- und Hortbereich angucken", erklärte Schmutz, gab aber gleichzeitig zu bedenken, dass sich die derzeitige Betreuungsstruktur in den nächsten Jahren ohnehin überholen werde. Spätestens dann nämlich, wenn ab 2026 der von der Bundesregierung beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder besteht.