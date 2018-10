Von Axel Sturm

Ladenburg. So gut war eine öffentliche Gemeinderatssitzung in den letzten 20 Jahren nicht besucht. Grund für die voll besetzten Reihen war der Vorstoß von Bürgermeister Stefan Schmutz, im Römerstadion eine neue Dreifeld-Sporthalle zu bauen. Vor allem den betroffenen Vereinen brennt das Thema unter den Nägeln. Und so ergriffen zu Beginn der Sitzung einige Ehrenamtliche das Wort. Markus Walz von der Drachenboot-Abteilung des Fußballvereins FV 03 bat darum, auch über die Prüfung anderer Standorte nachzudenken.

Vor gut einer Woche hatte Schmutz in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass die Verwaltung den Bau der Sporthalle im Römerstadion vorschlagen wird. Sollte die Halle direkt an die Umkleidekabinen des Stadions angebaut werden, müsste die Drachenboothalle abgetragen werden. Die Unruhe bei den "Römerdrachen" war auch im Zuschauerbereich des Ratssaals deutlich zu spüren. Schmutz versicherte zwar, dass man die Drachenboothalle erhalten wolle. Aber die Errichtung der Sporthalle an diesem Standort bleibe eine Option.

Schmutz nannte zwei Gründe, weshalb er das Projekt "Sporthalle" schnell umsetzen wolle: Zum einen bewege man sich - was die Kapazitäten für die Vereine angeht - "jetzt schon auf Kante". Außerdem sei die Lobdengauhalle, derzeit die einzige Dreifeldsporthalle in Ladenburg, sanierungsbedürftig. Ohne eine neue Sporthalle könne die Lobdengauhalle aber nicht saniert werden, so Schmutz.

Er glaube, dass die Anmietung von Hallenkapazitäten in den Nachbarkommen zu Problemen führen würde. Der Bürgermeister wies auch darauf hin, dass Ladenburg eine wachsende Stadt sei. Rund 2000 Neubürger würden in den nächsten fünf Jahren zuziehen. Daher müsse man die Infrastruktur anpassen, sagte Schmutz. Er legte dem Gemeinderat zwei Grundsatzbeschlüsse zur Abstimmung vor: Mit dem ersten Beschluss sollte der Rat bestätigen, dass die Stadt eine weitere Dreifeld-Sporthalle braucht. Mit dem zweiten wurde die Verwaltung aufgefordert, ein Planungsbüro mit einer Machbarkeitsstudie zu beauftragen.

Fakt ist, dass derzeit nur der Standort Römerstadion in Betracht gezogen wird. "Wir fällen heute noch keine entscheidenden Beschlüsse", betonte der Bürgermeister. Über Kriterien wie die Ausstattung der Sporthalle oder das Nutzungskonzept solle später verhandelt werden. Auch die Kostenermittlung spielt eine wichtige Rolle. "Erst wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, werden die Details besprochen", sicherte Schmutz dem Rat und den Vereinen zu.

Bei der Stellungnahme der Fraktionen war unverkennbar, dass der Kommunalwahlkampf vor der Tür steht. CDU-Sprecher Günter Bläß positionierte seine Partei als Vorkämpfer der Halle. Sein Ratskollege Bernd Garbaczok wiederum war der Ansicht, dass die SPD den größten Anteil daran habe, dass die Halle nun gebaut wird. Sven Ruster (FWV) fand diese "Wahlkampfspielchen" wenig hilfreich. Max Keller (Grüne) distanzierte sich von "einem Wettbewerb, wer den größten Verdienst für den geplanten Neubau haben soll".

Fest steht: Alle Fraktionen wollen, dass die Halle im Römerstadion gebaut wird. Unstrittig ist auch, dass eine neue Halle gebraucht wird. Zwei kritische Punkte aber sprachen die Grünen an: Zum einen dürften die an das Römerstadion grenzenden Biotope nicht beeinträchtigt werden, meinte Alexander Spangenberg. Zum anderen gefiel Max Keller die Aussage des Bürgermeisters nicht, dass die Finanzierung der neuen Halle kein Problem sei. Das Ergebnis der Abstimmung war jedoch eindeutig: Wie der Bürgermeister bereits vermutet hatte, erhielt er eine breite Mehrheit für seine beiden Beschlussvorlagen.

Über den ersten Schritt zum Bau der neuen Sporthalle freute sich auch der Vorsitzende des Jugendgemeinderats, Marius Steigerwald. "Die Jugend will diese Halle. Der Bau ist eine gute Entscheidung für Ladenburg", meinte Steigerwald. Er richtete zudem einen Appell an die Jugendlichen, sich für die anstehende Jugendgemeinderatswahl zu bewerben. Noch immer seien einige Listenplätze unbesetzt.